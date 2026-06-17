3 thực phẩm nhiều người ăn cùng đậu phụ mỗi ngày có thể làm giảm hấp thu canxi, tăng gánh nặng cho thận

Đậu phụ là thực phẩm giàu dinh dưỡng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đậu phụ được làm từ đậu nành, chứa nhiều protein thực vật chất lượng tốt cùng các khoáng chất như canxi, sắt, phốt pho và nhiều vitamin cần thiết.

Đây là thực phẩm ít cholesterol, mềm, dễ tiêu hóa và phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là người trung niên, cao tuổi hoặc những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Ăn đậu phụ với lượng hợp lý có thể góp phần bổ sung protein cho cơ thể, hỗ trợ duy trì khối cơ và cung cấp canxi cho hệ xương.

Tuy nhiên, cũng như nhiều thực phẩm khác, giá trị dinh dưỡng của đậu phụ phụ thuộc không nhỏ vào cách chế biến và thực phẩm đi kèm.

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3 nhóm thực phẩm nên hạn chế ăn cùng đậu phụ quá thường xuyên

1. Rau chứa nhiều oxalat

Một số loại rau như rau bina (cải bó xôi), rau dền, măng tươi có hàm lượng oxalat tương đối cao.

Khi kết hợp với nguồn canxi trong đậu phụ, oxalat có thể tạo thành các hợp chất khó hấp thu hơn. Điều này không có nghĩa là tuyệt đối không được ăn chung, nhưng nếu thường xuyên kết hợp với số lượng lớn có thể làm giảm hiệu quả hấp thu canxi.

Các chuyên gia khuyến nghị nên chần sơ những loại rau này trước khi chế biến để giảm lượng oxalat.

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2. Trà đặc và quả hồng

Trà đặc và quả hồng chứa nhiều tannin. Chất này có thể kết hợp với protein và một số khoáng chất trong thực phẩm, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thu.

Do đó, không nên vừa ăn đậu phụ vừa uống trà đặc hoặc ăn nhiều quả hồng ngay sau bữa ăn chứa đậu phụ.

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3. Các thực phẩm giàu tinh bột với lượng quá lớn

Khoai lang, khoai tây hay một số thực phẩm giàu tinh bột khác không phải là "đại kỵ" với đậu phụ.

Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều cùng lúc, đặc biệt ở những người có hệ tiêu hóa yếu, lượng tinh bột và protein lớn có thể khiến hệ tiêu hóa phải làm việc nhiều hơn, dẫn đến cảm giác đầy bụng, khó tiêu.

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Những dấu hiệu cơ thể có thể gặp khi ăn uống chưa hợp lý trong thời gian dài

Dễ đầy bụng, khó tiêu

Việc kết hợp thực phẩm thiếu cân đối có thể làm tăng gánh nặng tiêu hóa, khiến nhiều người xuất hiện tình trạng chướng bụng, đầy hơi hoặc táo bón.

Hấp thu dinh dưỡng kém hiệu quả hơn

Nếu thường xuyên kết hợp đậu phụ với thực phẩm chứa nhiều oxalat hoặc tannin, khả năng hấp thu một số khoáng chất như canxi có thể bị ảnh hưởng.

Tăng gánh nặng chuyển hóa

Ở những người có sẵn bệnh lý thận hoặc hệ tiêu hóa yếu, chế độ ăn mất cân đối kéo dài có thể làm cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để xử lý các sản phẩm chuyển hóa.

Ăn đậu phụ thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ưu tiên cách chế biến đơn giản

Các món hấp, luộc, nấu canh hoặc hầm nhẹ thường giúp giữ được giá trị dinh dưỡng của đậu phụ và hạn chế lượng dầu mỡ không cần thiết.

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Ăn với lượng vừa phải

Theo khuyến nghị dinh dưỡng thông thường, người trưởng thành có thể sử dụng khoảng 200-300g đậu phụ mỗi ngày tùy nhu cầu năng lượng và tình trạng sức khỏe.

Kết hợp đa dạng thực phẩm

Đậu phụ nên được ăn cùng rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn protein khác để đảm bảo chế độ ăn cân bằng, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào một loại thực phẩm duy nhất.

Đậu phụ là thực phẩm lành mạnh, giàu dinh dưỡng và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, không có thực phẩm nào mang lại lợi ích tối đa nếu sử dụng thiếu khoa học.

Điều quan trọng không phải là kiêng tuyệt đối một số món ăn, mà là hiểu rõ cách kết hợp thực phẩm, ăn với lượng hợp lý và duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng. Đó mới là chìa khóa giúp tận dụng tối đa lợi ích của đậu phụ và bảo vệ sức khỏe lâu dài.