Sở Xây dựng TP.HCM công bố dự án bất động sản cầm cố ngân hàng

Danh sách các dự án đang thế chấp được Sở Xây dựng TP.HCM công bố: Cụ thể, dự án The Western Capital (số 116 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6), do Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc là chủ đầu tư, đang được thế chấp cho Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Dự án Jamona Heights địa chỉ số 16/9 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, do Công ty Cổ phần May Tiến Phát là chủ đầu tư, đang được thế chấp cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh TP.HCM. Dự án Khu chung cư Nhà Sài Gòn địa chỉ Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, do Công ty TNHH Nhà Sài Gòn làm chủ đầu tư, thế chấp quyền sử dụng đất cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Nam Sài Gòn. Khu dân cư Lô M7 Khu A - Đô thị mới Nam TP.HCM do Công ty Cổ phần phát triển Phú Hưng Thái (Công ty Phú Hưng Thái) là chủ đầu tư, thế chấp quyền sử dụng đất và dự án đầu tư nhà ở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương - chi nhánh Nam Sài Gòn và Ngân hàng Thương mại Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM Dự án khu chung cư cao tầng Nam An - Kingsway Tower, địa chỉ phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, do Công ty TNHH Siêu Thành làm chủ đầu tư, thế chấp quyền sử dụng đất cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - Chi nhánh TP.HCM. Dự án Green Field 686 (quận Bình Thạnh) do Công ty Cổ phần Xây lắp thương mại 2 (ACSC) làm chủ đầu tư, đang được thế chấp quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương. Dự án Little Village (quận Thủ Đức, Công ty TNHH Phát triển nhà Thế Giới làm chủ đầu tư, thế chấp quyền sử dụng đất và dự án đầu tư nhà ở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Gia Định (PVcom Bank).