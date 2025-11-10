Sốc: Nữ tay vợt tennis từng không ưa Alcaraz, chê "Tiểu Nadal" giả tạo

🎾 Làng tennis xôn xao với phát biểu của tay vợt Nga

Hậu trường làng tennis vừa dậy sóng khi tay vợt nam hàng đầu thế giới Carlos Alcaraz bị nữ đồng nghiệp người Nga Anastasia Pavlyuchenkova thẳng thắn chia sẻ ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lần đầu gặp gỡ.

Trong lần tiếp xúc đầu tiên, Pavlyuchenkova tỏ ra khó chịu với nụ cười hiền lành của Alcaraz

Trong chương trình podcast Box, Pavlyuchenkova, hiện đứng thứ 47 thế giới và đã kết thúc mùa giải 2025 sau US Open, tiết lộ cô từng “không ưa nổi” phong cách thi đấu của Alcaraz.

“Tôi không thật sự thích cách cậu ấy thể hiện. Cậu ta cười suốt, ngay cả khi mất điểm. Tôi cứ nghĩ: Làm sao có thể như thế được? Với tôi, khi thi đấu là kịch tính, là căng thẳng, chứ đâu phải lúc nào cũng vui vẻ”, Pavlyuchenkova nói.

Theo nữ tay vợt người Nga, nụ cười thường trực của Alcaraz trên sân ban đầu khiến cô cảm thấy “giả tạo” và khó gần. Tuy nhiên, sau khi có cơ hội tiếp xúc bên ngoài, Pavlyuchenkova thừa nhận cô đã “thay đổi hoàn toàn suy nghĩ”. “Sau khi gặp Alcaraz, tôi thật sự bắt đầu có cảm tình với cậu ấy. Cậu ta là người chân thật, dễ mến và tích cực”, cô chia sẻ.

🏆 Alcaraz nỗ lực tìm lại số 1 thế giới tại ATP Finals

"Carlitos", hiện vừa để mất ngôi số 1 thế giới vào tay Jannik Sinner, dù vậy tay vợt Tây Ban Nha vẫn tỏa ra hòa nhã.

Giữa bối cảnh nhiều ngôi sao tennis thường mang vẻ lạnh lùng hoặc kiêu ngạo, thái độ tươi vui, hòa nhã của Alcaraz khiến anh trở thành gương mặt “độc nhất vô nhị” trong thế giới thể thao đỉnh cao. Dẫu vậy, câu chuyện từ Pavlyuchenkova cho thấy nụ cười ấy đôi khi cũng bị hiểu lầm, thậm chí trở thành điều giả tạo trong thế giới tennis chuyên nghiệp.

Alcaraz hướng tới ATP Finals với mục tiêu đòi lại ngôi vương từ tay Sinner, nếu "Carlitos" giành được chức vô địch tại sự kiện ATP danh giá dành cho 8 tay vợt mạnh nhất năm. Sự kiện diễn ra từ 9-16/11 tại Turin, Italia.