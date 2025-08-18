Cô gái hẹn hò cùng lúc 20 đàn ông, lừa tặng iPhone bán lấy tiền mua nhà

Gần đây, vụ việc “Hồng Tỷ” ở Nam Kinh, Trung Quốc, gây xôn xao khi một người đàn ông 38 tuổi giả gái, qua lại với 1.691 đàn ông và nhận nhiều quà tặng. Tuy nhiên, một cô gái ở Thâm Quyến từng khiến dư luận sửng sốt khi trong vòng nửa năm hẹn hò cùng lúc 20 người bạn trai, yêu cầu mỗi người tặng một chiếc iPhone mới, sau đó bán lại để gom tiền đặt cọc mua nhà.

Cô gái hẹn hò cùng lúc 20 người. Ảnh minh họa

Năm 2016, một chủ đề nóng trên Weibo kể về cô gái làm công việc văn phòng ở Thâm Quyến với mức lương không cao. Khi cô đăng ảnh mua nhà lên mạng xã hội, mọi người bất ngờ. Sau khi tìm hiểu, bạn bè phát hiện cô hẹn hò đồng thời 20 người bạn trai và dùng tiền bán iPhone họ tặng để mua nhà.

Nhân viên một nền tảng bán điện thoại xác nhận sự việc. Vào dịp trước Quốc khánh Trung Quốc, cô gái đặt bán hơn 20 chiếc iPhone 7 mới, trong đó hơn chục chiếc còn nguyên hộp. Mỗi chiếc giá hơn 6.000 nhân dân tệ, tổng cộng hơn 120.000 nhân dân tệ (khoảng 439 triệu đồng).

Cư dân mạng thán phục: “Quá đỉnh, tối ưu đa nhiệm cấp sử thi”, “Tò mò 20 người bạn trai này quản lý thế nào?”, “Còn chút lương tâm, không đòi mỗi người một căn hộ”.

Sau khi sự việc bị lộ, một người tự xưng là đồng nghiệp của cô tiết lộ: “Mọi người trong công ty xôn xao. Bình thường cô ấy vui vẻ, hòa đồng, không ngờ vì tiền mà làm vậy. Nghe nói công ty định sa thải cô ấy”.