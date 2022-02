Giá chung cư ở Hà Nội và TP HCM bật tăng ngay đầu năm

Trong đó, sản phẩm biệt thự liền kề được người tiêu dùng quan tâm nhiều nhất, với mức tăng 29%, tiếp theo là đất với 17% và chung cư với 14%. Giá rao bán bất động sản ở Hà Nội tăng 4,6% trong tháng 1-2022.

Về giá, giá rao bán chung cư ở Hà Nội trong tháng 1 tăng 4,6% so với thời điểm tháng 12-2021. Trong đó, tại quận Long Biên, mức độ tăng lên tới 38% và huyện Gia Lâm tăng 27% so với thời điểm cuối năm 2021.

Dù mức độ quan tâm của khách hàng giảm nhưng giá căn hộ chung cư ở TP HCM vẫn tăng nhẹ so với cuối năm 2021 Ảnh: TẤN THẠNH

Tại TP HCM, mức độ quan tâm bất động sản giảm nhẹ ở hầu hết các phân khúc từ căn hộ chung cư, nhà riêng, đất nền, nhà mặt phố. Riêng phân khúc biệt thự liền kề lại tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Dù mức độ quan tâm giảm nhưng giá chung cư ở TP HCM vẫn tăng 1,8% so với thời điểm cuối năm 2021. Giá biệt thự liền kề tại TP HCM cũng tăng so với thời điểm cuối năm. Trong đó, quận 7 tăng 24% và huyện Nhà Bè tăng 22% so với tháng 12-2021.

Tại các thị trường khác trên toàn quốc cũng ghi nhận sự quan tâm của nhà đầu tư tăng cao như Khánh Hòa, Long An, Hưng Yên, Quảng Nam.

