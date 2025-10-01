Hi hữu: Bé gái 3 tuổi mang cành cây dài 16 cm trong bụng suốt 4 tháng

Ngày 30-9, BS CKI Nguyễn Hiền, khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Nhi Đồng 2), cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, lấy ra dị vật là cành cây dài 16 cm nằm trong ổ bụng bé gái HML (ngụ Đắk Lắk) suốt 4 tháng.

Khoảng 4 tháng trước, bé L té xuống ao gần nhà. Người thân kịp thời phát hiện và đưa bé vào bệnh viện địa phương điều trị 2 tháng.

Một tháng sau xuất viện, bé sốt cao, ho nhiều, nhập viện trở lại và được chẩn đoán viêm phổi trong 30 ngày. Khi siêu âm, các bác sĩ phát hiện một khối lạ trong ổ bụng bé, nghi dị vật, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Bé gái 3 tuổi mang cành cây dài 16 cm trong bụng suốt 4 tháng được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ảnh: BVCC

Kết quả CT-scan cho thấy dị vật dài 16 cm, đường kính 1 cm, nằm từ trực tràng đến gan. Ê-kíp nội soi xác định dị vật đâm xuyên trực tràng, ruột non và tá tràng, kèm viêm dính nhiều, gây khó khăn cho phẫu thuật.

Các bác sĩ tiến hành mổ mở, bóc tách dọc theo dị vật, tách dính toàn bộ ruột, tránh làm tổn thương mạch máu, thần kinh và niệu quản.

Sau 4 giờ phẫu thuật, cành cây được lấy ra nguyên vẹn. Bệnh nhi được cầm máu, khâu vết thương và làm hậu môn tạm. Hiện bé hồi phục tốt, dự kiến xuất viện sau 1 tuần, tái khám và đóng hậu môn tạm khoảng 1 tháng sau.

Các bác sĩ nhận định may mắn dị vật không đâm vào các mạch máu lớn, nên không nguy hiểm đến tính mạng. Do bệnh nhân bị viêm phổi hít, được điều trị kháng sinh phổ rộng, vô tình ức chế nhiễm trùng do dị vật gây ra.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 phẫu thuật lấy ra dị vật là cành cây dài 16 cm nằm từ trực tràng đến gan. Ảnh: BVCC

BS Nguyễn Hiền cho biết, dị vật đâm xuyên vùng hậu môn từng được ghi nhận ở trẻ, thường khi vui chơi, tắm ao hồ, sông suối. Tuy nhiên, trường hợp bé L rất hi hữu vì cành cây dài và tồn tại lâu trong ổ bụng. Nếu để lâu, dị vật có thể xuyên vào các cơ quan, gây nhiễm trùng nặng, suy đa cơ quan, nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần giám sát trẻ khi vui chơi, đặc biệt mùa mưa bão, khu vực cây cối dễ gãy đổ. Trẻ sống gần ao hồ, sông suối không nên đến gần khi không có người lớn. Khi xảy ra tai nạn sinh hoạt, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời.