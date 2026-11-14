Quán lòng ở khu tập thể cũ Hà Nội 40 năm chưa đổi địa chỉ, khách văn phòng mê mẩn

Nằm trong con ngõ nhỏ ở khu tập thể Giảng Võ (phường Giảng Võ), quán lòng ông Tuấn không có vẻ ngoài nổi bật hay không gian rộng rãi. Thế nhưng, vào buổi sáng và giờ nghỉ trưa, nơi đây thường xuyên có khách ra vào. Người ghé ăn sáng trước giờ làm, người tranh thủ giờ nghỉ trưa cùng đồng nghiệp, cũng có những thực khách lớn tuổi đã quen mặt chủ quán suốt nhiều thập kỷ.

Điều thú vị là quán cách con phố đông đúc khoảng 200m, khu vực quán lại khá yên tĩnh, không có cảm giác xô bồ của phố thị.

Thực đơn ở đây xoay quanh các món chế biến từ lòng lợn như cháo lòng, lòng chần, dải nướng, tiết luộc, đậu rán... Một số thực khách nhận xét lòng có độ tươi, giòn, vị ngọt tự nhiên, không có mùi hôi.

Đúng 13 giờ 30 hàng ngày là đóng cửa

Ông Tuấn bên quầy hàng đã gắn bó với mình suốt gần 40 năm tại khu tập thể Giảng Võ. Ảnh: Nhật Hà

Ở tuổi 70, ông Hoàng Văn Tuấn vẫn thoăn thoắt đôi tay bên quầy lòng nhỏ tại khu tập thể Giảng Võ. Trong chiếc áo sơ mi nâu giản dị, đeo cặp kính, ông tỉ mẩn thái từng phần lòng đã luộc để phục vụ khách. Không cần dùng cân, ông vẫn ước lượng chính xác khẩu phần cho từng đĩa. Công việc này đã gắn bó với ông suốt 40 năm qua.

Bắt đầu làm nghề khi 30 tuổi, ông Tuấn chỉ chuyên bán các món từ lòng, không kinh doanh thêm mặt hàng ăn uống nào khác. Quán mở cửa từ 7 giờ đến 13 giờ 30 hàng ngày. Trung bình, mỗi ngày ông sử dụng khoảng 50-70kg lòng để phục vụ thực khách.

Để kịp bán buổi sáng, ông Tuấn thường thức dậy từ 4 giờ, bắt đầu sơ chế và luộc các loại nội tạng. Theo kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, mỗi phần lòng lại có cách làm và thời gian luộc riêng. Người làm nghề phải biết điều chỉnh lửa, quan sát độ chín thay vì chỉ căn thời gian.

Lòng non, dạ dày, gan, cuống họng… là những mặt hàng bán chạy tại quán lòng ông Tuấn. Ảnh: Nhật Hà

“Dạ dày luộc khác với lòng non hay những phần nội tạng khác. Tôi làm lâu năm nên nhìn bằng mắt, biết lúc nào bếp cần sôi to, lúc nào cần giảm lửa” - ông Tuấn chia sẻ.

Nguyên liệu được ông đặt từ một lò mổ đã có quan hệ làm ăn suốt nhiều năm. Theo ông, lòng phải tươi, được lấy từ những con lợn khỏe thì khi chế biến mới giữ được vị ngon. Hàng được chọn kỹ, phần nào đạt yêu cầu ông mới lấy.

Đưa nguyên liệu về quán, ông tiếp tục sơ chế cẩn thận, rửa qua nhiều lần nước để loại bỏ cặn bẩn. Riêng lòng non được loại bỏ phần mỡ thừa trước khi luộc bởi nhiều khách không ăn được mỡ.

Các loại nội tạng cũng được chế biến riêng. Gan, cuống họng, dồi được luộc riêng, phần nước luộc tận dụng để nấu cháo. Trong khi đó, lòng non, dạ dày và nõn đuôi được luộc riêng, phần nước này không sử dụng lại. Để lòng không bị hôi, ông Tuấn luôn cho vài lát gừng vào nồi nước trước khi luộc lòngQuán phục vụ các món với mức giá khác nhau. Tiết luộc có giá 30.000 đồng/bát, dải nướng 200.000 đồng/đĩa, lòng luộc từ 100.000 đồng/đĩa hoặc chế biến theo nhu cầu của khách. Do không phải thuê mặt bằng nên ông Tuấn giữ mức giá phù hợp với thực khách.

Một nguyên tắc được ông Tuấn duy trì suốt nhiều năm là đúng 13 giờ 30 hàng ngày sẽ đóng cửa, bất kể còn đồ ăn hay không. Nếu còn lòng thừa, ông mang ra chợ bán tiếp.

Kể về kỷ niệm đáng nhớ trong suốt 40 năm làm nghề, ông Tuấn cho biết chưa từng gặp trường hợp khách ăn xong mà quỵt tiền bởi phần lớn đều là khách quen. Vài lần, có những vị khách uống say, không thể tự lái xe về, ông còn chủ động đèo khách về nhà cho an toàn. Những câu chuyện ấy phần nào cho thấy mối quan hệ thân tình giữa chủ quán và thực khách.

Quán kín khách văn phòng giờ cao điểm

Khoảng 11 giờ 30, quán bắt đầu đông. Những chiếc bàn nhanh chóng kín chỗ, phần lớn là nhân viên văn phòng làm việc gần khu vực Giảng Võ.

Chị Phan Ngọc Mai cùng 3 đồng nghiệp thường rủ nhau đến quán vào giờ nghỉ trưa. Hai món được cả nhóm yêu thích là lòng chần và dải nướng.

“Cơ quan tôi ở gần nên buổi trưa anh chị em thường rủ nhau qua đây ăn. Mọi người khá thích món lòng chần và dải nướng. Lòng chần giòn sần sật, ngọt tự nhiên, và có vị béo. Trong khi đó, dải nướng vừa nạc vừa có mỡ xen kẽ nên thơm ngậy, không bị khô” - chị Mai chia sẻ.

Anh Bùi Tùng, người cùng nhóm với chị Mai, chia sẻ thêm: “Tôi đánh giá, đây là hai món đắt khách của quán. Cảm giác ngồi bên đĩa lòng chần nóng hổi bốc khói cùng đĩa dải nướng cháy cạnh thơm lừng, chấm cùng mắm tôm đánh sủi bọt, nước mắm tỏi ớt chua cay thì mỹ vị nhân gian dường như tất cả dừng lại ở đây”.

Không chỉ có khách trẻ, quán còn là địa chỉ quen thuộc của những người đã gắn bó với khu tập thể Giảng Võ từ hàng chục năm trước.

Ông Hy (áo đen, bên trái) cùng bạn bè tới quán lòng để trò chuyện và ăn trưa. Ảnh: Nhật Hà

Ông Trần Văn Hy (70 tuổi, Hà Nội) cho biết đã ăn ở quán lòng ông Tuấn suốt khoảng 40 năm. Khi còn trẻ, tuần nào ông cũng ghé qua. Hiện tại, vì lý do sức khỏe, ông thường chỉ đến khoảng một lần mỗi tháng.

Lần này, ông Hy có dịp đón hai người bạn từ Lạng Sơn xuống Hà Nội chơi. Cả 3 đều có gu ẩm thực tinh tế, từng cùng nhau khám phá nhiều quán ăn ngon ở Thủ đô. Trong chuyến đi này, họ quyết định tìm đến quán lòng của ông Tuấn để thưởng thức.

“Hôm nay tôi dẫn bạn mình tới quán lòng ông Tuấn. Món ngon nhất với chúng tôi vẫn là lòng chần. Cuối cùng, khi đã lai rai, chúng tôi gọi thêm bát cháo không lòng nữa là đủ. Chúng tôi chẳng cần phải có rượu, chỉ cần ca trà đá, đĩa lòng, đĩa đậu là bao nhiêu câu chuyện từ xưa lại ùa về. Chúng tôi trò chuyện rôm rả cả vài tiếng buổi trưa. Tuổi già chỉ đơn giản vậy” - ông Hy tâm sự.

Ông Hy và bạn bè gọi một đĩa lòng chần, một đĩa đậu rán và một bát cháo - tổng cộng hết 300.000 đồng. Ảnh: Nhật Hà

Theo ông Tuấn, khách đến quán thuộc nhiều lứa tuổi, từ người cao tuổi, nhân viên văn phòng đến học sinh. Thỉnh thoảng, quán còn đón khách từ các tỉnh, thành khác và cả du khách nước ngoài.

Gần 40 năm mở bán, quán cũng trải qua không ít thăng trầm. Có thời điểm đông khách, nhưng cũng có lúc vắng vẻ, đặc biệt trong giai đoạn trên địa bàn Hà Nội xảy ra vụ việc lòng xe điếu dài 40m gây xôn xao dư luận. Dẫu vậy, ông Tuấn vẫn bền bỉ duy trì quán, cần mẫn với công việc đã gắn bó gần trọn tuổi thanh xuân và cũng là cái nghề giúp ông gây dựng cuộc sống.