Hà Nội: Hàng chục người dân “ngã ngửa” vì được chẩn đoán nghi ngờ ung thư khi đi khám sức khỏe định kỳ

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn hỗ trợ chuyên môn khám sức khoẻ định kỳ cho người dân xã Ô Diên

Rất nhiều trường hợp vì được chẩn đoán bệnh hiểm dù đang khỏe mạnh

Mới đây, trong ngày khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại xã Ô Diên, ông N.B.C. (sinh năm 1950) đến kiểm tra sức khỏe tổng quát theo lịch của địa phương. Kết quả xét nghiệm máu do Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện cho thấy định lượng Glucose máu của ông vọt lên mức 32,5 mmol/l - gấp gần 6 lần mức bình thường. Đây là mức đường huyết đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến hôn mê nếu không được can thiệp y tế ngay.

Cùng ngày, bà N.T.L. (sinh năm 1960) cũng ghi nhận chỉ số Glucose máu lên tới 20,6 mmol/l. Cả hai trường hợp này đều chia sẻ “ngã ngửa” khi nghe bác sĩ kết luận, bởi trước đó họ không có triệu chứng rõ rệt gì.

Tại Trạm Y tế xã Yên Xuân, trong quá trình khám sức khỏe, cháu N.M.A. (sinh năm 2020), học sinh Trường Tiểu học Yên Xuân, được phát hiện mắc bệnh hẹp động mạch chủ. Đây là bệnh lý tim mạch cần được can thiệp chuyên khoa. Nhờ được phát hiện kịp thời, cháu đã được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 1 phẫu thuật và hiện tình trạng sức khỏe ổn định.

Tại Trạm Y tế Xã Đoài Phương, đợt khám sức khỏe định kỳ tháng 10 vừa qua phát hiện bệnh nhân H.K.N. (sinh năm 1955), kết quả chụp X-quang (thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ) có rốn phổi hai bên đậm, xuất hiện đám mờ tại rốn phổi phải. Sau khi tiến hành khám chuyên sâu, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn 4.

Tại xã Xuân Mai, hoạt động khám sức khỏe định kỳ trong cộng đồng cũng ghi nhận trường hợp ông N.V.T. (sinh năm 1971) có khối u ở đỉnh phổi phải, được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Hà Nội để tiếp tục thăm khám, đánh giá và xử trí chuyên khoa.

Tại xã Trung Giã, theo báo cáo của Trạm Y tế xã, qua hoạt động khám sức khỏe đã ghi nhận 5 trường hợp có bất thường cần chuyển tuyến. Trong đó, chị N.T.G. (sinh năm 1992) được phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ bệnh lý về máu, chuyển đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương; ông N.V.H. (sinh năm 1970) có dấu hiệu nghi ngờ carcinoma thể nhú tại nhân thùy phải tuyến giáp, được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Hà Nội; ông N.X.H. (sinh năm 1958) có dấu hiệu nghi ngờ phình động mạch chủ bụng, được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội…

Tại phường Yên Nghĩa, qua khám sức khỏe định kỳ, có 9 trường hợp được chuyển viện sau khám sức khỏe. Đặc biệt, phát hiện 2 trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ ung thư phổi được chuyển tuyến kiểm tra chuyên sâu…

Một buổi khám sức khỏe định kỳ toàn dân ở xã Phú Nghĩa

Nhiều bác sĩ nổi tiếng về khám tại cơ sở

Những trường hợp nói trên cho thấy ý nghĩa đặc biệt của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đây cũng là lời cảnh báo về những bệnh lý nguy hiểm có thể tiến triển âm thầm, không biểu hiện triệu chứng rõ rệt trong thời gian dài, khiến người bệnh dễ chủ quan và khi khám phát hiện bệnh đã ở giai đoạn nặng.

Ông Bùi Quốc Vương, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế Hà Nội cho biết, chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân Thủ đô được triển khai chính thức từ ngày 1-7-2026 theo Nghị quyết 14/2026/NQ-HĐND. Hà Nội bố trí nguồn ngân sách gần 1.840 tỷ đồng để thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe quy mô lớn này.

Nhằm đảm bảo người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao nhất ngay tại địa phương, trong tháng 10 và 11-2026, Sở Y tế Hà Nội đã điều phối các bệnh viện lớn cùng vào cuộc hỗ trợ chuyên môn cho y tế cơ sở.

Chẳng hạn: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trực tiếp chi viện kỹ thuật và nhân lực tại xã Ô Diên, Phú Nghĩa, Phúc Thịnh; Bệnh viện Đa khoa Đức Giang hỗ trợ phường Bồ Đề, xã Thư Lâm; Bệnh viện Đa khoa Medlatec hỗ trợ xét nghiệm và thăm khám chuyên môn tại xã Thạch Thất, Thượng Phúc, Bình Minh…

Hiện Hà Nội đang bước vào đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ trong tháng 11-2026. Nhiều địa phương trên địa bàn Thành phố như Cầu Giấy, Tây Hồ, Vĩnh Tuy, Bồ Đề, Sóc Sơn, Thanh Oai, Chuyên Mỹ, Quảng Bị, Đại Thanh, Ứng Thiên, Phượng Dực, Xuân Mai, Hòa Phú, Thư Lâm, Nam Phù, Trần Phú... đang tích cực triển khai hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Đặc biệt, trong khi mức chi phí dự kiến của Bộ Y tế cho một lần khám sàng lọc cơ bản trên toàn quốc là khoảng 350.000 đồng, Hà Nội áp dụng định mức hỗ trợ lên tới hơn 400.000 đồng/lượt khám tùy theo từng nhóm tuổi và danh mục kỹ thuật, cao nhất cả nước. Người dân đến khám được kiểm tra lâm sàng toàn diện, lấy mẫu máu xét nghiệm, chụp Xquang và nhận tư vấn trực tiếp từ các bác sĩ giàu kinh nghiệm…

TS.BS Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân Thủ đô được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ tiến độ thực hiện đến chất lượng và hiệu quả triển khai. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ khám đã đạt được hơn 80%.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chưa đi khám, chủ yếu do tâm lý chủ quan "thấy người khỏe thì không cần khám", hoặc lo ngại mất tiền, mất thời gian… Hiểu được vấn đề này, Sở Y tế đã chỉ đạo tổ chức linh hoạt thời gian khám (khám ngoài giờ, buổi tối, cuối tuần), tăng cường các điểm khám lưu động tại thôn/tổ dân phố để tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đức Long nêu rõ, khám sức khỏe định kỳ không đơn thuần là thủ tục kiểm tra thông thường, mà là: - Lá chắn phát hiện sớm: Phát hiện bệnh sớm ngay từ giai đoạn sớm, giúp điều trị khỏi hoặc kiểm soát bệnh đạt hiệu quả cao nhất. - Quyền lợi an sinh: Cơ hội được kiểm tra sức khỏe miễn phí và được hỗ trợ ngay tại địa bàn cư trú mà không cần phải đi xa. - Quản lý sức khỏe theo vòng đời: Thông tin sức khỏe được lập hồ sơ theo dõi liên tục, giúp gia đình và địa phương đồng hành bảo vệ sức khỏe cho bạn.