Người lười nuôi loài “chậm chạp”, mỗi năm nhẹ nhàng đút túi vài tỷ

Biến thú vui thành “mỏ vàng”

Ghé thăm làng Sha Xin Lang tại thị trấn Pai Sha, Quảng Đông, Trung Quốc, bạn có thể thấy rùa ở khắp mọi nơi. Luo Xian Jun - một nông dân địa phương đã xây dựng một trang trại khổng lồ tại đây từ năm 2017 để nhân giống nhiều giống rùa khác nhau.

Điều thú vị là anh Jun thậm chí còn xây một trang trại ở trên sân thượng, ngoài ra còn có một trang trại ở sân sau nhà.

Ban đầu, anh nuôi rùa vì sở thích cá nhân, chủ yếu nhằm mục đích giải trí. Tuy nhiên, khi anh đã có kinh nghiệm chăm sóc rùa và có môi trường thuận lợi để nuôi rùa, sở thích này dần trở thành nghề tay trái giúp gia đình anh tăng thêm thu nhập.

So với các loại hình nuôi trồng thủy sản khác, nuôi rùa biển ít áp lực hơn. Việc thay nước và cho rùa ăn chỉ mất một giờ mỗi ngày. Nghề này cũng mang lại lợi nhuận cao. Rùa con có giá từ vài chục đến vài chục ngàn NDT. Luo Xian Jun tiết lộ, hiện giờ anh kiếm thêm được 20.000 đến 30.000 NDT (71,6 đến 107 triệu đồng) mỗi năm.

Từ khoảng 700 con rùa ban đầu, hiện nay số lượng rùa ở trang trại của anh Jun đã tăng lên hơn 6.000 con với đủ mọi kích cỡ. Năm nay, sản lượng trứng tăng đáng kể. Trung bình, một tổ rùa lửa (loài Pseudemys nelsoni) có khoảng 10 đến 30 trứng, mang lại doanh thu khoảng 120.000 đến 130.000 NDT mỗi năm.

Nhìn chung, nuôi rùa rất dễ quản lý và không tốn nhiều thời gian, có thể coi là phương pháp chăn nuôi phù hợp cho những người muốn tiết kiệm thời gian và công sức. Thành công của Luo Xian Jun đã trở thành một ví dụ điển hình cho sự phát triển của nghề nuôi rùa ở địa phương, đồng thời giúp nhiều người dân nhận ra tiềm năng của nghề nuôi rùa.

Trang trại rùa của anh Jun sở hữu môi trường sống thoải mái, ao nuôi rùa được thiết kế khoa học, cùng khu vực sinh sản rộng 12 mẫu. Khu vực khử trùng và khu vực chuồng trại được bố trí hợp lý, đảm bảo môi trường sinh trưởng thuận lợi cho rùa, đồng thời vẫn đảm bảo cảnh quan đẹp mắt. Tỷ lệ mắc bệnh và tử vong thấp hơn đáng kể so với các trang trại nhân giống khác.

Đặc biệt, trang trại rùa giống này còn áp dụng một nguyên tắc quan trọng khi tuyển chọn giống - lựa chọn kỹ lưỡng và chú trọng đến độ quý hiếm. Anh Jun cũng đi đến nhiều nơi để tìm nguồn giống chất lượng cao, quý hiếm và có giá trị. Hiện tại, rùa giống của trang trại có hơn 8.000 cá thể, chủ yếu là các loại rùa cảnh.

Quan trọng hơn, trang trại còn liên tục tiến hành các thí nghiệm lai tạo giống dựa trên những dòng rùa quý hiếm, tự phát triển các giống mới. Tại đây đã lai tạo thành công các giống rùa đột biến có đặc điểm độc đáo và tiềm năng thị trường lớn. Khách hàng có thể tìm thấy hơn 30 loài rùa bao gồm rùa khổng lồ châu Á, rùa hộp Trung Quốc, rùa tai đỏ… Những con rùa này được tiêu thụ trên khắp thị trường Trung Quốc. Thậm chí trong vài năm trở lại đây, trang trại còn thành công mở rộng thị trường ra nước ngoài. Sản lượng hàng năm đạt khoảng 20.000 cá thể, tạo ra giá trị sản lượng hàng năm là 1,5 triệu NDT (5,3 tỷ đồng).

Nhiều giống rùa đặc sản tại trang trại rất được “săn đón” khi rao bán trên nền tảng online với hình thức livestream, trực tiếp giúp tăng thu nhập cho 30 hộ nông dân. Mỗi hộ gia đình có thu nhập trung bình hàng năm tăng hơn 50.000 NDT (179 triệu đồng).