Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Giá vàng

SJC Mua 124,000 Bán 125,000

PNJ Mua 116,800 Bán 119,800

Tỷ giá

USD Mua 26,080 Bán 26,470

EUR Mua 29,967 Bán 31,547

Công nhân bỏ phố về quê nuôi “ếch vàng”, thu hơn 700 triệu/năm

Sự kiện: Thông tin thị trường
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Nhờ xây dựng môi trường chăn nuôi đặc biệt, đàn “ếch vàng” của ông gần như tự lớn, không bị bệnh, không cần chăm sóc nhiều.

Từ công nhân nhà máy đến “vua ếch”

Tại thôn Mã Trường Lĩnh, thị trấn Kiến Đầu, Giang Tây (Trung Quốc), ếch đồng được ví như một “mỏ vàng”.

Ông Xie Zhi Sheng - một nông dân ở địa phương là chủ một trang trại ếch đồng. Ông đã nuôi chúng được bốn năm. Trước đây, ông làm việc tại một nhà máy ở Quảng Đông trong suốt 15 năm, sau đó mới chuyển hướng sang nuôi ếch trong một dịp tình cờ.

Công nhân bỏ phố về quê nuôi “ếch vàng”, thu hơn 700 triệu/năm - 1

Tại Quảng Đông, ông gặp được một người chuyên nuôi ếch. Ông đã ngay lập tức bị thu hút bởi tài chăn nuôi của người này. Bản thân ông Sheng cũng biết thịt ếch rất bổ dưỡng, giá của chúng cũng rất cao. Vì vậy, ông Sheng đã cùng người này nuôi ếch và bắt đầu nghĩ đến việc khởi nghiệp.

Công nhân bỏ phố về quê nuôi “ếch vàng”, thu hơn 700 triệu/năm - 2

Loài ếch đồng tại địa phương của ông nổi tiếng với phần thịt mềm và bổ dưỡng, không những có thể dùng làm thực phẩm mà còn có giá trị dược liệu cao. Do đó, chúng có giá bán khá tốt trên thị trường. 

Công nhân bỏ phố về quê nuôi “ếch vàng”, thu hơn 700 triệu/năm - 3

Nhận thấy tiềm năng lớn từ ếch đồng, ông Sheng quyết tâm trở về quê hương và bắt đầu sự nghiệp nuôi ếch. Để nâng cao chất lượng ếch, ông đã trồng lúa và khoai môn trong khu nuôi ếch của mình. Các loài gây hại trên đồng ruộng như sâu đục thân và rầy nâu chính là nguồn thức ăn tự nhiên cho ếch đồng. Còn phân của ếch đồng lại chính là nguồn dinh dưỡng dồi dào cho cây trồng.

Công nhân bỏ phố về quê nuôi “ếch vàng”, thu hơn 700 triệu/năm - 4

Nhờ xây dựng môi trường nông trại đặc biệt như vậy, ông Sheng cho biết mình gần như không cần phải chăm sóc đàn ếch, cũng không có con nào chết hay bị bệnh. 

Công nhân bỏ phố về quê nuôi “ếch vàng”, thu hơn 700 triệu/năm - 5

Sau nhiều năm chăn nuôi, ông Sheng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú trong việc nhân giống ếch đồng. Trang trại của ông không ngừng mở rộng, thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Năm 2022, ông đã bán được hơn 3 tấn ếch đồng, thu về hơn 200.000 NDT (713 triệu đồng). Đồng thời, ông cũng khuyến khích các nông dân trong vùng cùng nuôi ếch đồng, hướng dẫn họ kỹ thuật chăn nuôi của mình.

Kiếm hàng chục tỷ/năm nhờ nuôi loài “khó đẻ, dễ chết”
Kiếm hàng chục tỷ/năm nhờ nuôi loài “khó đẻ, dễ chết”

Từ một bác sĩ thú y thất nghiệp, người đàn ông này đã trở thành ông chủ của một trang trại nuôi “mỏ vàng biết đi”.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Nguyễn (Theo YongZhou News) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/08/2025 14:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thông tin thị trường Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN