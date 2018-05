Nguyên lãnh đạo TP.HCM nói về văn bản thay thế QĐ Thủ Thiêm của Thủ tướng

Quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện nay đã thay đổi so với phê duyệt ban đầu vào năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện nay nhìn trên cao. (Ảnh: Zing.vn)

Theo đó, UBND TP.HCM có một văn bản điều chỉnh quy hoạch Thủ Thiêm.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Đua đã ký Quyết định số 6565/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu trung tâm KĐTM Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5.000.

Trong Quyết định số 6565 nói rõ: “Quyết định này thay thế Quyết định số 367/TTg ngày 4/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ”.

Trao đổi với PV Infonet, một vị nguyên lãnh đạo TP.HCM thừa nhận rằng, Điều 2 của Quyết định 6565/QĐ-UBND “chưa chặt chẽ”. (Điều 2 có nội dung "Quyết định này thay thế Quyết định số 367/TTg ngày 04 tháng 6 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ" - BTV). Tuy nhiên ông cho biết, thành phố đã được phân cấp chứ không phải “vượt thẩm quyền” trong việc ra văn bản này và sau đó thành phố cũng đã có văn bản chỉnh sửa.

Vị này cũng khẳng định việc quy hoạch và thi tuyển kiến trúc tại Thủ Thiêm thời kỳ đó được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước tham gia với tinh thần “rất nghiêm túc và khoa học”.

Được biết, quy mô khu trung tâm KĐTM Thủ Thiêm được điều chỉnh lúc này là 737 ha, trong đó 657 ha dành cho khu đô thị phát triển mới và 80 ha là khu đô thị chỉnh trang. Trong khi đó, quy mô KĐTM Thủ Thiêm theo Quyết định số 367/TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 4/6/1996 là rộng 770 ha và 160 ha tái định cư với vị trí nằm sát ranh phạm vi lập quy hoạch.

Theo số liệu báo cáo từ Sở Địa chính – Nhà đất vào tháng 4/2002, tổng diện tích khu đất quy hoạch khu trung tâm KĐTM Thủ Thiêm đo đạc trên thực tế là 787 ha, trong đó có 659 ha đất và 128 ha mặt nước sông.

Ban quản lý KĐTM Thủ Thiêm cho biết, trong 659 ha đất được quy hoạch khu trung tâm có 2,1 ha các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi và đã giao cho một số chủ đầu tư; 35,6 ha dành cho tuyến đại lộ Đông – Tây đi qua.

Diện tích còn lại là 621 ha, Ban quản lý KĐTM Thủ Thiêm kiến nghị UBND TP.HCM, thu hồi với lý do “yêu cầu cấp bách để triển khai mặt bằng”. Phần diện tích này là của các tổ chức, cá nhân khác sử dụng tại phường An Lợi Đông, Thủ Thiêm, An Khánh, Bình An và Bình Khánh…

Như vậy, diện tích đất quy hoạch khu trung tâm KĐTM Thủ Thiêm không bao gồm 128 ha mặt nước sông và 35,6 ha đại lộ Đông Tây chỉ còn khoảng 606 ha (770 – 128 – 35,6). Diện tích đất dành bố trí tái định cư trên thực tế chỉ còn hơn 15 ha (15 = 621 - 606). Theo Ban quản lý KĐTM Thủ Thiêm, phần 145 ha tái định cư còn lại sẽ do các cơ quan trình thu hồi và giao đất bổ sung.