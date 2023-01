Lạ kỳ những món đồ được bán – mua tại phiên chợ chỉ họp một lần trong năm

Chợ một năm chỉ họp một phiên

Theo thông lệ, chợ Viềng Nam Định một năm chỉ họp đúng một phiên duy nhất từ chiều mồng 7 tết kéo dài qua đêm đến hết ngày mồng 8. Chợ Viềng cũng chỉ có ở duy nhất tỉnh Nam Định.

Chợ Viềng (lối gọi theo tiếng cổ của Chợ Xuân) là phiên chợ đầu năm họp vào đêm mùng 7 ngày mùng 8 ở Nam Định. Theo gia phả họ Trần thì chợ Viềng có từ thời cổ xưa và hình thành theo tục lệ làng xã của người dân địa phương. Từ " Viềng" là từ Hán Việt có nghĩa là: thăm hỏi, viếng thăm, trò chuyện.

Tại Hội chợ Viềng Nam Định hiện có (chợ Viềng Nam Giang và chợ Viềng Phủ Dày) là một trong những điểm đến thu hút khách thập phương nhiều nhất. Chợ Viềng Nam Giang (hay còn gọi là chợ Viềng Chùa) và chợ Viềng Phủ Dày (chợ Viềng Phủ) đều họp từ sáng ngày mồng 7 kéo dài đến hết ngày mồng 8 tháng Giêng hàng năm đón khách thập phương tới du xuân, mua sắm nông cụ, cây giống để xuống đồng hay cây cảnh, đồ cổ về để trưng trong nhà.

Tương truyền, chợ Viềng thuộc xã Nam Giang, huyện Nam Trực, gắn liền với việc thờ ông tổ đúc đồng Nguyễn Minh Không, gắn với làng rèn Vân Chàng ở xã Nam Giang có bề dày truyền thống hơn 700 năm. Nên ở chợ Viềng này thường bày bán đồ đồng, đồ cơ khí nhiều hơn và trưng bày cổ vật bằng đồng, sứ.

Những món đồ là nông cụ được bày bán tại chợ

Chợ Viềng ở xã Trung Thành, huyện Vụ Bản còn được gọi là chợ Phủ, là do chợ gắn với Quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy - thờ Mẫu Liễu Hạnh. Theo đó, người ta vừa đi chơi, vãn cảnh chợ, vừa mua bán những vật dụng may mắn, vừa vào Phủ lễ Mẫu cầu mọi sự may mắn, bình an, làm ăn phát đạt, cầu mưa thuận gió hòa để mùa màng tươi tốt.

Bởi vậy, ai đến với phiên chợ “cầu may”có một không hai trong cả nước này cũng đều mong muốn những điều như vậy cho năm mới được bình an, may mắn. Cả người bán lẫn người mua đều không cần nói thách hay mặc cả nhiều.

Mua gì ở chợ Viềng Nam Định?

Chợ Viềng Nam định từ xưa đến nay chủ yếu bán các loại nông cụ, đồ dùng sản xuất nông nghiệp như thúng, mủng, quang gánh, liềm, cuốc xẻng. Những người đến với chợ Viềng chủ yếu để mua những dụng cụ sản xuất với mong muốn, niềm tin và hy vọng sẽ giúp họ có một mùa màng bội thu, no đủ cả một năm.

Người đến chợ cũng có thể mua các loại cây cảnh, cây trồng

Ngoài dụng cụ lao động hay các đồ vật bằng kim loại, khi đến chợ Viềng bạn cũng có thể mua các loại cây cảnh, cây trồng. Người mua - mua cây ở chợ Viềng với ý nghĩa lấy lộc đầu năm, từ cây cảnh cho tới các cây ăn quả.

Không ai tới chợ mà “tay không trở về”

Ngoài ra, đến chợ Viềng còn một thứ người ta không thể không mua đó chính là thịt bò, thịt bê thui. Đối với các loại thịt trâu - bò, theo nhà nghiên cứu Hồ Đức Thọ, thịt bò là lễ vật dâng mẫu Liễu Hạnh, nên mua thịt bò tại phiên chợ Viềng người mua cũng cảm thấy như xin được lộc Mẫu.

Thịt bò thịt bê cũng là món không thể thiếu tại phiên chợ này

Cũng theo các bậc cao niên ở địa phương, cả hai chợ Viềng ở Nam Định có từ rất lâu và chợ Viềng hôm nay như là sự tái hiện lại hình ảnh một phiên chợ của cư dân nông nghiệp từ xa xưa. Do đó, đến với Chợ Viềng du khách thập phương ai ai cũng ngỡ ngàng trước cảnh mua bán đồ cổ, giả cổ với hàng ngàn mặt hàng từ đồ đồng, đồ đá, sứ, đồ gỗ... Không thiếu một thứ gì từ đồ thờ tự, đồ trang trí, đồ chơi, đồ dùng, đông tây, kim, cổ đủ loại... Có thể nói, ai đến với những gian hàng này cũng đều không muốn rời khỏi và ai muốn mua gì, dù quý hiếm đến đâu thì ở những không gian hàng đồ cổ chợ Viềng đều có và chắc hẳn du khách không thể “tay không trở về”.

