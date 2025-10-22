Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Gamba Osaka - Nam Định: Thử thách cực đại (Cúp C2 châu Á)

Sự kiện: CLB Nam Định Trực tiếp bóng đá hôm nay

(17h, 22/10, Vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26) Nam Định đang khát thắng hơn bao giờ hết. Sau 4 trận không thắng ở V-League, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt buộc phải thể hiện bản lĩnh thật sự khi chạm trán Gamba Osaka - đại diện hàng đầu của bóng đá Nhật Bản.

17h, 22/10 | Panasonic Stadium Suita

Gamba Osaka
Trực tiếp bóng đá Gamba Osaka - Nam Định: Thử thách cực đại (Cúp C2 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Gamba Osaka - Nam Định: Thử thách cực đại (Cúp C2 châu Á) - 1
Nam Định
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Gamba Osaka - Nam Định: Thử thách cực đại (Cúp C2 châu Á) - 1
Higashiguchi, Kurokawa, Nakatani, Miura, Handa, Mito, Suzuki, Yamashita, Usami, Okunuki, Hummet
Trực tiếp bóng đá Gamba Osaka - Nam Định: Thử thách cực đại (Cúp C2 châu Á) - 1
Caique, Phạm Ba, Walber, Lucao, Dijks, Brenner, Romulo, Caio, Hansen, Tau, Eid Mahmoud

Phong độ của Nam Định tại V-League 2025/26 đang khiến người hâm mộ lo lắng. "Đội bóng thành Nam" đã trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có tới 3 thất bại. Tuy nhiên, khi bước ra sân chơi châu lục AFC Champions League Two - thầy trò HLV Vũ Hồng Việt lại cho thấy một bộ mặt khác hẳn với 2 chiến thắng liên tiếp trước Ratchaburi (Thái Lan) và Eastern FC (Hong Kong - Trung Quốc).

Dù vậy, thử thách lần này là cực lớn. Gamba Osaka - đại diện của nền bóng đá hàng đầu châu Á, từng hai lần vô địch J.League và một lần đăng quang AFC Champions League Elite. Họ cũng chính là đội từng “vùi dập” Đà Nẵng 15-0 ở vòng bảng năm 2006, một ký ức vẫn khiến fan Việt khó quên.

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha Dani Poyatos, Gamba Osaka đang sở hữu dàn ngoại binh chất lượng gồm Issam Jebali, Deniz Hümmet, Welton Felipe và Juan Alano. Đội bóng Nhật Bản vẫn là đối thủ cực kỳ khó chịu nhờ lối chơi tốc độ, kỹ thuật và kỷ luật cao. Với Nam Định, đây chắc chắn là bài test khắc nghiệt nhất kể từ đầu mùa.

Trận đấu giữa Nam Định và Gamba Osaka mang tính then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của cả hai đội. Một chiến thắng không chỉ giúp Nam Định củng cố vị thế tại bảng đấu mà còn giải tỏa áp lực tâm lý sau chuỗi trận bết bát ở V-League.

-22/10/2025 11:57 AM (GMT+7)
