Thực đơn bữa sáng đa dạng, đủ chất nữ giảng viên chuẩn bị cho 4 con

Nguyễn Mai Hương, 39 tuổi, hiện là giảng viên đại học ở Hà Nội. Có 4 con đều đang 'tuổi ăn tuổi lớn', chị đặc biệt chú trọng đến việc thiết kế bữa ăn cân bằng, đủ dinh dưỡng để các con phát triển và khỏe mạnh. Nhà cách trường 200 m, không mất thời gian đi lại nên sáng nào chị cũng dậy từ 5h45, dành khoảng 30 phút để chuẩn bị bữa sáng cho các con. Mai Hương cho biết các con đã quen ăn sáng tại nhà từ nhỏ. Vì vậy, chị luôn cố gắng thay đổi thực đơn để bữa sáng phong phú, hạn chế lặp lại món trong tuần nhằm tránh cảm giác nhàm chán. Trong ảnh là món bún riêu cua đồng. Cua đồng sau khi làm sạch, chị đem xay nhuyễn với chút muối rồi lọc lấy nước. Phần gạch cua được tách riêng, phi thơm với hành tím và xào cùng thịt cua đã vớt từ nước dùng. Nước cua được đun đến khi đóng tảng, sau đó nấu cùng cà chua và dấm bỗng để tạo vị chua thanh. Khi ăn, chị trụng bún, xếp đậu rán, chả râu mực, trứng vịt lộn (tùy chọn) và thịt cua vào bát rồi chan nước dùng nóng lên trên.

Tận dụng hai đùi vịt còn lại từ bữa tối hôm trước, chị Hương nấu nước dùng từ phần nước luộc vịt, thêm hành tây và gừng để tăng hương vị. Thịt vịt được lọc xương, thái miếng vừa ăn rồi bày cùng mì tôm đã chần, xúc xích cắt khúc và hành lá trước khi chan nước dùng. Các con Mai Hương hiện trong thời gian nghỉ hè, còn chị cũng đang chuẩn bị có khoảng 3-4 tuần nghỉ ngơi trước khi bắt đầu năm học mới. Chị cho biết thực đơn bữa sáng hè này của các con không khác nhiều so với trong năm học. Điểm khác biệt chủ yếu là các con không phải dậy sớm đến trường nên thời gian ăn sáng muộn hơn một chút, còn chất lượng và sự đa dạng của bữa ăn vẫn luôn được duy trì như thường lệ.

Với món bún bò trộn, chị Hương thái mỏng bò, ướp với hạt nêm và dầu hào khoảng 10 phút rồi xào nhanh cùng tỏi phi thơm để giữ độ mềm. Giá đỗ và cà rốt bào sợi được trụng sơ, kết hợp cùng xà lách và rau thơm. Nước trộn được pha từ nước mắm, đường, nước cốt chanh, nước lọc, tỏi và ớt băm. Khi thưởng thức, chị xếp bún, thịt bò, rau củ vào bát, rắc thêm lạc rang rồi chan nước trộn lên trên.

Với món bún cá rô đồng, chị Hương thường làm sạch, luộc chín cá rồi gỡ lấy thịt. Phần thịt cá chị ướp cùng hạt nêm, gừng, tiêu và nghệ trước khi rim nhẹ với hành, gừng và một ít nước dùng để thấm vị mà vẫn giữ được độ mềm. Đầu và xương cá được giã, lọc lấy nước cốt để nấu nước dùng. Khi ăn, chị cho bún vào bát, thêm rau cải hoặc rau cần đã chần, xếp cá lên trên rồi chan nước dùng nóng hổi.

Bún ngan và măng tươi cũng là một trong số những món được các con Mai Hương ủng hộ nhiệt tình. "Tôi đã duy trì thói quen nấu bữa sáng cho gia đình từ khi kết hôn. Trước đó, khi sống cùng ông bà, tôi cũng thường xuyên vào bếp nên làm nhiều thành quen tay. Vì vậy, tôi không thấy áp lực hay quá tải, ngược lại còn cảm thấy vui và háo hức mỗi khi chuẩn bị bữa ăn cho người thân", chị nói, cho biết gia đình vẫn linh hoạt trong việc ăn uống, thường dành một đến hai buổi sáng cuối tuần để ăn ngoài.

Với món bún hải sản, chị sơ chế và hấp chín tôm, mực, riêng mực được ngâm nước đá để giữ độ giòn. Nước dùng được ninh từ xương lợn, hành tây và đầu tôm xào sơ để tăng vị ngọt tự nhiên. Cà chua bổ múi cau được xào nhẹ rồi cho vào nồi nước dùng. Khi ăn, chị xếp chả cua, tôm, mực, đậu rán và rau thơm vào bát, sau đó chan nước dùng nóng lên trên.

Chị Hương có thói quen đi chợ theo tuần, ưu tiên lựa chọn thực phẩm tươi ngon rồi sơ chế, phân loại sẵn cho các bữa sáng, trưa và tối. Nguyên liệu được chia vào từng hộp, dán nhãn để tiện sử dụng. Ngoài ra, gia đình chị thường xuyên nhận thêm rau củ, trứng, cá, gà, vịt từ ông bà ở quê nên nguồn thực phẩm khá phong phú. Từ tối hôm trước, chị chuyển thực phẩm cần dùng xuống ngăn mát để rã đông; với những món cầu kỳ hơn, chị chuẩn bị trước một phần để tiết kiệm thời gian vào sáng hôm sau. "Vì có thêm thực phẩm sạch từ gia đình nên tôi không quá đặt nặng việc tính toán chi phí cụ thể cho từng bữa ăn. Điều tôi quan tâm hơn là đảm bảo bữa ăn đủ chất, đa dạng và phù hợp với khẩu vị của các con", chị nói.

Nui bò bằm spaghetti là một trong những món thường được các con chị 'order' thường xuyên. Theo Mai Hương, các con đang ở độ tuổi dậy thì nên cần chế độ ăn đa dạng và đầy đủ dưỡng chất để hỗ trợ quá trình phát triển thể chất. Chị cũng yên tâm hơn khi tự chuẩn bị bữa ăn tại nhà, bởi có thể kiểm soát được nguồn nguyên liệu, chất lượng và vấn đề vệ sinh thực phẩm.

"Mục tiêu của tôi là nấu cho con những bữa ăn ngon, sạch và đủ dinh dưỡng để các con có sức khỏe tốt nhất. Đây cũng là cách tôi thể hiện sự quan tâm, yêu thương dành cho con", chị nói. Trong ảnh là món xôi pate chị Hương nấu cho các con ăn sáng. Gạo nếp được ngâm nở, trộn cùng nước cốt quả dành dành để tạo màu vàng tự nhiên, thêm nước cốt dừa và một chút sữa đặc rồi đem hấp đến khi dẻo thơm. Khi xôi chín, chị rưới thêm mỡ gà để hạt xôi bóng và tơi hơn. Do xôi và pate là những món khá cầu kỳ, chị thường làm một lượng lớn, chia hộp cấp đông để dùng dần. Khi ăn, chỉ cần hấp nóng lại, ăn kèm pate, xúc xích hoặc trứng rán, thêm chút dưa góp chua ngọt để cân bằng vị.

Đôi khi, chị trổ tài làm món bánh cuốn "siêu tốc" tại nhà nhờ sử dụng bánh tráng thay cho lớp bánh cuốn truyền thống. Nhân gồm thịt băm, mộc nhĩ và hành khô được xào chín, nêm nếm vừa vị. Bánh tráng được làm mềm bằng nước ấm, cuộn cùng phần nhân rồi đem hấp vài phút cho mềm dẻo. Khi ăn, bánh được cắt miếng vừa ăn, rắc hành phi và dùng kèm chả cùng nước mắm chua ngọt.

Với món cơm nắm cá hồi, chị Hương áp chảo chín vàng cá rồi dầm nhỏ, trộn cùng cơm nóng, ngô ngọt luộc chín, rong biển, nước tương, dầu mè và một ít sốt mayonnaise. Hỗn hợp sau đó được trộn đều để thấm vị rồi ép vào khuôn tạo hình bắt mắt trước khi thưởng thức. Dù việc chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày đòi hỏi không ít thời gian và công sức, chị Hương cho biết niềm vui lớn nhất là được nhìn các con quây quần bên bàn ăn, hào hứng trò chuyện và thưởng thức hết phần ăn mẹ chuẩn bị. "Mệt thì có mệt, bận thì có bận, nhưng khi thấy các con ăn ngon miệng, mọi vất vả đều trở nên xứng đáng", chị nói.

Vợ chồng chị Hương bên 4 con, lần lượt sinh năm 2010, 2013, 2015 và 2020. Bên cạnh việc chú trọng ăn uống, chị còn dành thời gian cùng các con chơi cầu lông, đạp xe hoặc tập thể dục để tăng cường vận động và gắn kết tình cảm gia đình.