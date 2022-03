Bà Nguyễn Phương Hằng có loạt BĐS thế chấp ngân hàng trước khi bị bắt tạm giam

Chiều 24-3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. VKSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Trước khi bị bắt tạm giam, bà Nguyễn Thị Phương Hằng được biết đến là Tổng giám đốc điều hành KDL Đại Nam. Ngoài ra, nữ doanh nhân sinh năm 1970 này còn là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Công ty TNHH Một Thành Viên Christina có vốn điều lệ 20 tỷ đồng và có trụ sở chính tại 17-19 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Phương Hằng cũng là cổ đông sáng lập nắm giữ 20%, tương phần vốn góp cổ phần tại Công ty Glove Đại Nam có vốn điều lệ 180 tỷ đồng và là cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh được thành lập cuối năm 2018 với vốn điều lệ 99 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng đang có hàng trăm BĐS thế chấp tại ngân hàng

Trước khi bị bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng cũng gây chú ý thời gian qua bởi nhiều phát ngôn gây tranh cãi và khối tài sản khổng lồ.

Trong một livestream, bà Hằng cho biết, tài sản của vợ chồng bà "kim cương và sổ đỏ” được tính bằng ký là chuyện thường, chưa kể đến các “siêu xe” lên đến 40-50 tỷ đồng/chiếc.

Theo đó, vợ chồng bà Hằng ông Dũng sở hữu dàn siêu xe với những mẫu xe đắt đỏ bậc nhất Việt Nam, có thể kể đến như Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Ghost Series II, Rolls-Royce Wraith, Bentley Mulsanne EWB, Mercedes-Maybach S600 và Bentley Continental GTC.

Không chỉ siêu xe mà phu nhân đại gia Huỳnh Uy Dũng cũng có thú vui sưu tập kim cương. Trên kênh TikTok cá nhân, bà Phương Hằng từng đăng tải rất nhiều video khoe về những bộ sưu tập kim cương đắt giá của mình.

Đáng chú ý vào tháng 10/2021, bà Hằng đã đeo viên kim cương 45 carat trị giá 100 tỷ đồng để gặp gỡ và giao lưu cùng khách du lịch và người hâm mộ tại khu du lịch Đại Nam.

Liên tục khoe về khối tài sản khổng lồ đang nắm giữ nhưng trước khi bị bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng cũng đang có hàng trăm bất động sản đang được thế chấp tại ngân hàng.

Thông tin công bố trên Cục đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo của Bộ Tư pháp cho biết vào ngày 25/10/2019 bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng đã đăng ký thế chấp toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng Chuyển nhượng số: 01 ngày 29/09/2019 ký giữa Công ty TNHH Một thành viên Tân Khai và bà Nguyễn Phương Hằng về việc chuyển nhượng 451 lô đất thuộc Dự án Khu dân cư Đại Nam thuộc xã Minh Hưng huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước của Chủ đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Tân Khai (không bao gồm quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất).

Đơn vị nhận đảm bảo khối tài sản thế chấp của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng là Ngân Hàng TMCP Phương Đông Chi Nhánh Bình Dương Phòng Giao Dịch Thị Xã Dĩ An và Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Bình Dương.

Dù giá trị tài sản thế chấp của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng tại hai ngân hàng không được công bố. Tuy nhiên, hiện nay các lô đất tại Dự án Khu dân cư Đại Nam thuộc xã Minh Hưng huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đang được rao bán trên các chuyên trang về BĐS có giá từ 1,1 đến 3,3 tỷ đồng với mỗi lô đất có diện tích từ có diện tích từ 122 mét vuông đến gần 300 mét vuông (tùy vị trí). Tính theo giá thị trường, khối tài sản doanh nhân sinh năm 1971 đang thế chấp tại ngân hàng có giá trị khoảng 500 tỷ đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/ba-nguyen-phuong-hang-co-loat-bds-the-chap-ngan-hang-truoc-khi-bi-bat-tam-giam-502022263134114457.htm