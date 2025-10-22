Thần đồng Endrick dự bị triền miên ở Real Madrid, nguy cơ bỏ lỡ World Cup

📉 Hiện trạng đáng báo động: 0 phút thi đấu mùa này

Sự xuất hiện của HLV Xabi Alonso đã mang đến một cơn ác mộng thực sự cho Endrick. Kể từ đầu mùa giải 2025-26, tài năng trẻ người Brazil chưa được thi đấu một phút nào cho Real Madrid. Ngay cả trong chiến thắng 1-0 trước Getafe mới đây, anh cũng tiếp tục bị bỏ rơi trên băng ghế dự bị.

Dù đã bình phục chấn thương gân kheo, Endrick rõ ràng đã rơi khỏi kế hoạch của HLV Alonso. Anh đang phải đối mặt với một cuộc chiến đầy cam go để giành lại niềm tin từ vị chiến lược gia mới, trong bối cảnh hàng công Real Madrid đang chật chội hơn bao giờ hết.

Endrick mùa giải 2025/26 chưa được đá bất kì phút nào cho Real Madrid

🤔 Sự cứng đầu của Endrick và nỗi lo của Real Madrid

Tình trạng "ngồi chơi xơi nước" này đã làm dấy lên những tin đồn về một cuộc "đào thoát" theo dạng cho mượn vào tháng Giêng. Hàng loạt CLB lớn như Marseille, Paris Saint-Germain và Juventus được cho là đang sẵn sàng trải thảm đỏ đón anh.

Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ, chính Endrick lại tỏ ra "rất miễn cưỡng" trong việc rời Santiago Bernabeu, theo The Athletic. Anh được cho là vẫn muốn ở lại chiến đấu cho vị trí của mình, bất chấp thực tế phũ phàng.

Sự cứng đầu này đang khiến những người trong nội bộ Real Madrid lo lắng. Họ nhận thấy rằng các CLB khác đang có những "động thái cụ thể" để chiêu mộ anh, và tình hình của Endrick khó có thể thay đổi trong ngắn hạn. Mối lo lớn nhất là nếu tiếp tục dự bị, anh gần như chắc chắn sẽ mất suất tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Brazil, và cả sự nghiệp đầy hứa hẹn của anh có nguy cơ bị đình trệ hoàn toàn.

Việc mài đũng quần trên ghế dự bị của Endrick đang khiến nội bộ Real Madrid lo lắng

🗣️ Lời khuyên từ các huyền thoại Guti và Ancelotti

Những người có tiếng nói quan trọng cũng đã lên tiếng khuyên Endrick nên ra đi. Huyền thoại Real Madrid, Guti, đã thẳng thắn khuyên đàn em trên DAZN: "Nếu cậu ấy không có cơ hội nào từ giờ đến tháng 12, tôi nghĩ lựa chọn tốt nhất là ra đi để tiếp tục phát triển. Đối với một cầu thủ trẻ, điều tốt nhất là có thời gian thi đấu".

Ngay cả HLV trưởng đội tuyển Brazil và là thầy cũ của Endrick tại Real, Carlo Ancelotti, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc được thi đấu thường xuyên. Ông chia sẻ với ESPN: "Vấn đề với những người trẻ đến châu Âu là họ có vai trò chính ở đội tuyển (Brazil), nhưng lại không có nhiều vai trò ở CLB... Sự cạnh tranh ở một đội bóng lớn là rất quan trọng, và điều đó có thể ảnh hưởng một chút đến sự tiến bộ của một cầu thủ".

HLV Carlo Ancelotti mong muốn Endrick thi đấu thường xuyên hơn

⚔️ Cuộc cạnh tranh khốc liệt và tương lai mờ mịt

Lời khuyên của Guti và Ancelotti là hoàn toàn có cơ sở. Nhìn vào hàng công hiện tại của Real Madrid, thật khó để thấy Endrick có thể chen chân vào đội hình. Anh đang phải cạnh tranh với những siêu sao đẳng cấp thế giới như Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo, và thậm chí cả một tài năng trẻ khác là Gonzalo Garcia.

Với HLV trưởng Alonso tỏ ra không mấy mặn mà và sự cạnh tranh khốc liệt như vậy, tương lai trước mắt của Endrick tại Bernabeu là vô cùng mờ mịt. Một bản hợp đồng cho mượn vào tháng Giêng dường như là lựa chọn duy nhất để anh cứu vãn sự nghiệp và nuôi hy vọng tham dự World Cup.