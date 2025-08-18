Công nhân bỏ phố về quê nuôi “ếch vàng”, thu hơn 700 triệu/năm

Từ công nhân nhà máy đến “vua ếch”

Tại thôn Mã Trường Lĩnh, thị trấn Kiến Đầu, Giang Tây (Trung Quốc), ếch đồng được ví như một “mỏ vàng”.

Ông Xie Zhi Sheng - một nông dân ở địa phương là chủ một trang trại ếch đồng. Ông đã nuôi chúng được bốn năm. Trước đây, ông làm việc tại một nhà máy ở Quảng Đông trong suốt 15 năm, sau đó mới chuyển hướng sang nuôi ếch trong một dịp tình cờ.

Tại Quảng Đông, ông gặp được một người chuyên nuôi ếch. Ông đã ngay lập tức bị thu hút bởi tài chăn nuôi của người này. Bản thân ông Sheng cũng biết thịt ếch rất bổ dưỡng, giá của chúng cũng rất cao. Vì vậy, ông Sheng đã cùng người này nuôi ếch và bắt đầu nghĩ đến việc khởi nghiệp.

Loài ếch đồng tại địa phương của ông nổi tiếng với phần thịt mềm và bổ dưỡng, không những có thể dùng làm thực phẩm mà còn có giá trị dược liệu cao. Do đó, chúng có giá bán khá tốt trên thị trường.

Nhận thấy tiềm năng lớn từ ếch đồng, ông Sheng quyết tâm trở về quê hương và bắt đầu sự nghiệp nuôi ếch. Để nâng cao chất lượng ếch, ông đã trồng lúa và khoai môn trong khu nuôi ếch của mình. Các loài gây hại trên đồng ruộng như sâu đục thân và rầy nâu chính là nguồn thức ăn tự nhiên cho ếch đồng. Còn phân của ếch đồng lại chính là nguồn dinh dưỡng dồi dào cho cây trồng.

Nhờ xây dựng môi trường nông trại đặc biệt như vậy, ông Sheng cho biết mình gần như không cần phải chăm sóc đàn ếch, cũng không có con nào chết hay bị bệnh.

Sau nhiều năm chăn nuôi, ông Sheng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú trong việc nhân giống ếch đồng. Trang trại của ông không ngừng mở rộng, thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Năm 2022, ông đã bán được hơn 3 tấn ếch đồng, thu về hơn 200.000 NDT (713 triệu đồng). Đồng thời, ông cũng khuyến khích các nông dân trong vùng cùng nuôi ếch đồng, hướng dẫn họ kỹ thuật chăn nuôi của mình.