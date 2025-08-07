Bỏ phố lên núi, hô biến bò thường thành “siêu bò”, gần nửa tỷ/con

Từ bỏ nghề ổn định để làm “ông chủ bò”

Một con bò có thể bán được bao nhiêu tiền? Bạn có tin rằng có giống bò giá gần nửa tỷ/con không?

Tại Trung Quốc, một người đàn ông đã biến bò thường thành “siêu bò”, bán với giá 120.000 NDT (426 triệu đồng)/con. Bí quyết đằng sau là gì?

Năm 22 tuổi, Lâm Gia Kỳ tốt nghiệp đại học và làm việc trong lĩnh vực xử lý nước thải. Dù công việc ổn định nhưng anh Kỳ luôn muốn tìm kiếm điều gì đó mới mẻ để thử sức.

Trong một dịp tình cờ, anh nghe nói huyện Phong Cương ở Quý Châu môi trường rất thích hợp để chăn nuôi gia súc, nhưng lại thiếu trang trại chăn nuôi quy mô lớn và chính quyền địa phương đang tìm kiếm nhà đầu tư.

Anh Kỳ nghĩ rằng người Quảng Đông rất chuộng thịt bò chất lượng cao, sẵn sàng trả tiền để thưởng thức dù giá lên đến vài trăm NDT/kg (100 NDT tương đương 355.000đ). Nếu anh có thể bán được gia súc nuôi ở Quý Châu cho thị trường Quảng Đông, biết đâu anh sẽ “đào được một mỏ vàng”.

Vì vậy, bất chấp sự ngăn cản của bạn bè, anh đã mang theo số tiền tiết kiệm của mình và đi thẳng đến Quý Châu khởi nghiệp.

Dù vậy, khi đến Quý Châu, kinh nghiệm của anh Kỳ về ngành chăn nuôi là con số không. Anh thậm chí còn không phân biệt được các giống bò khác nhau. Do đó, anh đã tìm đến các chuyên gia và gặp được giáo sư Trần của Đại học Quý Châu.

Giáo sư Trần đã nghiên cứu về lĩnh vực chăn nuôi bò thịt nhiều năm. Tuy nhiên, khi biết Lâm Giai Kỳ là người mới vào nghề chăn nuôi bò, giáo sư Trần đã thẳng thừng từ chối.

Tuy nhiên, Lâm Gia Kỳ không hề nao núng. Anh biết nhóm của giáo sư Trần đang tìm kiếm trâu nước trắng, một loài đặc hữu của Quý Châu, nên đã đi khắp làng tìm gia súc để tặng cho giáo sư Trần nghiên cứu. Giáo sư Trần vì ấn tượng trước nỗ lực của anh nên đã nhận lời làm cố vấn cho “chàng nông dân mới”.

Sau đó, anh Kỳ đã học được 3 mẹo chọn gia súc từ vị giáo sư này: khung xương phải lớn, cơ delta phải chắc thịt và trọng lượng phải trên 400kg.

Phương pháp chăn nuôi của Lâm Gia Kỳ cũng rất đặc biệt. Đầu tiên, anh đưa những con bò được chọn lọc lên núi để "thư giãn" trong ba tháng. Tại đây, chúng được gặm cỏ, chạy nhảy và tập luyện hàng ngày. Khi đã khỏe mạnh, chúng sẽ được đưa vào chuồng và bắt đầu "cuộc sống sung sướng" (quá trình vỗ béo). Mỗi ngày, mỗi con bò được cho ăn 15kg cỏ tươi và 6kg thức ăn tinh, bao gồm ngô xay ép miếng, cám gạo, thậm chí cả bã rượu và lá trà, giúp tăng cường độ mềm và khả năng miễn dịch của thịt bò.

Sau sáu tháng, những con bò này có thể đạt trọng lượng 600kg. Tiếp theo, chúng trải qua giai đoạn tích lũy mỡ kéo dài sáu tháng. Trong quá trình này, mỗi con bò được cho ăn 2,5 kg cỏ khô và 7 kg thức ăn tinh mỗi ngày. Độ ẩm thấp của cỏ khô giúp sợi cơ của bò trong hơn và mỡ trắng hơn. Còn thức ăn tinh sẽ giúp mỡ dồi dào hơn, dần dần tích tụ trong các sợi cơ, tạo nên lớp mỡ vân cẩm thạch trên thịt bò.

Lâm Gia Kỳ còn cho đàn bò được tận hưởng những dịch vụ chăm sóc cao cấp như mát xa và nghe nhạc. Anh lắp đặt một bàn chải mát xa tự động trong chuồng bò, để đàn bò được mát xa đúng chỗ. 9 giờ sáng mỗi ngày, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên trong chuồng. Đàn bò được tận hưởng cuộc sống “sướng như tiên”, nghe nhạc, gặm cỏ và uống nước suối mát lành trên núi.

Biến “thịt bò vô danh” thành đặc sản thượng hạng

Sau 15 tháng chăm sóc chu đáo, đàn bò của Lâm Gia Kỳ cuối cùng cũng sẵn sàng xuất chuồng, thịt bò vân mỡ chất lượng tuyệt hảo. Tuy nhiên, ban đầu, loại thịt ngon này không bán được. Chỉ vì chúng không nổi tiếng.

Các nhà hàng cao cấp ở Quảng Châu ưa chuộng thịt bò nhập khẩu và họ chỉ đơn giản là không chuộng thịt bò của Lâm Gia Kỳ.

Để tìm cách mở kênh tiêu thụ, Lâm Gia Kỳ đã suy nghĩ kỹ lưỡng và cuối cùng tìm được giải pháp. Anh nghe nói có một đầu bếp ở Quảng Châu rất am hiểu về các loại nguyên liệu. Anh đã mang một miếng thịt bò vân mỡ đến nhà đầu bếp Quách, nhờ người này nếm thử. Đầu bếp Quách rất kinh ngạc khi nhận thấy thịt béo ngậy nhưng không ngấy, lại thơm lừng mùi mỡ, hoàn toàn khác với thịt bò nội địa.

Lâm Gia Kỳ chớp lấy cơ hội này để chào bán thịt bò của mình với giá thấp hơn 10% so với thịt bò nhập khẩu. Đầu bếp Quách rất hứng thú, và hai người đã ký hợp đồng cung cấp ngay tại chỗ. Nhờ sự ủng hộ của đầu bếp Quách, thịt bò của Lâm Gia Kỳ cuối cùng đã có chỗ đứng tại Quảng Châu, được bán cho nhiều cơ sở khác nhau, bao gồm cả các nhà hàng lẩu.

Đàn bò của Lâm Gia Kỳ cho năng suất thịt 50%, với thịt bò vân mỡ được bán với giá khoảng 1.000 NDT (3,5 triệu đồng)/kg, cho doanh thu khoảng 100.000 NDT (355 triệu đồng). Và một con bò của anh có thể bán với giá khoảng 120.000 NDT (426 triệu đồng).

Không chỉ kinh doanh phát đạt, Lâm Gia Kỳ còn khuyến khích nông dân địa phương làm giàu thông qua chăn nuôi gia súc.

Lâm Gia Kỳ còn cung cấp bê con và thức ăn chăn nuôi, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho các nông dân. Khi đàn bò đạt 400kg, anh sẽ thu mua lại để tiếp tục vỗ béo. Nhờ đó, anh nhanh chóng mở rộng hoạt động chăn nuôi. Hiện nay, công ty của anh có doanh thu đạt 39 triệu NDT (hơn 138 tỷ đồng), trở thành công ty chăn nuôi gia súc hàng đầu khu vực.