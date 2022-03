Bất ngờ về chức danh của bà Nguyễn Phương Hằng tại Đại Nam trước khi bị bắt

Chiều 24-3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. VKSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Bà Phương Hằng thường xuyên nhận mình là Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Đại Nam trong những buổi livestream

Mặc dù trong những buổi livestream đình đám của mình, bà Phương Hằng luôn nhận mình là Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Đại Nam - Doanh nghiệp nổi tiếng với dự án Khu du lịch Đại Nam rộng 450 ha tại tỉnh Bình Dương. Trong quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam của Công an TPHCM cũng nêu bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam.

Tuy nhiên, theo những thông tin được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy bà Nguyễn Phương Hằng trước khi bị bắt tạm giam không phải là Tổng giám đốc doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đại Nam như bà thường nhận.

Theo bản công bố công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gần nhất của Công ty cổ phần Đại Nam được công bố vào ngày 9/2/2021, ông Huỳnh Huy Dũng vẫn được đăng ký với chức danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của doanh nghiệp này.

Theo tìm hiểu, bà Nguyễn Phương Hằng chỉ là Tổng giám đốc điều hành KDL Đại Nam. Thông tin trên trang web của khu du lịch Đại Nam (http://khudulichdainam.vn) công bố vào đầu năm 2019 cho biết CEO Nguyễn Phương Hằng, đảm nhiệm vị trí TGĐ điều hành KDL Đại Nam từ tháng 8/2016.

Trước sự việc Công an TP.HCM bắt tạm giam bà Hằng thì một câu hỏi được rất nhiều người đặt ra đó là nữ "CEO tự nhận" này sẽ đối mặt với mức án nào?

Theo Luật An ninh mạng 2018, Nghị định 15/2020 đã nêu rõ người nào cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân… sẽ bị xử phạt.

Bản công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Đại Nam vào tháng 2/2021 thể hiện ông Huỳnh Uy Dũng là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp

Trong khi đó, theo Điều 331 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Trường hợp phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Ngoài ra, Công an TP.HCM có thể tiếp tục điều tra làm rõ các tố cáo của cá nhân, tổ chức đã có đơn tố cáo bà Hằng về hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác, vu khống trong thời gian qua.

Nguồn: http://danviet.vn/bat-ngo-ve-chuc-danh-cua-ba-nguyen-phuong-hang-tai-dai-nam-truoc-khi-bi-bat-50...Nguồn: http://danviet.vn/bat-ngo-ve-chuc-danh-cua-ba-nguyen-phuong-hang-tai-dai-nam-truoc-khi-bi-bat-502022253102915348.htm