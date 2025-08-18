Ăn cắp “kho báu” ở công trường, bỏ vốn 1 đồng thu lời gấp 8

Hàng tỷ đồng “bốc hơi” không dấu vết giữa công trường lớn

Đầu tháng 8 vừa qua, hàng loạt thiết bị giá trị lên đến hơn 1 triệu NDT (3,5 tỷ đồng) tại công trường ở khu Guang Ming, Feng Xian, Thượng Hải đã bị kẻ gian đánh cắp. Điều đáng nói, quá trình trộm cắp diễn ra suôn sẻ mà không ai hay biết.

Lần theo manh mối, cảnh sát đã thu thập được đoạn video ở khu vực gần bãi chứa hàng. Theo đó, thiết bị được vận chuyển bằng nhiều lượt xe tải đến một trạm thu mua. Cảnh sát đã đến trạm thu mua và xác định một người đàn ông họ Vương là nghi phạm chính. Vào ngày 6/7, người này đã bị triệu tập để thẩm vấn.

Nghi phạm họ Vương khai rằng vào đầu tháng 6, anh ta đến chơi tại địa phương và nhìn thấy một lô máy móc thiết bị tại kho bãi. Thấy kho không có người trông coi, anh ta nảy sinh ý định bán kiếm lời. Từ ngày 16 đến ngày 20/6, Vương đã sử dụng một nền tảng trực tuyến để mua bốn xe tải lớn và một cần cẩu. Anh ta đã chi 10.000 NDT (35,5 triệu đồng) trong hai ngày để trộm toàn bộ một trạm trộn, hai thùng trộn xi măng, một cân chìm và hai băng tải, thu về hơn 92.000 NDT (327 triệu đồng).

Nghi phạm họ Vương đã bị cảnh sát bắt giữ và vụ án đang được điều tra thêm. Cảnh sát cũng nhắc nhở ban quản lý công trường nâng cao nhận thức về an toàn, đồng thời tăng cường công tác quản lý.