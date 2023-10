Khung cảnh hoang tàn trong khu biệt thự nghìn tỷ cho chuyên gia bị bỏ hoang ở Đà Nẵng

Theo thông tin trên báo VTC News, Dự án Khu chuyên gia và công viên sinh thái phục vụ cho Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - Danang IT Park (thuộc địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang). Dự án gồm: 4 block chung cư cao từ 10-21 tầng, 64 căn biệt thự, 33 biệt thự sườn đồi, khu thể thao, Club House, khu công viên trung tâm… có tổng mức đầu tư khoảng hơn 2.000 tỷ đồng, được triển khai năm 2021, dự kiến hoàn thành trong năm 2022 nhưng đến nay hoang tàn.

Dự án Danang IT Park. Ảnh: VTC News

Dự án do Công ty CP Trung Nam EMS làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch, dự án nhằm đáp ứng nhu cầu, cung cấp môi trường sống hiện đại, tiện nghi theo tiêu chuẩn quốc tế cho các chuyên gia, đối tác đến làm việc tại Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng.

Dù dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022 nhưng đến thời điểm này việc xây dựng tạm dừng, nhiều căn biệt thự thi công dang dở có dấu hiệu xuống cấp, cỏ cây mọc um tùm, dây leo bò kín sàn nhà từ tầng 1 đến tầng 2.

Ghi nhận ngày 27/10, dự án Khu chuyên gia và các tiện ích vắng lặng. Toàn khu vực rộng lớn chỉ có 2 nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ trông coi những dãy biệt thự đã hoàn thành xây dựng phần thô rồi bỏ không gần 2 năm qua.

64 căn biệt thự song lập thuộc dự án hoàn thành xây dựng nhưng không có người ở nên bỏ hoang. Cổng ngõ, lối vào, bể bơi trước nhà bỏ lâu ngày bị cây cối bịt kín nhưng không có người phát dọn.

Dãy biệt thự sườn đồi ở phía đối diện cũng hoàn thành xây dựng phần thô và bỏ hoang, nhiều hạng mục có dấu hiệu xuống cấp, hệ thống tường nhà thấm nước.

Không chỉ hệ thống biệt thự bỏ hoang, nhiều hạng mục tiện ích khác thuộc dự án cũng phải tạm dừng xây dựng gần 2 năm nay.

Được biết, một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp gặp khó là ảnh hưởng dịch COVID-19, dòng vốn FDI vào Đà Nẵng giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư các dự án tại Danang IT Park, trong đó có dự án Khu chuyên gia và công viên sinh thái.

Danang IT Park được kỳ vọng là “Thung lũng Silicon Đà Nẵng”. Danang IT Park do Công ty CP Phát triển công nghệ thông tin Đà Nẵng (thuộc Trungnam Group) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng diện tích 341ha, phát triển theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có diện tích 131ha, đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ các nhà đầu tư và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là khu công nghệ thông tin tập trung tại Quyết định số 25/QĐ vào ngày 6/1/2020. Giai đoạn 2 của dự có diện tích 210ha, dự kiến xây dựng trong vòng 5 năm (từ năm 2020-2025), theo tạp chí Nhà đầu tư.

Một số hình ảnh dự án thực tế:

Cận cảnh khu biệt thự nghìn tỷ cho chuyên gia ở 'thung lũng Silicon' của Đà Nẵng. Ảnh: VTC News, Nhà đầu tư

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]