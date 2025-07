Bộ Xây dựng ủng hộ đánh thuế phần chênh lệch giữa các lần chuyển nhượng bất động sản

Trong báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản quý II năm 2025 vừa công bố, Bộ Xây dựng đã đề xuất một loạt giải pháp trọng tâm, trong đó có đánh thuế bất động sản.

Bộ Xây dựng ủng hộ thu thuế trên lãi từng lần chuyển nhượng bất động sản

Theo đó, Bộ Xây dựng ủng hộ chính sách thu thuế phần chênh lệch giữa các lần giao dịch nhà đất của Bộ Tài chính và cho rằng giải pháp này giúp tránh đầu cơ, thổi giá bất động sản.

Trước đó, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), công bố lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương và cơ quan có liên quan. Nội dung đáng chú ý tại dự thảo là Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 20% đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, tính trên thu nhập từng lần giao dịch (giá bán trừ giá mua và chi phí liên quan).

Trong trường hợp không xác định được giá mua và chi phí, thuế được tính trực tiếp trên giá bán theo thời gian nắm giữ. Theo đó, dưới 2 năm áp thuế suất 10%, từ 2 đến 5 năm là 6%, từ 5 đến 10 năm là 4%, trên 10 năm hoặc bất động sản có nguồn gốc từ thừa kế là 2%. Cá nhân nhận thừa kế nhưng có hoạt động đầu cơ sẽ bị tính thuế như kinh doanh bất động sản.

Đề xuất nghiên cứu thuế bất động sản không sử dụng

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách thuế đối với nhà ở, bất động sản không sử dụng; thu thuế phần chênh lệch giá giữa giá tính tiền sử dụng đất và giá bán sản phẩm bất động sản của các dự án; thu thuế phần chênh lệch giữa các lần giao dịch để tránh đầu cơ, thổi giá bất động sản.

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương phối hợp thực hiện chuyển đổi số để liên thông các thủ tục từ giao dịch bất động sản, công chứng, thuế và đăng ký giao dịch đất đai trên môi trường điện tử. Cùng đó, Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện đề án thí điểm Trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý, dự kiến hình thành từ đầu năm 2026.

Trong báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản quý II năm 2025, Bộ Xây dựng cho biết giá chung cư tại Hà Nội, TP HCM và các đô thị lớn trên cả nước cơ bản ổn định so với quý trước, tuy nhiên cả hai thành phố đều ghi nhận mức giá cao nhất trong gần một thập kỷ.

Tại Hà Nội, giá bán trung bình trên thị trường quý II đạt 80 triệu đồng/m2, tăng 5,6% so với quý trước (tăng 33% so với cùng kỳ), trong khi đó, giá căn hộ trung bình tại TP HCM đạt 89 triệu đồng/m2, không có nhiều biến động so với quý trước (tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm trước).

Giá thứ cấp cũng tăng mạnh, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng phát triển hoặc dự án đã bàn giao. Nguyên nhân chính của xu hướng này bao gồm khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng cao, quy trình pháp lý chậm và kỳ vọng cao từ phía chủ đầu tư...