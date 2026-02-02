Thủng ruột vì thói quen rất nhiều người Việt mắc

Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nam nhập viện trong tình trạng đau bụng hố chậu trái kéo dài 2 ngày, kèm bí trung đại tiện.

Qua thăm khám và chụp CT, các bác sĩ phát hiện một chiếc tăm tre sắc nhọn, dài khoảng 3cm, đâm xuyên thành ruột non, gây viêm dày quai ruột.

Khai thác tiền sử, bệnh nhân có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ, nguyên nhân dẫn tới việc vô tình nuốt dị vật mà không hề hay biết.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để lấy dị vật và khâu lỗ thủng. Nhờ can thiệp kịp thời, người bệnh được xuất viện sau 9 ngày điều trị.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo BSCKII Mai Tiến Dũng, Khoa Ngoại Tổng hợp, tăm tre có kích thước nhỏ, đầu nhọn, rất dễ mắc vào niêm mạc và gây thủng đường tiêu hóa. Nguy hiểm ở chỗ, đa số người bệnh không nhớ mình đã nuốt tăm, khiến việc chẩn đoán và điều trị thường bị chậm trễ, khi nhập viện tổn thương đã nặng.

Nếu không được phát hiện sớm, dị vật tăm tre có thể gây nhiều biến chứng nghiêm trọng như thủng ruột non hoặc ruột già, áp-xe ổ bụng, viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết, thậm chí tử vong nếu điều trị muộn.

Chiếc tăm tre xuyên thủng ruột bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ cho biết, thói quen ngậm tăm khá phổ biến ở Việt Nam và là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây thủng ruột do dị vật. Nhiều nghiên cứu trong nước ghi nhận 70–80% bệnh nhân bị thủng ruột do tăm tre không hề biết mình đã nuốt phải.

Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không ngậm tăm sau khi ăn, bỏ thói quen cầm tăm trên miệng khi làm việc hoặc lái xe. Khi nghi ngờ nuốt dị vật hoặc xuất hiện các triệu chứng như đau bụng kéo dài, sốt, buồn nôn, bí trung đại tiện, cần đến cơ sở y tế thăm khám sớm, tránh chần chừ gây hậu quả đáng tiếc.