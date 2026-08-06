Loại nụ hoa quen thuộc chứa rutin tốt cho mạch máu, bác sĩ lưu ý không nên dùng theo 'truyền miệng'

Theo BS.CKII Hoàng Thị Thu Hương, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện 19-8 cho biết, trong y học cổ truyền, hoè hoa là nụ hoa chưa nở của cây hoè. Có vị đắng, tính hơi hàn. Đây là một trong những vị thuốc được sử dụng khá phổ biến trong nhiều bài thuốc cổ truyền.

Hoè hoa có công dụng gì theo y học cổ truyền?

BSCKII Hoàng Thị Thu Hương cho biết, theo lý luận y học cổ truyền, hoè hoa có tác dụng lương huyết, chỉ huyết và thanh can, thường được sử dụng để hỗ trợ điều trị một số tình trạng liên quan đến huyết nhiệt.

Cụ thể, vị thuốc này có thể được bác sĩ chỉ định trong các bài thuốc nhằm hỗ trợ cải thiện các trường hợp chảy máu cam, đại tiện ra máu, trĩ ra máu hoặc một số biểu hiện xuất huyết do huyết nhiệt theo biện chứng của y học cổ truyền.

Theo y học cổ truyền, hoè hoa được dùng trong một số bài thuốc hỗ trợ cải thiện các trường hợp xuất huyết do huyết nhiệt và thanh can, bình can theo từng thể bệnh.

Bên cạnh đó, hoè hoa còn được ứng dụng để thanh can, bình can, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ở một số thể bệnh phù hợp sau khi được thăm khám và đánh giá.

Theo chuyên gia, trong điều trị bằng y học cổ truyền, việc lựa chọn vị thuốc không chỉ dựa vào triệu chứng mà còn căn cứ vào thể bệnh, nguyên nhân gây bệnh và tình trạng sức khỏe của từng người. Vì vậy, cùng một biểu hiện nhưng không phải ai cũng được chỉ định sử dụng hoè hoa.

Nghiên cứu hiện đại nói gì về hoè hoa?

Theo BS Hương, các nghiên cứu hiện đại cho thấy hoè hoa chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi, trong đó nổi bật là flavonoid, đặc biệt là rutin.

Rutin được biết đến là hoạt chất có vai trò hỗ trợ tăng độ bền của thành mạch, đồng thời cùng các chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do và hỗ trợ sức khỏe hệ mạch máu.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý rằng các kết quả nghiên cứu này không đồng nghĩa với việc người dân có thể tự ý sử dụng hoè hoa để điều trị bệnh. Việc áp dụng cần dựa trên chỉ định chuyên môn và phối hợp với các phương pháp điều trị phù hợp.

Hoè hoa là nụ hoa chưa nở của cây hoè, được sử dụng trong nhiều bài thuốc y học cổ truyền với công năng lương huyết, chỉ huyết và thanh can. (Ảnh minh họa)

Có thể dùng hoè hoa hỗ trợ người bị tăng huyết áp không?

Theo BSCKII Hoàng Thị Thu Hương, trong thực hành y học cổ truyền, hoè hoa được sử dụng trong một số bài thuốc hỗ trợ người bệnh tăng huyết áp, nhưng việc kê đơn phải dựa trên biện chứng luận trị.

Điều này có nghĩa là bác sĩ sẽ đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, xác định thể bệnh cụ thể trước khi quyết định sử dụng hoè hoa cũng như phối hợp với các vị thuốc khác trong bài thuốc.

"Không phải tất cả người bị tăng huyết áp đều phù hợp sử dụng hoè hoa. Mỗi trường hợp cần được bác sĩ thăm khám để lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp" - BSCKII Hoàng Thị Thu Hương nhấn mạnh.

Không nên tự ý mua và sử dụng hoè hoa

Các chuyên gia khuyến cáo, mặc dù có nguồn gốc từ dược liệu tự nhiên nhưng hoè hoa là một vị thuốc, không phải thực phẩm chức năng hay đồ uống có thể sử dụng tùy ý.

Việc tự mua, tự phối hợp hoặc sử dụng kéo dài mà không có hướng dẫn của bác sĩ có thể không mang lại hiệu quả như mong muốn, thậm chí ảnh hưởng đến quá trình điều trị nếu dùng không đúng thể bệnh.

Người dân khi có các triệu chứng như chảy máu bất thường, đau đầu, chóng mặt hoặc mắc các bệnh lý mạn tính cần đến cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

Theo BS Hương, khi muốn sử dụng hoè hoa, người bệnh nên đến gặp bác sĩ để được trực tiếp thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, xác định thể bệnh theo y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với từng trường hợp.

Lưu ý: Thông tin trong bài chỉ nhằm mục đích cung cấp kiến thức sức khỏe, không thay thế cho việc khám bệnh, chẩn đoán hoặc điều trị. Người dân không nên tự ý sử dụng hoè hoa hoặc bất kỳ vị thuốc nào khi chưa có chỉ định của bác sĩ.