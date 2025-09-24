Người đàn ông thủng ruột non sau khi ăn bún 

Trước đó, bệnh nhân D.T.L nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội ở vùng hạ vị hố chậu phải, sốt nhẹ 38-38,5℃, ấn vào bụng đau và có phản ứng thành bụng. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số bạch cầu tăng cao (12 G/L), dẫn đến chẩn đoán ban đầu là viêm ruột thừa cấp.

Anh L. cho biết thường xuyên ăn cá. Sáng trước ngày nhập viện, anh ăn bún cá, sau đó xuất hiện cơn đau âm ỉ ở vùng thượng vị. Nghĩ mình bị đau dạ dày (do có tiền sử đau dạ dày trước đó), nên tự uống thuốc nhưng không đỡ.

Trưa cùng ngày cơn đau di chuyển xuống bụng dưới. Đến chiều, cơn đau ngày càng dữ dội và phải đến phòng khám gần nhà kiểm tra. Anh được chẩn đoán bị kích ứng nhu động ruột và có khả năng bị viêm ruột thừa được chỉ định theo dõi. Đến 17 giờ 30 phút, cơn đau không giảm và bắt đầu sốt nhẹ nên anh được người nhà đưa vào nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hoá căn cứ trên các kết quả xét nghiệm, siêu âm, chụp cắt lớp và theo dõi lâm sàng, anh L. được chẩn đoán thủng ruột non do dị vật và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.

Trong khi mổ, ê kíp phẫu thuật phát hiện ổ bụng của bệnh nhân có dịch đục và bị nhiễm trùng nặng. Vùng tiểu khung, ruột thừa vị trí hố chậu phải viêm xung huyết. Một ổ áp xe tại đoạn ruột non vị trí cách góc hồi manh tràng khoảng 1 mét, nguyên nhân là mảnh xương cá dài 4 cm đâm thủng ruột non. Cách đó 10 cm, có một túi thừa Meckel lớn. Các bác sĩ đã cắt bỏ ruột thừa viêm, cắt đoạn ruột non chứa túi thừa và ổ áp xe, làm sạch ổ bụng. Sau phẫu thuật 2 ngày, bệnh nhân hồi phục tốt và sẽ sớm được xuất viện.

TS Nguyễn Minh Trọng, Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Đa số trường hợp nuốt phải xương cá, dị vật thường được đào thải tự nhiên. Tuy nhiên, với những mảnh xương cá có hình dạng dị thường, chúng có thể cắm vào thành ruột non và dần dần cứ đâm sâu dần làm thủng và gây viêm, đau, tạo thành ổ áp xe.”

TS Trọng nhấn mạnh, xương cá có thể gây hại cho đường tiêu hóa do cơ chế chọc, đâm, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như: Áp xe và viêm thực quản nếu kẹt ở thực quản. Thủng dạ dày, ruột non, ruột già. Nghiêm trọng hơn, xương có thể đâm thủng các tạng xung quanh hoặc gây viêm phúc mạc (nhiễm trùng ổ bụng), đe dọa tính mạng, gây khó khăn cho công tác điều trị. Người dân cần hết sức thận trọng khi ăn cá, đặc biệt với các loại cá nhiều xương. Trong trường hợp nghi ngờ nuốt phải xương cá và có dấu hiệu đau bụng, sốt, hoặc khó chịu kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế để phát hiện sớm dị vật.