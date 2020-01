Giữa "bão" cấm uống rượu bia khi lái xe, tỷ phú người Thái báo lãi "khủng"

Thị trường chứng khoán vừa có phiên giao dịch mang chút nhịp đập rộn ràng ngày giáp Tết.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 7,74 điểm (0,59%) lên 986,37 điểm; HNX-Index tăng 0,95% lên 105,59 điểm; UPCoM-Index tăng 0,47% lên 55,96 điểm.

VN-Index tăng 7,74 điểm (0,59%) lên 986,37 điểm

Độ rộng thị trường nghiêng rõ rệt về bên tăng giá với 304 mã tăng và 53 mã tăng trần. Trong khi đó, chỉ có 165 mã giảm giá với 21 mã giảm sàn.

Những cổ phiếu tác động tích cực tới VN-Index là VHM, VNM, GAS và BID. Ở chiều ngược lại SAB, FPT, BHN và EIB ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường nhất.

Trong phiên giao dịch cận tết Canh Tý, thành quả mà VN-Index đạt được phần lớn là nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng như: BID, VPB, TCB, MBB...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu penny cũng tăng khá tốt phiên hôm nay với nhiều mã tăng trần. Ví dụ: HAI, DIC, AMD, PTL, TSC, FTM, DRH, DLG... Việc tăng giá hôm nay là sự đánh cược vào khả năng "hái lộc" vào các phiên đầu năm mới hoặc ít nhất cũng khó lòng bị thua lỗ vì giá đã ở ngưỡng thấp nhất nhiều năm.

BSR hôm nay tăng gần kịch trần, 13,5%. Trong khi đó, OIL chỉ tăng 2,5%. Cả 2 cổ phiếu ngành dầu này đều đã sụt giảm rất sâu năm 2019.

Sabeco đạt mức lợi nhuận ròng 1.091 tỉ đồng trong quý 4

Dù thời điểm cuối năm những mặt hàng như bia, rượu khá "hot" nhưng cổ phiếu SAB lại đi ngược dòng với việc giảm giá mạnh. Chốt phiên SAB giảm tới 3.000 đồng/cổ phiếu (tương đương với 1,27%) về mốc 233.000 đồng/cổ phiếu. Tính chung qua 1 tháng SAB đã giảm 0,47% giá trị.

Được biết, Tổng CTCP Bia Rượu NGK Sài Gòn – Sabeco (SAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019. Theo đó, trong quý IV/2019, Sabeco đạt doanh thu thuần 9.729 tỉ đồng, giảm 7% so với cùng kì. Theo lí giải từ phía công ty, sản lượng bán hàng giảm, cũng như việc chuyển một công ty liên kết thành công ty con khiến thuế tiêu thụ đặc biệt cao hơn.

Tuy vậy, việc cắt giảm giá vốn mạnh mẽ giúp cho lợi nhuận gộp của Sabeco tăng tới 17%, đạt 2.547 tỉ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 21% lên 26%.

Doanh thu tài chính tăng do tăng lãi tiền gửi, ngoài ra việc các liên doanh, liên kết hoạt động hiệu quả hơn góp phần tăng lợi nhuận cho Sabeco. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng do trích lập các khoản đầu tư và chi phí quản lí tăng do thêm phần dịch vụ mua ngoài.

Sabeco đạt mức lợi nhuận ròng 1.091 tỉ đồng trong quý, tăng 18% so với cùng kì năm ngoái.

Trong cả năm 2019, Sabeco đạt doanh thu thuần 37.899 tỉ đồng, tăng 5% . Tốc độ này tương đương với tốc độ tăng trưởng ngành bia tại Việt Nam. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.370 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2018. Đây cũng chính là mức kỉ lục của Sabeco, cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ rệt cũng như thành công của chiến lược thiết kế lại thương hiệu.

Tại thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản của nhà sản xuất bia lớn nhất Việt Nam đạt mức 27.000 tỉ đồng. Trong đó đáng chú ý với khoản mục tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn 16.500 tỉ đồng, chiếm tới 61% tổng tài sản.

