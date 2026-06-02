Hy hữu: Vi phạm điều lệ, Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam cầu cứu ngành chủ quản

Bản báo cáo ngay lập tức gây xôn xao giới chuyên môn quyền Anh và cả người hâm mộ, vốn đã chứng kiến hàng loạt sự cố liên quan đến tổ chức quản lý xã hội loại hình võ thuật này suốt một thời gian dài.

Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam nhìn nhận sai sót

Báo cáo do ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF) gửi đến Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Cục TDTT Việt Nam, nêu rõ Ban chấp hành Liên đoàn Quyền anh Việt Nam qua rà soát, nghiên cứu Điều lệ số 388/QĐ-BNV ngày 30-5-2024 do Bộ Nội vụ phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam nhiệm kỳ II năm 2023 – 2028 đã phát hiện ra vấn đề sai sót nghiêm trọng về việc tuân thủ điều lệ mà toàn bộ Ban chấp hành liên đoàn vô tình vi phạm.

4 tân ủy viên BCH Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam nhiệm kỳ II được bầu sai quy định?

Theo ông Nguyễn Duy Hùng, Đại hội Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam nhiệm kỳ II (2023 – 2028) tổ chức vào ngày 15-10-2023 đã biểu quyết thông qua bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam nhiệm kỳ II năm 2023 - 2028, theo đó, thống nhất biểu quyết số lượng ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ II là 27 ủy viên.

Tại Hội nghị lần thứ 1 nhiệm kỳ II (2023 – 2028) diễn ra vào tháng 11-2023, Ban Chấp hành Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 4 ủy viên, nâng số lượng ủy viên Ban Chấp hành lên 31 ủy viên.

Vấn đề này vô tình vi phạm điều khoản về số lượng ủy viên Ban Chấp hành liên đoàn, được quy định trong bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam và được thông qua tại Đại hội Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam nhiệm kỳ II (2023 – 2028).

Sai phạm dây chuyền

Tân Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam, ông Phạm Quang Long là 1 trong 4 ủy viên được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành. Vị ủy viên này sau đó được bầu vào Ban Thường vụ và mới nhất, được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam thay thế người tiền nhiệm Lưu Tú Bảo.

Ông Phạm Quang Long (phải) dự hội nghị IBA cuối năm 2025

Nhận thấy các sai phạm cứ nối nhau xảy ra theo phản ứng dây chuyền, có nguy cơ không thể ngăn chặn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam Nguyễn Duy Hùng trong báo cáo đã đề nghị lãnh đạo các cấp xem xét và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về các vấn đề: Ban Chấp hành liên đoàn đã áp dụng điều lệ nhiệm kỳ I trong Hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ II ngày 22-11-2023 để bầu bổ sung 4 ủy viên, liệu có đúng quy định pháp luật hay không?; Nếu việc bầu bổ sung 4 ủy viên Ban Chấp hành được xác định là không hợp lệ thì kết quả Hội nghị Ban Chấp hành ngày 16-4-2026 bầu ông Phạm Quang Long làm Chủ tịch Liên đoàn phải chăng cũng sẽ không hợp lệ, vì ông Long không đủ tiêu chuẩn để được giới thiệu, bầu giữ chức danh chủ tịch liên đoàn. Vấn đề này đúng hay không?; Thời gian ông Long giữ chức chủ tịch đã ban hành các văn bản do ông ký với chức danh chủ tịch liên đoàn có giá trị hay không?

Báo cáo của Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam gửi ngành chức năng

"Đây là sự việc rất hy hữu, nhưng đã ảnh hưởng đến việc hoạt động của liên đoàn trong thời gian vừa qua, đồng thời theo tôi cũng là bài học cần rút kinh nghiệm sâu sắc cho các liên đoàn, hiệp hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trên toàn quốc. Bản thân tôi với tư cách là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam xin nhận khuyết điểm trước lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam, Ban thường vụ và Ban Chấp hành Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam do đã sơ suất không phát hiện sớm việc vi phạm Điều lệ nêu trên", ông Nguyễn Duy Hùng nhấn mạnh trong báo cáo.

Trao đổi với truyền thông, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam cho biết đã nắm thông tin sự việc và sẽ cùng phối hợp giải quyết theo đúng các quy định.

Thực trạng bất ổn

Khi đăng ký mã số thuế năm 2016, VBF đăng ký không đúng lĩnh vực hoạt động là Tổ chức xã hội nghề nghiệp, thay vào đó, nhầm sang mục Doanh nghiệp. Năm 2020, mã số thuế này bị "khóa" do VBF chuyển trụ sở liên đoàn và chưa nộp báo cáo thuế.

Trục trặc này kéo dài 6 năm qua và Ban chấp hành VBF nhiệm kỳ II vẫn đang tích cực khắc phục. Mã số thuế bị đóng, gây khó cho các hoạt động tài chính, vận động tài trợ cho hoạt động liên đoàn.

Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam

Theo thông tin nội bộ, tân chủ tịch Phạm Quang Long cam kết tài trợ cho Giải vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc, nhưng không được chuyển giao kịp thời. Lực lượng trọng tài và các bộ phận phục vụ giải phải ứng kinh phí làm nhiệm vụ nhưng chưa được hoàn trả dù giải đã kết thúc từ ngày 14-5-2026.

Xuất hiện thông tin tân chủ tịch tự ý bổ nhiệm chức danh Trợ lý chủ tịch (chức danh không có trong điều lệ liên đoàn); không thông qua Ban Thường vụ, Ban Chấp hành nhất là Tổng Thư ký mà chỉ đạo bàn giao văn phòng, bàn giao cả con dấu cho nhân viên thân tín; phê phán không đúng thẩm quyền về việc ký văn bản ban hành Điều lệ Giải Vô địch các đội mạnh toàn quốc năm 2026… Không lên tiếng giải thích hay đính chính các vấn đề này, vị tân chủ tịch hôm 31-5 đã đánh tiếng từ chức, sau đúng 46 ngày tiếp nhận cương vị lãnh đạo VBF.