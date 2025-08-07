Minh Béo bán nước hoa mang tên mình, phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng

Minh Béo mới đây khiến cộng đồng mạng xôn xao khi quảng cáo loại nước hoa được đặt tên thương hiệu là chính nghệ danh của mình.

Minh Béo giới thiệu loại nước hoa mang tên mình.

Theo đó, Minh Béo giới thiệu nước hoa có tên Nước hoa Minh Béo, đóng trong lọ nhỏ 10ml có giá bán 199 nghìn đồng. Nước hoa được chiết xuất từ tinh dầu nước hoa Pháp cùng với thảo dược, tạo nên mùi hương nhẹ nhàng, quý phái, lịch lãm. Nước hoa lưu hương trên 8 tiếng, có mùi nam, mùi nữ và mùi unisex cả nam và nữ đều dùng được.

Được biết Minh Béo đã bán nước hoa từ lâu, nhưng đến bây giờ mới phủ sóng rộng rãi trên mạng xã hội. Ngoài nước hoa, Minh Béo còn kinh doanh nước súc miệng thảo dược cũng mang thương hiệu Minh Béo.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người chia sẻ cảm xúc ngỡ ngàng khi thấy Minh Béo trở lại trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, điều khiến thương hiệu của Minh Béo nổi tiếng không hẳn vì chất lượng sản phẩm mà đến từ quá khứ gây tranh cãi của nam nghệ sĩ.

Năm 2016, Minh Béo vướng vào vòng lao ý ở Mỹ vì những hành vi không phù hợp khi làm việc với một số người trẻ tuổi. Thời điểm đó, truyền thông quốc tế và trong nước đều đưa tin rộng rãi.

Sự việc khiến hình ảnh của nam diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sự nghiệp gần như bị “đóng băng” hoàn toàn.

Chính vì vậy, việc Minh Béo tái xuất với thương hiệu nước hoa mang tên mình nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Có người cho rằng ai cũng có quyền bắt đầu lại, Minh Béo có lỗi lầm thì cũng đã trả giá rồi. Trong khi đó phần đông khán giả cho rằng công chúng không thể nào quên vết nhơ trong quá khứ của Minh Béo, thậm chí để lại những bình luận châm chọc, mỉa mai sản phẩm của nam nghệ sĩ.

“Không biết ai dám mua nước hoa này về dùng nhỉ?”, “Để tên khác có khi còn có người mua, chứ để Minh Béo thì khó. Với tội danh trong quá khứ của ông này thì ai can đảm lắm mới xài”.

Có người thì tò mò vì thấy nước hoa Minh Béo được chia sẻ rầm rộ trong những ngày qua nên đã đặt hàng hỏa tốc để trải nghiệm. Một khách hàng ví nước hoa như một ngôi nhà có nhiều tầng, mỗi tầng có 1 mùi riêng: “Tầng vừa mới vô sẽ mát. Tầng 2 ngọt. Tầng cuối cùng thoang thoảng dịu”.

Hiện tại Minh Béo vẫn tham gia hoạt động nghệ thuật. Trên trang cá nhân, Minh Béo giới thiệu bản thân là Giám đốc điều hành hãng phim sân khấu Sao Minh Béo, Giám đốc điều hành tại Công ty TNHH Nghệ thuật giải trí Sao Minh Béo.

Theo dữ liệu doanh nghiệp, Công ty TNHH Nghệ thuật giải trí Sao Minh Béo thành lập năm 2013. Trong bản công bố đăng ký thay đổi nội dung doanh nghiệp vào tháng 3/2022, ông Hồng Quang Minh (Minh Béo) và ông Hồng Phước Kiên mỗi người góp vốn 500 triệu đồng (tỷ lệ 50%).