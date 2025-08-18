Dàn chân dài châu Phi khiến Tây Ban Nha choáng váng, lo cho bóng chuyền nữ Việt Nam

🌟 Đối thủ có thể hình “hộ pháp”

Nằm trong khuôn khổ lượt trận giao hữu diễn ra tại Hà Nội, tuyển bóng chuyền nữ Tây Ban Nha (hạng 32 thế giới) có màn so tài với tuyển Kenya (hạng 23 thế giới) vào tối ngày 18/8.

Dàn tuyển thủ Kenya có thể hình ấn tượng

Đây là trận đấu được sự quan tâm của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ bóng chuyền nước nhà khi Kenya cũng chính là một trong các đối thủ của tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 sẽ diễn ra tại Thái Lan sau đó ít ngày.

Ở lượt trận giao hữu diễn ra trước đó một ngày, tuyển nữ Tây Ban Nha đã thắng tuyển nữ Việt Nam với tỉ số 4-0. Tại trận đấu này, tuyển Kenya và Tây Ban Nha sẽ thi đấu trong 5 set.

Tây Ban Nha giữ nguyên đội hình xuất phát với tuyển Việt Nam, trong đó có 2 ngôi sao là phụ công Lucia Varela sở hữu chiều cao 1m98 và đối chuyền Julia De Paula cao 1m89. Trong khi đó, tuyển nữ Kenya gây ấn tượng với thể hình lực lưỡng, dày người rất mạnh mẽ. Kenya cũng chính là đội tuyển đã vô địch châu Phi năm 2023.

⚡ Kenya dứt điểm uy lực, thắng ngược tuyển Tây Ban Nha ở set đầu

Set 1 đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Tây Ban Nha với những pha phát bóng hiểm hóc đã liên tục vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên sau đó, các tuyển thủ Kenya liên tiếp san hòa cách biệt bằng những tình huống bật cao, dứt điểm cực kỳ mạnh mẽ.

Thắng dễ tuyển VN nhưng Tây Ban Nha thua ngược Kenya ở set đầu

Không chỉ tấn công hay để bám đuổi điểm số đầy khó chịu, hàng thủ chắc chắn của Kenya cũng nhiều lần chắn thành công Lucia Varela và đồng đội. Ở thời điểm cuối trận, Tây Ban Nha dù liên tục cứu được set point nhưng Kenya mới là đội có được chiến thắng với cách biệt 30-28 bằng pha dứt điểm chính xác của Veronica Oluoch.

Nhìn lối chơi này của Kenya, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho tuyển nữ Việt Nam.

🌊Các cô gái Tây Ban Nha lội ngược dòng

Hai đội bóng tiếp tục cống hiến những màn giằng co với chất lượng chuyên môn rất cao. Tận dụng một số sai lầm của đối thủ, Tây Ban Nha bứt lên thắng 25-19.

Khi đang bị dẫn 13-16 trong set 3, tuyển Kenya có chuỗi 8 điểm để dẫn ngược lại 21-16. Tuy nhiên ở thời điểm quyết định, các VĐV của đội bóng này lại mắc lỗi bước 1, qua đó để Tây Ban Nha thắng lại 29-27 đầy kịch tính.

Ở 2 set đấu còn lại, Tây Ban Nha thể hiện lối chơi mạch lạc hơn hẵn đối thủ để tiếp tục thắng 25-21 và 15-9. Chung cuộc, Tây Ban Nha thắng Kenya với tỉ số 4-1 sau 5 set đấu.

Vào lúc 19h này 19/8, tuyển nữ Việt Nam sẽ so tài với tuyển Kenya.

⏰ Giải vô địch thế giới 2025 diễn ra khi nào?

Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 22/8 tới 7/9. Giải quy tụ 32 đội bóng mạnh nhất thế giới. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới) nằm ở bảng G cùng đội Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 23 thế giới).

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở giải đấu danh giá này. 32 đội được chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng 16.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp tuyển Ba Lan (20h30 ngày 23/8), tuyển Đức (17h ngày 25/8) và tuyển Kenya (17h ngày 27/8).