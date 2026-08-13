Thuốc bổ tự nhiên giá lại rẻ bèo ở chợ, dưỡng mắt lại tốt cho tim mạch

Bảo vệ thị lực và ngăn ngừa các bệnh về mắt

Hàm lượng Beta-Carotene dồi dào trong quả gấc khi đi vào cơ thể sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành Vitamin A, giúp nuôi dưỡng võng mạc, tăng cường thị lực và giảm thiểu đáng kể tình trạng khô mắt hay quáng gà.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa Beta-Carotene và các chất chống oxy hóa trong gấc còn tạo ra lá chắn bảo vệ đôi mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử, đồng thời làm giảm nguy cơ mắc chứng đục thủy tinh thể cũng như thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

Tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng

Nhờ sự hội tụ của Vitamin C, Vitamin E cùng các carotenoid mạnh mẽ, quả gấc đóng vai trò như một chất kích thích miễn dịch tự nhiên giúp tăng cường sản xuất các tế bào bạch cầu trong máu.

Việc bổ sung gấc hoặc dầu gấc đều đặn sẽ giúp cơ thể xây dựng hàng rào bảo vệ vững chắc, vô hiệu hóa các tác nhân gây bệnh từ môi trường, giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm thông thường và phục hồi thể trạng nhanh chóng sau khi ốm.

Việc bổ sung gấc hoặc dầu gấc đều đặn sẽ giúp cơ thể xây dựng hàng rào bảo vệ vững chắc. (Ảnh: VTC News)

Cải thiện sức khỏe tim mạch và hạ cholesterol

Các axit béo không bão hòa như Omega-3, Omega-6 và Omega-9 có trong dầu gấc khi kết hợp với Lycopene sẽ hỗ trợ làm giảm hiệu quả lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó ngăn ngừa nguy cơ hình thành mảng xơ vữa động mạch.

Dùng gấc đúng cách giúp cải thiện quá trình lưu thông máu, duy trì độ đàn hồi của thành mạch, điều hòa huyết áp và giảm thiểu tối đa rủi ro mắc các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ hay tai biến mạch máu não.

Bổ máu và hỗ trợ điều trị thiếu máu

Quả gấc là nguồn cung cấp chất sắt sinh học và axit folic tự nhiên vô cùng phong phú, đây là hai thành phần cốt lõi thúc đẩy quá trình sản xuất tế bào hồng cầu và hemoglobin trong cơ thể.

Nhờ khả năng kích thích tạo máu hiệu quả, gấc trở thành thực phẩm bổ dưỡng tuyệt vời dành cho phụ nữ mang thai, trẻ em đang trong giai đoạn phát triển, người mới phẫu thuật hoặc những ai đang gặp phải tình trạng mệt mỏi, hoa mắt do thiếu máu thiếu sắt.

Chống lão hóa và nuôi dưỡng làn da trẻ đẹp

Lycopene và Vitamin E trong gấc được coi là "thần dược" cho làn da nhờ khả năng trung hòa các gốc tự do, thúc đẩy sản sinh collagen tự nhiên và làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn hay chảy xệ.

Không chỉ giúp da duy trì độ ẩm và độ đàn hồi, các hoạt chất trong gấc còn hỗ trợ làm mờ các vết thâm nám, tàn nhang, đồng thời tạo ra khả năng bảo vệ da tự nhiên trước tác hại của tia cực tím từ ánh nắng mặt trời.

Hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư

Lycopene trong quả gấc là một trong những chất chống oxy hóa thực vật mạnh nhất hiện nay, có khả năng ngăn chặn sự tổn thương DNA và vô hiệu hóa quá trình biến đổi bất thường của tế bào, nguyên nhân chính dẫn đến các khối u ác tính.

Nhiều nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng việc duy trì lượng Lycopene ổn định từ gấc giúp hỗ trợ phòng ngừa hiệu quả nhiều bệnh ung thư phổ biến như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư gan và ung thư trực tràng.

Giảm căng thẳng thần kinh và cải thiện giấc ngủ

Các vitamin nhóm B cùng khoáng chất thiết yếu có trong quả gấc góp phần quan trọng vào việc nuôi dưỡng hệ thần kinh, hỗ trợ tái tạo các tế bào não và làm dịu những căng thẳng, lo âu tích tụ do áp lực công việc. Bổ sung gấc vào chế độ ăn uống hàng ngày giúp cơ thể cân bằng tâm trạng, giảm tình trạng suy nhược thần kinh và mang lại giấc ngủ ngon, sâu hơn mỗi đêm.