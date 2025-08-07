Vé xem “concert quốc gia” phát miễn phí bỗng được rao bán rầm rộ với giá cả triệu đồng

Vé bất ngờ được rao bán với giá “trên trời”

Từ cuối tháng 7 đến nay, cụm từ “concert quốc gia” xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Đây là cụm từ được các bạn trẻ đặt cho chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Tổ quốc trong tim” sẽ diễn ra vào ngày 10/8 tới đây tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Mặc dù vé xem chương trình hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người nhưng do số lượng có hạn nên rất nhiều người không thể có được vé. Vào ngày đăng kí, cổng đăng kí của chương trình “concert quốc gia” đã “sập” chỉ sau 9 phút mở với khoảng 3 triệu lượt quét và 20.000 người đăng kí thành công.

Vé "concert quốc gia" được đăng kí và phát miễn phí cho người dân.

Những khán giả đăng kí thành công qua cổng đăng kí online sẽ nhận được email xác nhận của ban tổ chức, mã QR để đổi vé cứng và thông tin chi tiết điểm nhận vé.

Ngay sau khi vé “concert quốc gia” được phát trực tiếp cho khán giả vào ngày 2-3/8, trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện nhiều hội nhóm trao đổi, mua bán vé, thu hút hàng chục nghìn thành viên tham gia.

Điều đáng nói là, từ những tấm vé phát miễn phí của ban tổ chức, nhiều người đã rao bán “sang tay” với giá từ vài trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng/cặp vé.

Đơn cử như trên hội nhóm “mua bán trao đổi vé concert quốc gia” có 13 nghìn thành viên, mỗi ngày có hơn 90 bài viết đăng bán, hỏi mua hoặc trao đổi vé chương trình “Tổ quốc trong tim”.

Trên hội nhóm mạng xã hội, loạt vé của "concert quốc gia" được rao bán với giá cả triệu đồng/cặp. (Ảnh chụp màn hình)

“Em có 2 vé không đi được nên bán lại, công khai giá 1,25 triệu đồng/cặp. Giao dịch trực tiếp tại Hà Nội”, một tài khoản ẩn danh viết kèm hình ảnh 2 chiếc vé Hạnh Phúc 4, cổng 3.

Tương tự, một tài khoản khác cũng đăng hình ảnh những chiếc vé của chương trình này với mức giá từ 650 nghìn đồng/vé. Đơn cử như vé Hạnh Phúc và Tự Do 2 có giá 650 nghìn đồng/vé, vé Cờ Đỏ Sao Vàng B1 có giá 750 nghìn đồng/vé…

Nhiều chiêu trò lừa bán vé “concert quốc gia”

Mong muốn mua vé cho bố mẹ đi xem chương trình nghệ thuật đặc biệt này nhưng không đăng kí được vé, chị Thu Trang (Hà Nội) vội vàng tìm các hội nhóm để tìm mua lại vé.

Sau khi xem hàng trăm bài viết rao bán với giá từ 450-750 nghìn đồng/vé, chị thấy một người có tên là Hoàng Minh Quân đăng bán chỉ 250 nghìn đồng nên vào hỏi mua. Trao đổi xong, người này yêu cầu đặt cọc 100 nghìn đồng rồi mới chuyển.

Từ mức giá 0 đồng, vé "concert quốc gia" được "sang tay" với giá lên đến hàng triệu đồng. (Ảnh chụp màn hình)

“Thấy họ bán rẻ hơn mọi người một nửa giá, tôi vào hỏi thì họ yêu cầu chuyển cọc trước mới giao. Chuyển xong tiền thì họ chặn luôn mình”, chị Trang nói.

Tiếp tục hỏi một người khác và vẫn được người này yêu cầu cọc tiền. Sợ bị lừa, chị Trang liền xin địa chỉ và số điện thoại để đến trực tiếp. Tuy nhiên, khi đến địa chỉ của họ cho, chị gọi số điện thoại thì thuê bao không liên lạc được.

“Hỏi mọi người xung quanh thì không ai biết người đó. Đành ra về tay không, mang bực vào người”, chị Trang nói.

Chia sẻ bài viết về “cú lừa” của mình vừa gặp phải lên nhóm, chị Trang bất ngờ khi có hàng chục người khác cũng cho biết mình đã bị lừa với chiêu thức tương tự khi mua vé “concert quốc gia” online.

Bức xúc vì bị lừa, chị Trang chia sẻ bài lên mạng xã hội thì được biết hàng chục người khác trong nhóm cũng bị lừa tương tự. (Ảnh chụp màn hình)

Không những bức xúc vì bị lừa, nhiều người còn bất bình vì một chương trình ý nghĩa, vé được phát miễn phí nhưng lại bị một số thành phần lợi dụng bán nhằm trục lợi.

“Đồng ý các bạn săn được vé bán lại 200-300 nghìn đồng, coi như lấy công các bạn đăng kí, xếp hàng nắng nôi này nọ. Đằng này vé miễn phí mà nhiều người bán quá “cắt cổ”, cả triệu đồng thì bức xúc vô cùng. Người muốn đi lại không săn được vé, người không muốn đi lại đầu cơ, trục lợi, kiếm tiền bẩn”, một người bức xúc nói.

Cùng với hàng loạt bài đăng rao bán lại vé “concert quốc gia”, nhiều dịch vụ như bán áo phông, quạt, cờ, túi có in chữ “Tổ quốc trong tim” cũng đang diễn ra rầm rộ, cho thấy sức hút lớn của chương trình này.

Sân khấu concert được thiết kế với quy mô quốc gia và quốc tế, chia thành 4 khu vực mang thông điệp ý nghĩa: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Cờ đỏ sao vàng.

Được biết, “Tổ quốc trong tim” là chương trình nghệ thuật do Báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội tổ chức, dàn dựng công phu với sự tham gia của khoảng 50.000 khán giả và hàng loạt các nghệ sĩ tên tuổi, hàng đầu thuộc nhiều thế hệ.

Chương trình tái hiện các dấu mốc hào hùng trong lịch sử dân tộc thông qua hình tượng lá cờ đỏ sao vàng. Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, đưa khán giả đến gần hơn với những giá trị thiêng liêng của Tổ quốc.