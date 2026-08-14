Để nấu bún hải sản đậm đà, thơm ngọt tự nhiên đừng bỏ qua công thức này, món ăn thơm phức, ngọt lành

Nếu bạn đã quá quen thuộc với món bún giò và bò thì có thể đổi vị với cách nấu bún hải sản vừa đậm đà, thơm ngọt tự nhiên lại đầy ắp topping hấp dẫn.

Nước dùng được ninh từ xương cục kết hợp với nước vỏ tôm xào thơm, thêm cà chua, dứa và sả nên có vị ngọt thanh, chua dịu và hương thơm rất cuốn hút.

Nấu bún hải sản theo cách này, tô bún nổi bật với tôm sú to, mực ống, nõn bề bề, chả cua và chả cá thu chiên vàng, ăn kèm rau cải chần và các loại rau thơm tươi mát, tạo nên hương vị hài hòa và giàu dinh dưỡng.

Dân Việt giới thiệu công thức nấu bún hải sản thơm ngon, đậm đà như sau:

Dân Việt giới thiệu công thức nấu bún hải sản thơm ngon, đậm đà

Nguyên liệu nấu bún hải sản:

- Tôm sú to: 500gr

- Mực ống 500gr

- Chả cua 100gr

- Chả cá thu mỏng 100gr

- Nõn bề bề 100gr

- Xương cục 500gr

- Bún 1kg

- Rau cải ngọt(hoặc cải chíp)1 mớ

- Rau ăn kèm, rau thơm: xà lách, mùi ta, kinh giới, tía tô, thì là, 3 quả cà chua, dứa 1/2 quả, 02 củ sả

- Gia vị: muối, đường, sa tế, nước mắm...

Cách nấu bún hải sản:

- Xương cục mua về rửa sạch trần qua nước sôi rồi cho thêm 1lít nước ninh mềm.

- Tôm sú bóc nõn, phần vỏ tôm rửa sạch, phi thơm hành tỏi rồi cho vỏ tôm vào xào thơm thêm 1 lít nước vào đun cho ra chất ngọt, thêm 1 thìa cà phê muối bột canh.

- Cho 02 thìa dầu vào chảo chờ nóng cắt khúc đập dập sả vào xào thơm, cho 1/4 quả dứa cắt miếng vừa ăn, cà chua bổ múi cau vào xào chung, nêm 1 thìa cà phê muối bột canh, 02 thìa cà phê đường, 1 thìa sa tế (thìa ăn cơm). Xào cho các nguyên liệu mềm thì cho phần nước hầm xương vào đun cho sôi lại, cho viên chả cua vào luộc trong nồi nước dùng cho ngọt nước.

- Phần vỏ tôm lọc lấy nước bỏ vỏ, phần nước cho vào nồi nước dùng cho ngọt và đậm vị.

- 1/4 quả dứa còn lại thái nhỏ xay nhuyễn nêm vào nồi nước dùng.

- Đun sôi lại phần nước dùng rồi hạ nhỏ lửa nêm nếm vừa ăn, thêm 01 thìa nước mắm để tăng hương vị cho món ăn, đun nhỏ lửa giữ độ ấm cho nước dùng

- Bắc nồi nước sôi đập 1 củ gừng, 1 củ sả, 1 thìa muối đun sôi và lần lượt trần mực, bề bề, tôm, rau cải ngọt rửa sạch để ráo trần chín, rán chả cá.

- Rau sống rửa sạch ngâm muối vớt ra để ráo, rau thơm nhặt và rửa sạch thái nhỏ.

Trình bày ra bát và chan nước dùng ăn nóng là ngon nhất.

Chúc các bạn thành công với cách nấu bún hải sản này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hoà Phạm thực hiện.