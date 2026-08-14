Món ăn hot trend chuối kho nguyên miếng: Nguyên liệu rẻ, cách làm cực dễ mà hao cơm bất ngờ

Thực tế, chuối xanh vốn không phải nguyên liệu xa lạ trong ẩm thực Việt Nam. Từ lâu, chuối xanh đã xuất hiện trong nhiều món ăn dân dã như cá kho chuối xanh, vịt kho chuối, chuối om đậu hay ốc nấu chuối. Điểm chung của các món này là chuối sau khi được nấu sẽ chuyển từ vị chát sang bùi, dẻo, có khả năng hút nước sốt rất tốt và càng kho lâu càng ngon.

Điều mới mẻ của "trend" lần này là chuối trở thành nguyên liệu chính thay vì chỉ đóng vai trò ăn kèm. Mỗi khúc chuối được cắt dày khoảng 2–3 cm, kho nguyên miếng nên khi chín vẫn giữ được hình dáng đẹp mắt, bên ngoài thấm đều màu nước kho còn bên trong mềm bùi, không bị nát.

Có lẽ chính sự mộc mạc ấy lại khiến món ăn tạo được sức hút. Trong bối cảnh nhiều người đang tìm kiếm những bữa cơm đơn giản, tiết kiệm nhưng vẫn ngon miệng, một món kho chỉ tốn vài chục nghìn đồng nguyên liệu nhưng đủ cho cả gia đình trở thành lựa chọn rất đáng thử.

Cách làm món ăn này cũng cực kỳ đơn giản. Chia sẻ công thức của chị Thùy Đặng dưới đây trên diễn đàn Yêu bếp nhận được nhiều sự hưởng ứng từ cộng đồng chị em yêu việc nấu ăn. Mời bạn tham khảo công thức món chuối kho nguyên miếng:

Công thức làm món chuối kho nguyên miếng

Chuối xanh số lượng tùy nhu cần ăn của gia đình.

Chuối được rửa sạch vỏ và tước bớt phần vỏ bị đen, cắt khúc vừa ăn, thả ngay vào chậu nước pha chút chanh + muối, ngâm 15 phút cho ra bớt nhựa.

Rửa sạch sau đun sôi nước với chút bột nghệ thả chuối vào luộc 5p. Vớt ra thả vào thau nước lạnh đến khi gần nguội hẳn thì vớt ra để ráo.

Áo một chút bột năng vào chuối.

Chiên ngập dầu cho săn chuối và định hình vỏ chuối tránh khi kho bị tuột vỡ vỏ.

Chiên sơ sơ để tạo độ bóng và vỏ giòn.

Nguyên liệu làm nước sốt bao gồm: Hạt nêm: 10g; Dầu hào: 18g; Dầu điều đỏ: 15g; Nước tương: 15g; Nước hàng: 5g;Tương ớt: 18g; Đường: 5–10g, gia giảm theo khẩu vị; Tiêu xay: 0,5–1g; Nước lọc: 150g. Cho tất cả các nguyên liệu làm sốt vào đun sôi nhẹ cho tan hết. Đổ sốt này vào chuối và kho liu riu 2 lửa cho thấm vị, để nguội hẳn mới cho ra đĩa.

Kho cạn sền sệt để gia vị ngấm vào chuối.

Thành phẩm vừa ngon mắt, ngon miệng và bổ dưỡng.