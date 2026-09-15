Suýt thủng ruột vì tự nhét lươn sống dài nửa mét vào hậu môn

Hiện sức khỏe người bệnh đã hồi phục, xuất viện sau đợt điều trị tích cực. Trước đó, kết quả kiểm tra sâu trong lòng ruột ghi nhận nhiều vết loét trợt niêm mạc và tụ máu sau khi con vật được đưa ra ngoài.

Theo tờ Taizhou Evening News, người đàn ông nhập viện cấp cứu trong tình trạng bụng đau thắt dữ dội suốt hơn 10 giờ. Ban đầu, vì tâm lý e ngại, ông né tránh giải thích nguồn cơn khiến bác sĩ khó chẩn đoán. Sau thời gian nhân viên y tế kiên trì gạn hỏi, bệnh nhân mới thừa nhận tự đưa con lươn sống vào cơ thể qua đường hậu môn.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy con lươn vẫn giãy giụa và luồn sâu từ đại tràng ngang sang đại tràng xuống, khiến vách ruột sưng tấy. Tình trạng này nếu xử lý chậm trễ sẽ dẫn tới thủng đại tràng, rò rỉ chất bẩn gây nhiễm trùng ổ bụng (viêm phúc mạc) và sốc nhiễm trùng.

Ảnh minh họa: Am730

Khoa Tiêu hóa lập tức hội chẩn khẩn cấp cùng khoa Ngoại Tiêu hóa. Các chuyên gia thống nhất ưu tiên phương án luồn ống nội soi qua đường tự nhiên để gắp dị vật, đồng thời bố trí sẵn kíp mổ hở túc trực phòng trường hợp nội soi thất bại hoặc thành ruột đã rách. Êkíp sau đó phối hợp chuẩn xác, lôi con lươn sống dài hơn nửa mét ra ngoài an toàn mà không cần phẫu thuật mở bụng.

Bác sĩ Huang Qin, Trưởng khoa Tiêu hóa Bệnh viện Ân Trạch, cảnh báo người dân tuyệt đối không đưa bất cứ vật thể lạ nào vào trực tràng. Khi gặp sự cố tương tự, bệnh nhân cần gạt bỏ tâm lý xấu hổ để đến ngay cơ sở y tế gần nhất và khai báo trung thực. Mọi nỗ lực tự xử lý tại nhà chỉ khiến tổn thương thêm nặng nề và làm tăng nguy cơ tử vong.