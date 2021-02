Nóng tuần qua: Bắc Giang muốn có sân bay dù ở sát Hà Nội

Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bắc Giang đang muốn chuyển sân bay Kép là sân bay quân sự trở thành sân bay lưỡng dụng, tức là bao gồm cả khai thác hàng không dân dụng.

Bắc Giang: Chuyển sân bay quân sự thành sân bay lưỡng dụng

Tại dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Sở GTVT Bắc Giang đề nghị Bộ GTVT, đơn vị tư vấn lập quy hoạch nghiên cứu bổ sung và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển sân bay Kép là sân bay quân sự trở thành sân bay lưỡng dụng, sử dụng cho cả mục đích dân sự vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thời gian tới nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa ở miền Bắc sẽ tăng nhanh.

Sở GTVT Bắc Giang cho rằng, việc chuyển đổi là cần thiết do mật độ sân bay tại khu vực còn khá thưa, đặc biệt là các tỉnh miền núi. Phía Bắc hiện mới chỉ có một số sân bay dân sự Nội Bài, Hải Phòng, Vân Đồn. Dự báo, thời gian tới nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa sẽ tăng nhanh.

"Hiện nay, tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn và vùng lân cận chủ yếu sử dụng sân bay Nội Bài, song sân bay này đã có hiện tượng quá tải so với nhu cầu, đồng thời khoảng cách từ khu vực di chuyển đến sân bay khá xa: Lạng Sơn trên 150km, một số vùng xa của Bắc Giang khoảng 150km" - Sở GTVT Bắc Giang cho hay.

Theo lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Bắc Giang, trong điều kiện thu hút đầu tư, đặc biệt là FDI phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch bùng nổ như hiện nay, nhu cầu đi lại giải quyết công việc, du lịch của hành khách là rất lớn.

Hơn 100.000 người trở thành triệu phú nhờ bitcoin

Theo công ty theo dõi dữ liệu tiền điện tử bitinfocharts, hiện có khoảng 100.000 người có từ 1 triệu USD trở lên được tích lũy trong tài khoản bitcoin.

Con số này tăng nhanh hơn so với 3 tháng trước đó khi chỉ có 25.000 người mới có tài từ 1 triệu USD trở lên trong bitcoin. Trong khi đó, 1 năm trước số triệu phú bitcoin chỉ có 15.000 người.

Khoảng 100.000 người có từ 1 triệu USD trở lên được tích lũy trong tài khoản bitcoin.

Lý do lớn nhất khiến số lượng triệu phú tăng vọt như vậy là do giá bitcoin liên tục "phá đỉnh" trong thời gian gần đây. Một phần nguyên nhân khiến bitcoin tăng "điên cuồng" là do động thái của Tesla.

Tháng trước, hãng sản xuất xe điện của tỷ phú Elon Musk đã chi 1,5 tỷ USD để mua bitcoin. Động thái này cho thấy, nhiều công ty khác cũng có thể đổ tiền nhàn rỗi vào bitcoin.

Số lượng các triệu phú bitcoin cũng giống như giá bitcoin tăng lên rất nhanh. Do đó, số người nắm giữ lượng bitcoin có giá trị từ 1 triệu USD trở lên có thể còn tăng.

13 tỉnh phía Bắc gộp lương hưu tháng 3, 4 chi trả một lần

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 396 gửi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN được đầy đủ, kịp thời và đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 13 tỉnh, thành phố chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3 và 4 vào cùng một kỳ chi trả.

Các tỉnh thành này bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, Bình Dương và Hưng Yên. Riêng các địa bàn đang có dịch và bị phong tỏa, BHXH đề nghị cần xây dựng phương án tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng.

Vietnam Airlines muốn góp 9.900 tỷ vào dự án sân bay Long Thành

Chủ tịch Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) Đặng Ngọc Hòa cho biết trong chiến lược phát triển giai đoạn từ năm 2021-2030, doanh nghiệp này và các đơn vị thành viên ưu tiên bố trí tối đa nguồn lực để tham gia các dự án đầu tư xây dựng và khai thác các cơ sở hạ tầng tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết tổng mức đầu tư các dịch vụ này tại sân bay Long Thành là khoảng 9.900 tỷ đồng, trong đó dự kiến 30% là nguồn vốn chủ sở hữu và 70% còn lại từ vốn vay.

Doanh nghiệp này cũng đề xuất cùng các công ty con trực tiếp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc hợp tác với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để thành lập liên doanh.

Vietnam Airlines kỳ vọng việc đầu tư sẽ giúp nâng cao năng lực tại sân bay Long Thành. Hãng đề nghị cơ quan chức năng xem xét, chấp thuận cơ chế, chính sách đặc thù. Trước mắt, hãng xin được bố trí ngay vị trí đất để triển khai đầu tư sớm hạng mục xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa máy bay tại sân bay Long Thành.

Đề xuất điều chỉnh giá điện theo quý, tăng giảm khi chi phí thay đổi

Ngày 22/2, Bộ Công Thương tiến hành lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Bộ Công Thương cho biết, nhiều nước trong khu vực đều đã và đang trong tiến trình cải tổ ngành điện. Qua phân tích biểu giá điện hiện trạng của Việt Nam và một số nước trong khu vực, Bộ Công Thương thấy rằng biểu giá điện của một số nước nêu trên có nhiều điểm tiến bộ hơn biểu giá điện hiện trạng của Việt Nam.

Vì vậy, trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương cho rằng cần phải nghiên cứu hoàn thiện biểu giá bán lẻ điện Việt Nam. Bộ này cho rằng các tiêu chí về biểu giá bán lẻ điện bậc thang có tác dụng khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm; Không quá phức tạp, ví dụ không quá nhiều bậc thang; Phù hợp với chính sách có liên quan của Nhà nước về sử dụng điện có thể kết hợp hỗ trợ các đối tượng chính sách, đối tượng đặc biệt như người già…

Ngoài ra, Bộ Công Thương đề xuất nghiên cứu xem xét xây dựng giá bậc thang 2 thành phần công suất và điện năng; Xem xét thu phí cố định hàng tháng; điều chỉnh giá điện theo quý khi chi phí nhiên liệu thay đổi; xem xét hệ số giảm giá nếu sử dụng ít điện…

