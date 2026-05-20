Ớn lạnh 6 mảnh dao lam sắc nhọn được lấy ra từ cơ thể 1 nữ bệnh nhân

Ngày 19-5, Trung tâm Y tế khu vực Thuận An (phường Lái Thiêu, TPHCM) cho biết các bác sĩ của đơn vị vừa phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống một nữ bệnh nhân nuốt nhiều mảnh dao lam sắc nhọn.

Các bác sĩ phẫu thuật khẩn lấy 6 mảnh dao lam trong đại tràng nữ bệnh nhân. Ảnh: TTYT khu vực Thuận An

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hố chậu phải. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nghi ngờ người bệnh bị viêm ruột thừa cấp nên nhanh chóng chỉ định chụp X-quang để kiểm tra.

Kết quả cho thấy trong ổ bụng bệnh nhân xuất hiện nhiều dị vật kim loại sắc nhọn. Lúc này, bệnh nhân mới khai đã nuốt dao lam khoảng 24 giờ trước khi nhập viện.

Các lưỡi lam được bác sĩ lấy ra từ bụng của cô gái 18 tuổi (Ảnh: TTYT khu vực Thuận An).

Nhận định tình trạng nguy hiểm, ê-kíp bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật mở đại tràng. Qua ca mổ, các bác sĩ lấy ra tổng cộng 6 mảnh dao lam sắc nhọn nằm trong đường tiêu hóa.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Theo các bác sĩ, dị vật sắc nhọn như dao lam khi đi vào đường tiêu hóa có nguy cơ gây thủng ruột, xuất huyết ổ bụng, nhiễm trùng nặng. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, người bệnh có thể đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng, đe dọa tính mạng.