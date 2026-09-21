2 thanh sắt đâm xuyên đùi, người đàn ông bị thủng ruột sau tai nạn

Anh L.H.K. (sinh năm 1986, TP Cần Thơ) được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào lúc 22 giờ 55 phút ngày 18/9 trong tình trạng có hai thanh sắt xuyên qua cơ thể.

2 thanh sắt được lấy ra sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin từ gia đình, trước đó bệnh nhân điều khiển xe máy và không may bị ngã vào khu vực công trường đang xây dựng. Người dân địa phương đã hỗ trợ cắt các thanh sắt, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều tổn thương phức tạp do thanh sắt đâm xuyên qua 2 đùi . Một thanh sắt xuyên từ đùi phải xuyên bụng lên hông trái, thanh sắt còn lại xuyên mặt ngoài đùi trái thấu xuống đùi phải. Các bác sĩ khoa Cấp cứu kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, hồi sức, truyền máu, giảm đau,… Các chuyên khoa Ngoại Tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, Huyết học và Gây mê hồi sức được huy động để phẫu thuật, 20 phút sau khi nhập viện bệnh nhân được đưa thẳng lên phòng phẫu thuật.

Tại phòng phẫu thuật, theo trình tự ê-kíp Ngoại Tổng hợp do BS.CKII. Huỳnh Dương Hữu Hạnh, BS.CKI Đỗ Minh Nhựt cùng các bác sĩ tiến hành thám sát ổ bụng và rút thanh sắt. Kết quả ghi nhận có dịch tiêu hóa trong ổ bụng, dị vật gây thủng ruột non và rách mạc nối lớn. Sau khi đánh giá tình trạng tổn thương phức tạp, các bác sĩ chuyển sang phẫu thuật mở. Kiểm tra toàn bộ các quai ruột, ê-kíp phát hiện vị trí thủng ruột non. Tiến hành cắt đoạn ruột non tổn thương, nối phục hồi lưu thông đường tiêu hóa, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Kế tiếp ê-kíp Chấn thương chỉnh hình, do BS.CKII. Nguyễn Hữu Thuyết – Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống và Chấn thương, cùng các bác sĩ thực hiện xử trí các tổn thương vùng đùi và rút dị vật.

Tại đùi phải, bệnh nhân có vết thương xuyên thấu mặt ngoài 1/3 giữa đùi, kích thước khoảng 4 x 4 cm, bờ nham nhở. Các bác sĩ xử lý tổn thương, làm sạch và băng kín. Phẫu thuật viên tiến hành cắt lọc phần cơ dập nát, hoại tử, rửa sạch vết thương và đặt dẫn lưu.

Sau khoảng 01 giờ 20 phút, ca phẫu thuật kết thúc thành công. Bệnh nhân được chuyển về hồi sức ngoại để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sáng ngày 21/9/2026 tình trạng bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, không sốt, vết mổ khô, bụng mềm đang được các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Theo BS.CK2 Nguyễn Khắc Nam - Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ: Chấn thương do vật nhọn hoặc dị vật đâm xuyên cơ thể là một dạng chấn thương nghiêm trọng, có thể đồng thời gây tổn thương xuyên thấu và dập nát mô, dẫn đến nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng và tổn thương nhiều cơ quan. Những trường hợp này thường xảy ra trong các tai nạn có lực tác động mạnh như tai nạn giao thông, tai nạn tại công trường, ngã từ độ cao hoặc trượt ngã.

Điểm nguy hiểm của chấn thương xuyên thấu là đường đi của dị vật thường phức tạp và khó dự đoán. Một thanh sắt hoặc vật nhọn có thể xuyên qua nhiều lớp mô, mạch máu, thần kinh hoặc cơ quan nội tạng, trong khi dị vật vẫn còn nằm trong cơ thể. Vì vậy, người bệnh không chỉ đối mặt với nguy cơ mất máu cấp mà còn có thể xuất hiện các biến chứng nghiêm trọng nếu dị vật bị di chuyển hoặc được lấy ra không đúng phương pháp.

Trong những trường hợp tổn thương phức tạp, hiệu quả điều trị phụ thuộc rất lớn vào sự phối hợp giữa cấp cứu, hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức và các chuyên khoa ngoại khoa liên quan. Từ quá trình cấp cứu ban đầu , vận chuyển, tiếp nhận người bệnh đến phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu, mỗi giai đoạn đều cần được thực hiện nhanh chóng, chính xác và có sự phối hợp chặt chẽ.

Trường hợp bệnh nhân bị hai thanh sắt xuyên qua cơ thể sau tai nạn giao thông được tiếp nhận và điều trị thành công tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ là một tình huống đặc biệt, trong đó người bệnh đồng thời có tổn thương tại ổ bụng, ruột non và nhiều cấu trúc phần mềm vùng đùi. Ca bệnh cũng cho thấy vai trò của xử lý ban đầu của tuyến trước (Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy), quy trình báo động đỏ nội viện và sự phối hợp đa chuyên khoa trong xử trí những trường hợp chấn thương xuyên thấu phức tạp.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân khi xảy ra tai nạn có dị vật đâm xuyên cơ thể không tự ý rút dị vật ra khỏi cơ thể, bởi thao tác này có thể làm tổn thương mạch máu, cơ quan nội tạng hoặc gây chảy máu ồ ạt. Cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường an toàn, cố định dị vật, kịp thời chuyển người bệnh đến tuyến cơ sở y tế có sự phối hợp đa chuyên khoa trong phẫu thuật, hồi sức chuyên sâu để được xử trí an toàn.