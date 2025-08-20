Giá xăng ngày mai dự báo tăng trở lại

Giá dầu thế giới tuần trước tiếp tục lao dốc, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp giá dầu "bốc hơi". Tính chung cả tuần qua, giá dầu WTI giảm 1,7% trong khi giá dầu Brent mất 1,1%.

Đến phiên giao dịch đầu tuần này (18/8), giá dầu thế giới bật tăng hơn 1% khi thị trường theo dõi cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Ở phiên giao dịch 19/8, giá dầu thế giới quay đầu giảm khi các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng đạt được một thỏa thuận có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Giá xăng ngày mai có thể quay đầu tăng. Ảnh: Nam Khánh

Đầu phiên giao dịch hôm nay (20/8), giá dầu thế giới tăng nhẹ. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h22' ngày 20/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 66,07 USD/thùng, tăng 0,43%. Còn giá dầu WTI ở mức 62,6 USD/thùng, tăng 0,4% so với phiên liền trước.

Tại thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (21/8).

Dựa theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng trong nước vào ngày mai có thể được điều chỉnh tăng còn giá dầu có khả năng giảm.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai có thể tăng từ 150-200 đồng/lít. Còn giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm 300 đồng/lít.

Trường hợp cơ quan điều hành sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu thì giá xăng dầu có thể được giữ nguyên.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ đảo chiều tăng sau khi giảm vào tuần trước.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 14/8), giá xăng E5 RON92 giảm 254 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.354 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng RON95-III không cao hơn 19.884 đồng/lít, giảm 190 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.077 đồng/lít, giảm 723 đồng/lít.