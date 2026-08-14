9X dậy từ 5h nấu cơm cả tháng không trùng cho chồng mang đi làm

Thu Hồng, 29 tuổi, là nhân viên văn phòng tại TP HCM. Cô kết hôn với chồng hơn 11 tuổi được 7 năm và có một con trai 4 tuổi. Hiện Hồng thường thức dậy lúc 5h, chuẩn bị cơm hộp cho chồng mang đi làm và một phần cho mình. Trong lúc cô nấu nướng, chồng gọi con dậy và chuẩn bị đồ để con đi học. Hồng cho biết trước khi kết hôn, cô đã thích nấu ăn và thường tự chuẩn bị cơm mang đi làm. Sau khi lập gia đình, cô duy trì thói quen này cho cả hai để chủ động nguyên liệu, đảm bảo vệ sinh và khẩu vị. "Nấu cơm chưa chắc tiết kiệm hơn, nhưng tự tay chuẩn bị thì mình yên tâm hơn về những thứ cho vào hộp", cô nói.

Vốn không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói, Hồng chọn gửi gắm sự quan tâm qua những hộp cơm chuẩn bị cho chồng mỗi ngày. Cô mong chồng, hiện làm việc tại các công trình xây dựng, có bữa ăn an toàn, đủ chất sau những giờ lao động vất vả. Với cô, chăm chút từng phần cơm cũng là cách giản dị để vun vén gia đình.

Thời gian gần đây, Hồng thường đăng ảnh các hộp cơm lên trang cá nhân và nhận nhiều lời khen về sự đảm đang, chu toàn. Hồng cho hay không đặt nặng việc phải nấu món cầu kỳ, chỉ cần món ăn hợp khẩu vị và được chuẩn bị tươm tất là đủ. "Thấy chồng ăn ngon miệng, mang hộp về sạch sẽ là mình có động lực để hôm sau lại nấu", Hồng nói.

9X cho biết chồng chưa bao giờ yêu cầu cô phải dậy sớm nấu ăn. "Có những hôm vợ mệt, anh ấy cũng tự nấu cơm mang đi, nhưng thức ăn chủ yếu chỉ là trứng chiên", cô kể. Thương chồng phải làm việc ngoài công trình vất vả, đến trưa lại chạy đi tìm quán ăn giữa thời tiết oi nóng, Hồng cố gắng dậy sớm chuẩn bị bữa cơm đủ chất, hợp khẩu vị và đảm bảo vệ sinh.

Bữa cơm trưa với canh mướp mồng tơi, mực xào thập cẩm được Hồng chuẩn bị cho chồng.

Để tránh mất thời gian nghĩ món mỗi ngày, bà mẹ trẻ thường lên thực đơn cho cả tháng. Cô chia nguyên liệu thành các nhóm như thịt heo, bò, gà, tôm, mực, cá, trứng, lươn... rồi liệt kê những cách chế biến khác nhau. Riêng thịt heo có thể làm ba rọi rang cháy cạnh, sườn kho nước dừa, thịt kho trứng, thịt kho dưa... Mỗi ngày, cô chỉ cần chọn một món trong danh sách nên ít khi bị trùng.

Các món canh được Hồng lựa theo nguyên liệu sẵn có. Mỗi lần ghé tiệm rau, thấy loại nào phù hợp, cô sẽ mua về chế biến mà không cần lên thực đơn trước.

Phần cơm của chồng thường nhiều hơn, gồm ba hộp: cơm, món mặn và canh, kèm một chai sữa hạt. Chi phí trung bình khoảng 35.000-40.000 đồng. Những bữa đơn giản như cá khô rim lạc, cá nục kho hay trứng cuộn giúp cân đối với ngày có tôm, cá hồi. "Tính trung bình thì những món này bù trừ cho nhau", Hồng nói.

Mỗi cuối tuần, cô mua thực phẩm cho cả tuần, sơ chế, chia thành từng phần vừa đủ một lần nấu, hút chân không rồi cấp đông. Theo Hồng, cách này giúp kiểm soát lượng thực phẩm, hạn chế mua dư hoặc để nguyên liệu trong tủ lạnh quá lâu.

Chồng Hồng vốn dễ ăn và luôn hào hứng với những phần cơm vợ chuẩn bị. Mang cơm theo giúp anh có thêm thời gian nghỉ trưa thay vì phải tìm chỗ ăn bên ngoài. Thói quen này kéo dài nhiều năm nên trở thành chuyện bình thường trong gia đình cô. Thỉnh thoảng, anh còn nói đùa: "Trên văn phòng, mỗi mình anh có cơm mang đi thôi".

Để có thể dậy sớm nấu nướng, Hồng thường đi ngủ lúc 22h, ngủ khoảng 7 tiếng mỗi đêm và nghỉ trưa một giờ. Chồng cũng chia sẻ việc nhà bằng cách rửa chén, lo cho con vào buổi sáng. Những hôm Hồng chuẩn bị đồ ăn sáng như ngô, khoai lang, anh còn chủ động xin một phần mang theo.

Hộp cơm gồm tôm sốt bơ tỏi đậm đà, ăn kèm canh bí xanh nấu tôm bằm thanh mát, vừa đủ cho một bữa trưa đủ dinh dưỡng, năng lượng cho cả ngày dài làm việc.

Với Hồng, việc chuẩn bị cơm không chỉ là chuyện ăn uống mà còn góp phần duy trì nếp sinh hoạt gia đình, nhất là những bữa cơm tối. "Giờ ai cũng bận, phụ nữ cũng đi làm cả ngày. Nếu cơm nước cũng ăn ngoài thì có khi cả ngày hiếm khi nói chuyện với nhau", cô nói.

Dù vậy, Hồng không xem dậy sớm nấu cơm là trách nhiệm phải duy trì bằng mọi giá. Có những giai đoạn công việc quá tải, cô tạm ngừng nấu, cả nhà đi cà phê hoặc ăn ngoài để nghỉ ngơi, sau đó mới trở lại nhịp cũ. "Thời buổi này mọi thứ đều có sẵn, nhưng chẳng có hàng quán nào ăn mãi được như cơm nhà", cô nói.

Vợ chồng Hồng trong sinh nhật 4 tuổi của con trai.