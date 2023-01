Bất ngờ cảnh tượng phố vàng lúc 5h sáng ngày Vía Thần tài

Dù nhiệt độ ngoài trời khoảng hơn 10 độ C nhưng ngay từ sáng sớm ngày mùng 10 tháng giêng khi các đường phố Hà Nội còn chưa sáng rõ, nhiều người dân đã có mặt tại các tiệm vàng, xếp hàng chờ mua vàng với mong muốn sẽ rước lộc, may mắn nhờ ngày Vía Thần Tài.

Hàng chục người dân kiên nhẫn chờ tiệm vàng mở cửa

Chị Nguyễn Thị Thanh Loan, quận Ba Đình - một trong những khách hàng có mặt sớm nhất tại tiệm vàng trên phố Trần Nhân Tông cho hay, chị xếp hàng từ 5h sáng chờ cửa hàng mở chị sẽ mua 2 chỉ vàng “lấy may”.

“Năm nào tôi cũng mua vàng vào ngày Thần Tài. Không có nhiều tiền, mỗi năm tôi chỉ mua 1 – 2 chỉ vừa để tiết kiệm vừa mong rằng sẽ có một năm làm ăn thuận lợi” - chị Loan nói thêm.

Chị Nguyễn Thị Thanh Loan cùng nhiều khách hàng xếp hàng chờ từ 5h sáng

Nhiều tiệm vàng khác trên phố Trần Nhân Tông đồng loạt sáng đèn, chuẩn bị mở cửa

Con phố Trần Nhân Tông 5h30 sáng cũng tấp nập hơn hẳn ngày thường trước đó

Mua vàng đón lộc Thần Tài ngày mùng 10 tháng Giêng đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân từ nhiều năm nay. Mùa Thần Tài 2023, nhiều người dân không chỉ mua những sản phẩm vàng tài sản, tích lũy an toàn, dễ dàng thanh khoản, mà còn tìm tới những sản phẩm vàng thần tài đặc sắc, giàu ý nghĩa văn hóa, tâm linh may mắn đón lộc, cầu may cho cả năm sung túc, hạnh phúc, thịnh vượng.

Trong khi các phố kế bên còn vắng bóng người

Chia sẻ với phóng viên, bà Hoàng Hạnh - Phó giám đốc kinh doanh VTĐ, Công ty Bảo Tín Minh Châu cho hay, để phục vụ tối đa nhu cầu mua vàng và trang sức cầu may, tích lộc trong dịp đón lộc Thần Tài 2023, Bảo Tín Minh Châu đã chuẩn bị rất nhiều sản phẩm vàng và trang sức mang biểu tượng của may mắn, tài lộc, tốt lành, giàu ý nghĩa văn hóa tâm linh, may mắn được đông đảo người dân tín nhiệm và đón lộc thần tài hàng năm.

Ngoài ra, khâu phục vụ cũng được tăng cường để đón tiếp lượng đông khách hàng tới mua sắm rước lộc đầu năm. Tại các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu đều được đón tiếp và phân luồng khách hàng tránh tập trung đông một khu vực nên đảm bảo không gian thoáng đãng và an toàn cho khách hàng tham quan mua sắm.

6h30 các cửa hàng vàng bắt đầu giao dịch

Cũng theo bà Hạnh, để đáp ứng lượng khách hàng tăng đột biến, năm nay ngoài kênh bán hàng trực tiếp tại cửa hàng, mở rộng các quầy quỹ phục vụ khách hàng nhanh chóng hiệu quả thì Bảo Tín Minh Châu cũng đẩy mạnh hơn việc bán hàng online.

“Chúng tôi cũng đã chuẩn bị phương thức đặt hàng thuận tiện dễ dàng để khách hàng giao dịch nhanh chóng chính xác nhằm đáp ứng tối đa lượng khách hàng đặt hàng trong tuần lễ thần tài.

Ngoài ra, tại các cửa hàng và cả hệ thống đặt hàng online, Bảo Tín Minh Châu mở thêm các tài khoản ngân hàng có thể quét mã QR trong giao dịch đảm bảo các giao dịch nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng hơn cho khách hàng” – bà Hoàng Hạnh nói thêm.

Được biết, lo ngại lượng khách hàng tăng cao trong ngày Vía Thần tài, nhiều người đã lựa chọn mua vàng trước ngày Thần tài. Ngay từ ngày 29/1 (mùng 8 tháng Giêng), các cửa hàng vàng bạc đã tấp nập đón khách tới mua hàng. Nhất là trong sáng 30/1 (mùng 9 tháng Giêng), theo ghi nhận tại các cửa hàng, người dân tới mua vàng đã rất đông.

Một số khách hàng quyết định mua trước, sát ngày Thần tài để tránh chờ đợi lâu

Anh Lê Văn Long (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Nhiều năm nay, tôi vẫn giữ thói quen mua vàng vào ngày Thần Tài, tôi không mua tích trữ mà chỉ mua khoảng 1 - 5 chỉ tùy theo điều kiện của từng năm để cầu may mắn đầu năm. Mọi năm phải xếp hàng từ sáng sớm nên năm nay tôi quyết định mua sát ngày Thần tài, phần vì giá đang giảm, phần vì không phải chen lấn để mua hàng”.

Nhiều khách hàng khác cũng cho biết, mua vàng đầu năm là để may mắn, đem lại tài lộc cả năm nên không nhất thiết phải đúng ngày Thần Tài.

Rạng sáng ngày vía Thần Tài mồng 10 tháng Giêng, giá kim loại quý trong nước tiếp đà giảm sâu về gần ngưỡng 67 triệu đồng/ lượng.

Trên sàn giao dịch của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, vàng SJC đang là 66,40 triệu đồng/lượng mua vào và 67,40 triệu đồng/lượng bán ra.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,30 – 67,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng 9999 được DOJI được niêm yết ở mức 66,30 triệu đồng/lượng mua vào và 67,30 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng Vietinbank Gold đang niêm yết ở mức 66,40 triệu đồng/lượng mua vào và 67,42 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 66,35 - 67,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá 2 chiều 54,46 - 55,66 triệu đồng/lượng.

