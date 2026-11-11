Thủng ruột sau khi ăn 16 quả hồng khô

Sau khi trải qua 2 cuộc phẫu thuật, bệnh nhân mới thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Ca bệnh hiếm gặp này được đội ngũ bác sĩ thuộc Bệnh viện Nhân dân Ako và Bệnh viện Thành phố Nishiwaki phối hợp công bố trên tạp chí khoa học quốc tế Surgical Case Reports hồi tháng 10.

Tháng 1/2023, bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội và nôn mửa. Kết quả chụp CT cho thấy ruột non bị giãn nở bất thường, nghi ngờ do tắc ruột nghẹt (tình trạng tắc ruột làm gián đoạn mạch máu nuôi). Các bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp và phát hiện một khối dị vật nằm cách đoạn cuối ruột non khoảng 30 cm. Dị vật có lớp vỏ ngoài màu nâu thẫm, bên trong màu cam, kết cấu xốp như bọt biển. Đội ngũ y khoa đã cắt bỏ một phần ruột non bị tổn thương, tuy nhiên nguyên nhân gây ra khối dị vật vẫn chưa được xác định ở thời điểm đó.

Đến ngày thứ 8 sau phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện lại các triệu chứng tắc ruột. Rà soát lại hình ảnh chụp trước mổ, các bác sĩ mới phát hiện trong dạ dày bệnh nhân cũng có một khối bã thức ăn tương tự và nhận định khối kết sỏi này đã di chuyển xuống ruột, gây ra đợt tắc thứ hai.

Quả hồng khô. Ảnh: Sing Tao Daily

Nhằm xử lý khối bã thức ăn này, ê kíp y khoa đã đặt ống dẫn lưu và bơm rửa bằng nước cola để làm tan khối dị vật nhưng phương pháp này không mang lại hiệu quả sau 6 ngày điều trị. Bệnh nhân bắt đầu sốt cao và các chỉ số viêm tiếp tục tăng. 31 ngày sau cuộc mổ đầu tiên, các bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật lần hai và phát hiện ruột non đã bị thủng, các mô xung quanh rơi vào trạng thái hoại tử. Bệnh nhân cuối cùng được chẩn đoán mắc diospyrobezoar (bã thức ăn do quả hồng). Sau khi cắt bỏ đoạn ruột bị tổn thương, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục tốt và không ghi nhận tái phát trong suốt hơn ba năm theo dõi.

Qua khai thác tiền sử sau đó, bệnh nhân cho biết trong khoảng 3 tuần trước khi khởi phát bệnh, bà đã ăn từ 3 đến 4 quả hồng khô mỗi ngày, tổng cộng khoảng 16 quả. Tuy nhiên, sau cuộc phẫu thuật đầu tiên, khi được bác sĩ hỏi có từng ăn hồng hay không, bà lại khẳng định "không". Phải tới trước cuộc mổ thứ hai bà mới nhớ ra chi tiết này vì luôn mặc định hồng khô và hồng tươi là hai loại thực phẩm khác nhau.

Theo các chuyên gia y tế, quả hồng chứa hàm lượng tannin rất cao, được ví như "vua của các loại tannin". Trong môi trường axit của dạ dày, tannin sẽ phản ứng và kết hợp với chất xơ thực vật, protein cùng các chất khác để tạo thành những khối "bã thức ăn" cứng, dễ gây tắc nghẽn đường tiêu hóa. Dù vậy, không phải ai ăn hồng cũng sẽ tạo bã thức ăn trong dạ dày. Nguy cơ này thường tập trung cao hơn ở người cao tuổi, người từng phẫu thuật cắt dạ dày, bệnh nhân tiểu đường bị suy giảm nhu động dạ dày hoặc những người có chức năng nhai kém.

Dù cola từng được ghi nhận có khả năng hỗ trợ làm tan bã thức ăn trong dạ dày, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý uống cola để "chữa" tại nhà nếu xuất hiện các triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn mửa liên tục, chướng bụng hoặc bí trung, đại tiện sau khi ăn hồng tươi hoặc hồng khô. Trong những trường hợp này, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời.