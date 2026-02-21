Barcelona tính "quay xe" với Rashford, đón Harry Kane vì nhân vật máu mặt

Ứng viên Chủ tịch Barca bí mật đàm phán với Harry Kane

Mới đây, Xavier Vilajoana - ứng cử viên tranh cử chức chủ tịch Barcelona trong cuộc bầu cử vào ngày 15/3 tới - bất ngờ tiết lộ ông đã đàm phán với Harry Kane về khả năng chiêu mộ chân sút người Anh nếu ông đắc cử.

Chia sẻ trên ESPN, Vilajoana nhận định ngôi sao 32 tuổi rất phù hợp lối chơi của đội chủ sân Nou Camp: "Chúng tôi đã có một số cuộc nói chuyện và tôi nghĩ cậu ấy là cầu thủ rất phù hợp với đội bóng, tùy thuộc vào tình hình hợp đồng của cậu ấy.

Ứng viên Chủ tịch Barca, Xavier Vilajoana ưu tiên Harry Kane hơn Rashford

Kane là mẫu trung phong có thể lùi sâu để kết nối với các đồng đội. Cậu ấy cũng có thể chơi như tiền đạo thuần túy, là người săn bàn giỏi, một 'sát thủ' thực sự. Cậu ấy sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho lối chơi của Barcelona".

Harry Kane còn ràng buộc hợp đồng với Bayern tới năm 2027, kèm điều khoản giải phóng trị giá 52 triệu bảng. Từ khi gia nhập "Hùm xám" từ Tottenham, Harry Kane thể hiện phong độ ấn tượng với 109 bàn sau 126 trận.

Trong khi đó, hợp đồng giữa Barca và Robert Lewandowski đáo hạn vào mùa hè này. Theo Vilajoana, Harry Kane rất yêu thích Barcelona, vì vậy khả năng anh gia nhập đội bóng này hoàn toàn khả thi.

"Quay xe" với Rashford?

Mặt khác, Vilajoana bỏ ngỏ khả năng kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford. Barcelona hiện có quyền mua đứt Rashford sau khi anh gia nhập đội bóng theo dạng cho mượn từ MU. Tuy nhiên, mức giá mua đứt 26 triệu bảng (30 triệu euro) đang trở thành một vấn đề cần xem xét kỹ lưỡng.

"Tôi luôn tin rằng trước tiên, bạn nên tìm kiếm những giải pháp trong nội bộ câu lạc bộ, và sau đó mới xem xét các lựa chọn bên ngoài, tùy theo đặc điểm của những cầu thủ hiện có. Ví dụ, tôi muốn đưa ra ví dụ về Jan Virgili (cựu cầu thủ đội trẻ Barca, hiện khoác áo Mallorca). Cậu ấy là cầu thủ chạy cánh tuyệt vời. Tôi có thể xem xét việc tái ký hợp đồng với cậu ấy như một lựa chọn, thay vì trả phí giải phóng hợp đồng của Rashford.

Tuy nhiên, Chủ tịch không phải người duy nhất đưa ra quyết định mà sẽ trình bày các vấn đề, xem xét các phương án thay thế, thảo luận và đưa ra quyết định. Điều tôi chắc chắn là nếu việc ký hợp đồng với Rashford được coi như quyết định tốt nhất từ ​​góc độ thể thao, thì đội bóng sẽ có đủ chi phí để biến điều đó thành hiện thực".

Hiện tại, Barcelona chưa đưa ra quyết định về tương lai của Rashford. Nhiều khả năng, câu trả lời cuối cùng chỉ có sau cuộc bầu cử Chủ tịch mới, nơi Vilajoana cạnh tranh với chủ tịch đương nhiệm Joan Laporta cùng các ứng cử viên khác như Victor Font, Marc Ciria.