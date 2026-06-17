3 sai lầm khi giải nhiệt gây yếu sinh lý

Thời tiết nắng nóng gay gắt không chỉ gây mệt mỏi, suy nhược cơ thể mà còn ảnh hưởng gián tiếp đến khả năng sinh sản và chức năng tình dục của phái mạnh.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E, nhiệt độ môi trường tăng cao không làm nam giới "yếu sinh lý" ngay lập tức, nhưng những thói quen sinh hoạt và cách làm mát sai lầm trong mùa hè lại là "thủ phạm" giấu mặt gây hại cho bản lĩnh phái mạnh.

Làm mát vùng kín bằng "mẹo" truyền miệng

Theo bác sĩ Khải, bệnh viện đã tiếp nhận không ít trường hợp nam giới phải đi cấp cứu vì bỏng da hoặc viêm quy đầu nặng sau khi tự áp dụng các mẹo làm mát trên mạng như đắp lá cây, bôi kem đánh răng, bôi dầu gió, hay xịt cồn và nước bạc hà đậm đặc vào vùng kín.

"Những hóa chất và cách làm sai khoa học này đều có thể gây bỏng lạnh, kích ứng hóa chất nhiễm trùng và phù nề nghiêm trọng vùng sinh dục", bác sĩ nói.

Tuyệt đối không dùng kem đánh răng để làm mát vùng kín. Ảnh: Health

Quan hệ trong phòng điều hòa quá lạnh ngay khi vừa đi nắng về

Đây là tình huống rất hay gặp ở các cặp đôi vào mùa hè. Khi vừa từ ngoài đường nóng bước vào phòng, cơ thể đang mệt mỏi, mất nước và nhịp tim còn cao.

Việc bật điều hòa quá lạnh và "vào cuộc" ngay lập tức có thể gây co mạch nhanh, tăng gánh nặng cho hệ tim mạch, dẫn đến chóng mặt, hạ huyết áp hoặc tăng huyết áp thoáng qua, đặc biệt ở người có bệnh lý nền.

Lúc này, bạn nên nghỉ ngơi, bù nước khoảng 20-30 phút trước khi sinh hoạt tình dục.

"Thả rông" hoàn toàn để vùng kín thông thoáng

Nhiều quý ông cho rằng không mặc đồ lót vào mùa hè giúp tinh hoàn "mát hơn". Thực tế, "thả rông" có ưu điểm là giảm cảm giác bí bách, giảm ma sát. Tuy nhiên, nam giới có tăng nguy cơ chấn thương khi vận động, khiến vùng da nhạy cảm bị cọ xát trực tiếp vào chất liệu thô cứng của quần ngoài.

Nam giới nên chọn quần lót bằng chất liệu cotton co giãn, thấm hút mồ hôi tốt và phom dáng không quá bó sát.

Để bảo vệ phong độ và sức khỏe sinh sản trong những ngày nắng nóng, phái mạnh chỉ cần tập trung vào các nguyên tắc khoa học đơn giản. Giữ cơ thể đủ nước, ngủ đủ giấc, tránh gây tăng nhiệt độ kéo dài cho vùng kín và duy trì chế độ tập luyện điều độ.