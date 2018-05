Bi hài nhà, đất công ở TP.HCM: Cho thuê giá bèo lại có nguy cơ bị... quỵt tiền

Thứ Tư, ngày 16/05/2018 16:00 PM (GMT+7)

Nhiều khu nhà và đất công tại TP.HCM đang được sử dụng sai mục đích, bỏ hoang gây lãng phí. Bi hài hơn, không ít khu đất cho doanh nghiệp tư nhân thuê lại với giá rẻ mạt nhưng lại có nguy cơ không thu được tiền.

“Đất vàng” thành bãi giữ xe, kho xưởng

Khu đất rộng gần 4.900m2 tại số 8 – 12 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM nằm kế bên trung tâm thương mại Diamond Plaza được xem là “đất vàng” vì nằm ngay trung tâm Thành phố. Đây là lô đất được nhà nước giao để triển khai dự án Lavenue Crown. Hiện nay, lô số 8 Lê Duẩn có thu tiền sử dụng đất còn lô 12 Lê Duẩn thì cho thuê hàng năm.

Theo Thanh tra Chính phủ, trước đây khu đất này do Công ty quản lý kinh doanh nhà TP.HCM (Công ty QLKDN) quản lý. Sau đó, đơn vị đã cho 4 doanh nghiệp thuê làm trụ sở. Năm 2007, TP.HCM có chủ trương xây dựng khách sạn 5 sao và trung tâm thương mại trên khu đất này nên giao cho Công ty QLKDN thu hồi, quản lý mặt bằng.

Khu "đất vàng" dự kiến xây dựng khách sạn 5 sao và trung tâm thương mại Lavenue Crown vừa bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi.

Quá trình hợp tác đầu tư, đến năm 2010, pháp nhân chủ đầu tư dự án Lavenue Crown được thành lập với 3 cổ đông. Đó là Công ty TNHH Đầu tư Kido, Công ty QLKDN và Công ty TNHH Hoa Tháng Năm. Gần 10 năm qua, dự án vẫn án binh bất động và hiện là bãi giữ xe ô tô và xe máy.

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị thu hồi dự án Lavenue Crown để tổ chức đấu giá bởi theo cơ quan này, các doanh nghiệp được giao đất không thông qua đấu thầu.

Trong đợt giám sát về hiệu quả sử dụng đất công của các đoàn giám sát HĐND TP.HCM tháng 4/2018, báo cáo cho thấy nhiều khu đất công ở các quận, huyện trên địa bàn Thành phố bị bỏ hoang nhiều năm, không sử dụng, gây lãng phí.

Đơn cử như khu đất rộng hơn 24.000m2 tại số 574 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân do Công ty cổ phần chế tạo máy Sinco, thuộc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, đăng ký sử dụng. Gần nơi này còn có khu đất rộng 9.000m2 của Công ty cổ phần hoá – dược phẩm Mekophar cũng bỏ hoang lâu nay.

Một khu “đất vàng” khác nằm tại trung tâm TP.HCM là số 104 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1 rộng 560 m2 do Tổng công ty xây dựng Sài Gòn quản lý cũng bị bỏ hoang thời gian dài, gây lãng phí.

Bên cạnh đó, Thanh tra TP.HCM cho hay, quá trình thanh tra về việc sử dụng đất công của 10 đơn vị giai đoạn từ năm 2016 - 2017, cơ quan này đã phát hiện 103 trường hợp vi phạm về quy định sử dụng, nhiều khu đất được cho thuê trái phép, sử dụng sai mục đích. Trong số đó, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV chiếm số lượng nhiều nhất với 32 trường hợp.

Như khu đất số 162 Nguyễn Thị Định, phường An Phú, quận 2 do Xí nghiệp thức ăn chăn nuôi An Phú của Công ty chăn nuôi và chế biến thực phẩm Sài Gòn, thuộc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV, sử dụng đang được cho thuê làm nhà xưởng.

Hay khu đất 1.600m2 số 2 Hàn Thuyên, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đang được cho thuê làm kho chứa hàng hoá và cửa hàng kinh doanh ăn uống.

Cho thuê giá bèo lại bị quỵt tiền?

Trong giai đoạn thanh tra từ năm 2016 – 2017, Thanh tra TP.HCM cho biết, trong các nội dung sai phạm về quản lý, sử dụng nhà, đất công nổi lên vấn đề cho thuê mặt bằng trái phép. Cụ thể, có 32 mặt bằng cho thuê trái phép; 26 mặt bằng không quản lý, bỏ trống, gây lãng phí; 17 mặt bằng sử dụng không đúng mục đích...

Tình hình quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn quận 6 đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Đơn vị được giao đất không sử dụng mang đi cho thuê lại với giá rẻ gây thất thu ngân sách.

Đơn cử như khu đất rộng gần 4.300m2 tại số 353 An Dương Vương, phường 10, quận 6 cho công ty tư nhân thuê lại làm nhà xưởng từ năm 2003 nhưng lại áp dụng theo bảng giá thuê do UBND thành phố ban hành gần… 10 năm trước.

Hàng loạt nhà, đất công tại số 12 Cao Vă Lầu, 215 Hậu Giang, 361 Đặng Nguyên Cẩn, 751 Lò Gốm, 751/14 Hồng Bàng… dù đã có kế hoạch bán đấu giá nhưng hơn 1 năm qua vẫn chưa thu hồi được.

"Đất vàng" nằm tại khu vực trung tâm TP.HCM nhiều năm được sử dụng làm bãi giữ xe.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận 6, hiện trên địa bàn quận có 370 nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. Trong đó có 237 nhà, đất thuộc khối hành chính, sự nghiệp do UBND TP.HCM giao cho địa phương và các đơn vị trực thuộc quản lý. Ngoài ra, có 133 nhà, đất công do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 6 (Công ty Công ích quận 6) tạm quản lý, giữ hộ và cho thuê kinh doanh.

Lãnh đạo UBND quận 6 cho hay, thời gian qua có tình trạng bên thuê đất không trả tiền, thậm chí bỏ trốn và địa phương chưa có biện pháp xử lý. Như 4 mặt bằng do Công ty Công ích quận 6 ký hợp đồng cho thuê hiện chưa đòi được tiền vì bên thuê… lặn mất tăm.

Về phương án thu hồi tiền cho thuê nhà, đất công, ông Nguyễn Minh Hùng cho hay địa phương đang rà soát tài sản của bên thuê để cấn trừ. Trường hợp không thu hồi được thì đơn vị này đứng ra ký hợp đồng cho thuê phải chịu trách nhiệm bồi hoàn khoản cho thuê này.