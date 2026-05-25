Làm việc giữa trời nắng gắt, nhiều người nhập viện cấp cứu vì sốc nhiệt

Những ngày nắng nóng gay gắt, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ liên tục tiếp nhận các trường hợp say nắng, sốc nhiệt do lao động ngoài trời trong thời gian dài. Trong đó có bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Một trong các trường hợp vừa được bệnh viện cấp cứu là ông N.B.K. (50 tuổi, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ).

Bác sĩ Khoa Cấp cứu, BVĐK tỉnh Phú Thọ thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Theo người nhà, bệnh nhân gặt lúa ngoài trời nắng khoảng 2 giờ liên tục thì xuất hiện mệt lả, chóng mặt, vã mồ hôi, thở nhanh, co quắp tay chân và đau nhức toàn thân. Người bệnh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán say nắng, say nóng và tiến hành bù nước, điện giải, kết hợp làm mát cơ thể. Sau khoảng một giờ điều trị, bệnh nhân tỉnh táo trở lại, giảm rõ rệt tình trạng co quắp và đau nhức, sức khỏe hiện đã ổn định.

Trong khi đó, một trường hợp khác diễn biến đặc biệt nặng là ông L.T.K. (69 tuổi, trú tại Thổ Tang, Phú Thọ). Bệnh nhân được đưa vào viện sau khi ngất xỉu lúc làm việc ngoài đồng. Theo bệnh viện, người bệnh được sơ cứu ban đầu tại trạm y tế trong tình trạng sốt cao tới 40 độ C, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khi đã rơi vào hôn mê sâu, điểm Glasgow chỉ còn 5 điểm, thân nhiệt tăng tới 41-42 độ C, huyết áp tụt và phải dùng thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc nhiệt kèm suy đa tạng, lập tức triển khai các biện pháp hồi sức tích cực như hạ thân nhiệt, thở máy, dùng thuốc vận mạch, bù nước điện giải và theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Hiện người bệnh vẫn trong tình trạng rất nặng, tiên lượng dè dặt.

Theo ThS.BS Bùi Tất Luật, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, sốc nhiệt là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, xảy ra khi cơ thể tiếp xúc lâu với môi trường nhiệt độ cao hoặc lao động gắng sức dưới trời nắng nóng khiến cơ chế điều hòa thân nhiệt bị rối loạn. "Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào suy đa cơ quan, tổn thương não, tim mạch, hô hấp, thậm chí tử vong", bác sĩ cảnh báo.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế lao động ngoài trời trong thời gian nắng gắt, đặc biệt từ 10h đến 16h. Khi làm việc ngoài trời cần uống đủ nước, bổ sung điện giải, nghỉ ngơi hợp lý và theo dõi các dấu hiệu bất thường như mệt lả, chuột rút, sốt cao, chóng mặt để đến cơ sở y tế sớm.

Dấu hiệu cảnh báo say nắng, say nóng, sốc nhiệt.