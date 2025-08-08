Suy thận cấp do một sơ suất khi trời nắng

Cuối tháng 7, ông Trương Hòa, 48 tuổi, tài xế giao hàng công nghệ đã xuất viện sau gần một tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện số 4 Vũ Hán, Trung Quốc.

Trước đó, ông Trương nhập viện trong tình trạng đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn và nôn mửa. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị suy thận cấp do say nắng - một biến chứng nghiêm trọng thường bị xem nhẹ, bắt nguồn từ việc làm việc ngoài trời liên tục mà không bổ sung đủ nước.

Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân. Ảnh: Jimu News

Trong ngày phát bệnh, ông Trương đã làm việc hơn 10 giờ giữa trời nắng gay gắt, nhiệt độ hơn 38 độ C. Tuy nhiên, lượng nước ông uống trong suốt cả ngày chỉ khoảng 500ml. Tình trạng mất nước kéo dài dẫn đến tụt huyết áp, rối loạn điện giải và suy giảm chức năng thận cấp tính.

Các xét nghiệm tại thời điểm nhập viện cho thấy chỉ số creatinine trong máu của ông gấp 5 lần mức bình thường. Tốc độ lọc cầu thận chỉ đạt 15% so với người khỏe mạnh, đồng thời bệnh nhân có dấu hiệu tụt huyết áp và suy nhược toàn thân. Ông được chuyển đến Khoa Nội thận để điều trị khẩn cấp.

Tổn thương thận do sốc nhiệt

Bác sĩ Điền Minh - chuyên gia thận học tại Bệnh viện số 4 Vũ Hán, nhận định: “Đây là một ca điển hình của tổn thương thận do sốc nhiệt. Việc đổ mồ hôi liên tục trong môi trường nhiệt độ cao mà không được bổ sung nước kịp thời khiến thể tích tuần hoàn máu giảm mạnh. Thận không được cung cấp đủ máu và oxy sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu cục bộ và tổn thương nhu mô thận”.

Điều đáng báo động là ông Trương có thói quen ít uống nước. “Dù làm việc ngoài trời mỗi ngày, ông chỉ uống khoảng nửa lít nước, với lý do là ‘ít khát’. Thực tế, cảm giác khát không phản ánh đầy đủ tình trạng mất nước. Khi cơ thể mất nước nhiều mà không được bổ sung, máu sẽ cô đặc, làm giảm lưu lượng tuần hoàn đến các cơ quan nội tạng, trong đó thận là cơ quan rất nhạy cảm”, bác sĩ Điền giải thích.

Sau khi được truyền dịch, điều chỉnh điện giải, kiểm soát huyết áp và hỗ trợ chức năng thận, tình trạng sức khỏe của ông Trương đã ổn định trở lại. Ông xuất viện sau gần một tuần điều trị, với lời dặn phải tái khám định kỳ và điều chỉnh ngay lối sống, đặc biệt là thói quen uống nước.

Cảnh báo dành cho người lao động ngoài trời

Trước tình trạng nắng nóng gay gắt và gia tăng các ca bệnh liên quan đến sốc nhiệt, bác sĩ Điền đưa ra các khuyến cáo đặc biệt dành cho những người lao động ngoài trời:

- Chủ động uống nước: Bổ sung nước đều đặn mỗi ngày, không đợi đến khi cảm thấy khát mới uống.

- Theo dõi triệu chứng: Nếu có dấu hiệu như buồn nôn, nôn ói, đau đầu, tiểu ít hoặc phù chân, cần đến cơ sở y tế ngay.

- Bổ sung điện giải đúng cách: Có thể sử dụng nước uống thể thao chứa natri và kali để duy trì cân bằng điện giải.

- Tránh làm việc trong giờ cao điểm nắng nóng: Sắp xếp lịch làm việc hợp lý, nghỉ ngơi giữa giờ để tránh kiệt sức.

- Chú ý dấu hiệu tổn thương thận: Sau khi bị say nắng, nếu xuất hiện nước tiểu sẫm màu hoặc lượng nước tiểu giảm mạnh, cần nhanh chóng đi khám.

“Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần uống vài ngụm nước cho đỡ khát là đủ. Tuy nhiên, tổn thương thận do say nắng có thể không xuất hiện ngay mà phát triển âm thầm sau vài giờ hoặc vài ngày. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, hậu quả có thể rất nghiêm trọng”, bác sĩ Điền nhấn mạnh.