Cuộc đua ứng viên Quả bóng Vàng 2026: Kane và Mbappe dẫn đầu, bất ngờ Messi

Cuộc đua Quả bóng Vàng là một cuộc marathon, không phải chạy nước rút. Với việc Champions League đã đi qua nửa chặng đường và World Cup mùa hè tại Bắc Mỹ đang đến gần, dưới đây là bảng xếp hạng sức mạnh (Power Rankings) của 10 ứng viên sáng giá nhất thời điểm hiện tại:

Lionel Messi (Inter Miami)

Thành tích 2025-26: 22 bàn, 19 kiến tạo. Vô địch MLS Cup.

Tưởng chừng như cái tên Lionel Messi đã lùi vào quá khứ của giải thưởng này, nhưng "El Pulga" vẫn biết cách tạo ra sự kinh ngạc. Sau khi dẫn dắt Inter Miami giành chức vô địch MLS Cup đầu tiên trong lịch sử và ẵm giải MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất) lần thứ hai liên tiếp, Messi đã chứng minh đẳng cấp là vĩnh cửu.

Với 6 bàn và 7 kiến tạo chỉ trong 6 trận play-off, Messi vẫn là linh hồn của Argentina. Nếu anh có thể giúp Albiceleste bảo vệ thành công ngai vàng World Cup tại Bắc Mỹ vào mùa hè này, chủ nhân của 8 Quả bóng Vàng hoàn toàn có thể mơ về danh hiệu thứ 9 đầy ngoạn mục.

Raphinha (Barcelona)

Thành tích 2025-26: 13 bàn, 5 kiến tạo. Vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha.

Việc Raphinha chỉ về đích thứ 5 trong cuộc bầu chọn năm 2025 từng gây tranh cãi lớn. Mùa này, ngôi sao người Brazil đã rũ bỏ chấn thương gân kheo để trở lại mạnh mẽ. Màn trình diễn siêu hạng giúp Barca đánh bại Real Madrid trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha là lời khẳng định đanh thép nhất. Dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti tại ĐT Brazil, Raphinha đang được kỳ vọng sẽ bùng nổ tại World Cup sắp tới, đồng thời tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng tại La Liga.

Luis Diaz (Bayern Munich)

Thành tích 2025-26: 18 bàn, 14 kiến tạo. Vô địch Siêu cúp Đức (DFL-Supercup).

Người hâm mộ Liverpool có lẽ đang tiếc nuối khi nhìn Luis Diaz tỏa sáng rực rỡ tại Đức sau thương vụ chuyển nhượng 75 triệu euro sang Bayern Munich hè vừa qua. Ngôi sao người Colombia đã hòa nhập cực nhanh, tạo thành cặp bài trùng ăn ý với Harry Kane.

Cú đúp vào lưới PSG tại Champions League (dù phải nhận thẻ đỏ sau đó) là khoảnh khắc của một ngôi sao lớn. Với việc Colombia được coi là "ngựa ô" tại World Cup 2026, Diaz đang nắm trong tay cơ hội lớn để thăng tiến trên BXH.

Declan Rice (Arsenal)

Thành tích 2025-26: 5 bàn, 10 kiến tạo.

Declan Rice đã vươn tầm trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Anh là nhân tố không thể thay thế giúp Arsenal toàn thắng cả 8 trận vòng bảng Champions League mùa này. Khả năng công thủ toàn diện và những quả đá phạt chất lượng của Rice là vũ khí lợi hại. Hơn nữa, anh chắc chắn sẽ là trụ cột trong đội hình "Tam Sư" của Thomas Tuchel – đội bóng đang khao khát chấm dứt 60 năm chờ đợi danh hiệu tại World Cup 2026.

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Thành tích 2025-26: 6 bàn, 10 kiến tạo. Vô địch Siêu cúp Pháp, Siêu cúp châu Âu & FIFA Intercontinental Cup.

Từ một bản hợp đồng cho mượn không mấy ấn tượng tại Wolves, Vitinha giờ đây được nhiều người xem là tiền vệ hay nhất hành tinh và đã đứng trên bục vinh quang Quả bóng Vàng 2025 (Top 3). "Nhạc trưởng" của PSG tiếp tục thăng hoa với cú hat-trick vào lưới Tottenham tại Champions League tháng 11 vừa qua. Sau chức vô địch Nations League, Vitinha cùng ĐT Bồ Đào Nha đang tràn đầy tự tin hướng đến World Cup.

Michael Olise (Bayern Munich) ⬆️

Thành tích 2025-26: 15 bàn, 23 kiến tạo. Vô địch Siêu cúp Đức.

Bất cứ ai nghi ngờ khả năng thích nghi của Olise khi chuyển từ Crystal Palace sang Bayern Munich đều đã sai lầm. Cầu thủ chạy cánh 24 tuổi đang sở hữu những thông số tấn công khủng khiếp tại Bundesliga và Champions League. Phong độ chói sáng tại CLB giúp anh chắc suất đá chính tại ĐT Pháp, biến Olise thành một trong những cái tên đáng xem nhất tại kỳ World Cup sắp tới.

Lamine Yamal (Barcelona) ↔️

Thành tích 2025-26: 13 bàn, 15 kiến tạo. Vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha.

Từng là ứng viên số 1 hồi đầu mùa, Yamal đang trên đường trở thành cầu thủ U21 đầu tiên giành Quả bóng Vàng. Vị trí Á quân năm 2025 (sau Dembele) là minh chứng cho tài năng của thần đồng này. Tuy nhiên, những lo ngại về chấn thương do thi đấu quá tải và sự thiếu chắc chắn của hàng thủ Barca tại đấu trường châu Âu đang là rào cản. Yamal có lẽ sẽ cần một kỳ World Cup rực sáng cùng Tây Ban Nha để chạm tay vào danh hiệu cá nhân cao quý này.

Erling Haaland (Manchester City) ⬇️

Thành tích 2025-26: 40 bàn, 6 kiến tạo.

Sau một mùa giải "kém vui" (theo tiêu chuẩn của riêng anh), Haaland đã bật chế độ "Kẻ hủy diệt" trong mùa giải này. Với 40 bàn thắng ở mọi cấp độ, anh đang một mình gồng gánh Man City tại Premier League và Champions League. Cơ hội của Haaland năm nay sáng hơn bao giờ hết khi Na Uy lần đầu tiên giành vé dự World Cup kể từ năm 1998. Dù Na Uy không được đánh giá quá cao, nhưng sân khấu lớn tại Bắc Mỹ là nơi hoàn hảo để Haaland ghi điểm.

Kylian Mbappe (Real Madrid) ⬆️

Thành tích 2025-26: 41 bàn, 8 kiến tạo.

Liệu đây có phải là năm của Mbappe? Vừa đón sinh nhật tuổi 27, ngôi sao người Pháp vẫn đang mòn mỏi tìm kiếm Quả bóng Vàng đầu tiên. Mùa giải này, Mbappe đang đóng vai "đấng cứu thế" cho một Real Madrid gặp nhiều khó khăn với những bàn thắng quyết định liên tiếp. Là cầu thủ luôn biết cách tỏa sáng rực rỡ nhất tại các kỳ World Cup, đội trưởng ĐT Pháp được dự đoán sẽ đi đến cùng trong cuộc đua năm nay.

Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

Thành tích 2025-26: 40 bàn, 5 kiến tạo. Vô địch Siêu cúp Đức.

Luôn có những người không đánh giá đúng mực Harry Kane, nhưng giờ đây khi đã rũ bỏ được cái dớp "không danh hiệu", tiền đạo của Bayern Munich đang thi đấu như một người đàn ông mang sứ mệnh. Ghi bàn với tốc độ kỷ lục và đóng góp toàn diện vào lối chơi, Kane đang hướng tới thêm những danh hiệu vào cuối mùa. Người hâm mộ Anh đang cầu nguyện đội trưởng của họ sẽ giữ vững phong độ này đến mùa hè, nơi Kane là chìa khóa để "Tam Sư" hiện thực hóa giấc mơ World Cup.