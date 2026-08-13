Người đàn ông uống nước pha mật ong đặc mỗi ngày, sau 1 năm sức khỏe ra sao?

Mỗi sáng khi bụng còn đói, ông Chu pha hai thìa lớn mật ong với nước để uống. Buổi tối trước khi đi ngủ, ông dùng thêm một cốc nữa. Ông cho rằng nước mật ong càng đặc càng bổ.

Sau một năm duy trì thói quen trên, ông thường xuyên bị khô miệng, nóng rát vùng thượng vị và trào ngược axit. Kết quả khám sức khỏe của nam bệnh nhân cho thấy đường huyết lúc đói tăng đáng kể so với năm trước, đồng thời được chẩn đoán gan nhiễm mỡ mức độ nhẹ. Sau khi hỏi chuyện ông Chu, bác sĩ kết luận nguyên nhân có liên quan đến việc sử dụng mật ong không đúng cách.

Mật ong nhiều tác dụng nhưng không nên lạm dụng

Theo phân tích đăng trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, mật ong chứa các loại đường tự nhiên cùng vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa. Khi sử dụng với lượng vừa phải, mật ong có thể cung cấp năng lượng nhanh, hỗ trợ làm dịu cổ họng, giảm ho nhẹ và góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Một số nghiên cứu cũng cho thấy mật ong có thể mang lại lợi ích nhỏ đối với kiểm soát đường huyết và mỡ máu khi dùng để thay thế các chất tạo ngọt.

Mật ong có nhiều tác dụng nhưng vẫn chứa nhiều đường, không nên lạm dụng. Ảnh: AI

Tuy nhiên, hơn 70% thành phần của mật ong là fructose và glucose - các loại đường đơn được hấp thu rất nhanh. Theo Hướng dẫn Dinh dưỡng cho người dân Trung Quốc, người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 50g đường tự do mỗi ngày, tốt nhất dưới 25g. Trong khi đó, hai cốc nước pha hai thìa đầy mật ong mỗi cốc đã cung cấp lượng đường vượt xa mức khuyến nghị.

Những nguy cơ khi uống mật ong sai cách

Theo các bác sĩ, uống quá nhiều mật ong trong thời gian dài có thể gây nhiều vấn đề sức khỏe. Hàm lượng glucose và fructose cao khiến đường huyết tăng nhanh, tuyến tụy phải hoạt động nhiều hơn.

Mật ong chứa nhiều năng lượng, khoảng 320kcal/100g. Nếu dùng quá mức, lượng đường dư thừa sẽ chuyển thành mỡ, làm tăng cân và tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ. Ngoài ra, uống mật ong trước khi ngủ mà không súc miệng dễ gây sâu răng và bệnh nướu.

Trong khi đó, phân tích gộp của các nhà khoa học Canada công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy tiêu thụ quá nhiều đường chứa fructose và glucose có liên quan đến tình trạng tích tụ mỡ trong gan.

Uống mật ong thế nào cho hợp lý?

Các chuyên gia khuyến cáo người khỏe mạnh chỉ nên dùng khoảng 15g mật ong mỗi ngày (tương đương một thìa nhỏ), tốt nhất sau bữa ăn 1-2 giờ thay vì lúc bụng đói. Mật ong nên pha với nước ấm dưới 40 độ C để hạn chế làm giảm các thành phần có lợi, đồng thời cần súc miệng sau khi uống vào buổi tối.

Người mắc tiểu đường, tăng axit uric hoặc bệnh gout nên hạn chế dùng mật ong. Trẻ dưới 1 tuổi tuyệt đối không được sử dụng vì nguy cơ ngộ độc botulinum.

Các chuyên gia nhấn mạnh, mật ong không phải thuốc hay "thần dược". Điều quan trọng nhất vẫn là duy trì chế độ ăn cân bằng, hạn chế đường bổ sung và xây dựng lối sống lành mạnh.