Bộ Y tế kết luận nhiều nội dung tố cáo đúng tại Bệnh viện E

Giám đốc Bệnh viện E cùng một loạt cán bộ bị “tố”

Phản ánh đến Báo NTNN/điện tử Dân Việt, bà P.K.T – cán bộ Bệnh viện E bức xúc khi tháng 12/2025, bà T có đơn thư tố cáo một số cán bộ, lãnh đạo phòng ban Bệnh viện E có dấu hiệu vi phạm, nhưng không được lãnh đạo bệnh viện giải quyết thỏa đáng.

Cụ thể, tháng 12/2025, bà T có gửi đơn đến lãnh đạo Bệnh viện E tố cáo tổ hành chính thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp (trừ bà T ra- trước đó bà T thuộc phòng này) chấm công đi làm, nhưng thực tế là đi du lịch tại biển Hải Hòa, Thanh Hóa dưới sự chỉ đạo của bà Lê Thị Thu Hà- Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp;

Bà T tố bà Lê Thị Thu Hà chỉ đạo nhân viên trong phòng tên Vũ Thị Hằng Nga thu tiền chuyển phát nhanh hố sơ, giấy tờ liên quan đến bệnh án cho người bệnh mà không có hóa đơn chứng từ, nghiêm trọng hơn sau khi thu tiền này, Nga đã không đem hồ sơ bệnh án chuyển cho người bệnh mà bỏ mặc…

Bà T, tố cáo bà Hà có hành vi trù dập, kéo bè kết phái gây mất đoàn kết nội bộ…

Sau khi có đơn tố cáo, lãnh đạo Bệnh viện E đã thành lập tổ xác minh và ban hành kết luận số 128/KL-BVE. Tuy nhiên, theo bà T, kết luận này không thỏa đáng, nhiều vấn đề chưa được làm rõ, không được giải quyết một cách đầy đủ...

“Ngày 15/12/2025, Bệnh viện E ban hành Thông báo số 5482/TB-BVE thụ lý tố cáo, trong đó xác nhận đã tiếp nhận đầy đủ 02 đơn tố cáo của tôi. Tuy nhiên, tại Thông báo số 169/TB-BVE của Bệnh viện E về “Kết quả giải quyết tố cáo”, Bệnh viện chỉ giải quyết các nội dung được nêu tại đơn tố cáo ngày 05/12/2025 còn đối với nội dung tố cáo liên quan đến việc Tố cáo các cá nhân, đơn vị tham mưu, soạn thảo, ban hành Thông báo kỷ luật lao động trái pháp luật được nêu tại đơn tố cáo ngày 03/12/2025 thì không có kết quả giải quyết theo quy định.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông báo số 971/TB-BYT kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Công Hựu- Giám đốc Bệnh viện E. Trong đó, có nhiều nội dung tố cáo có cơ sở. Ảnh: TN

Nội dung trọng tâm của đơn tố cáo của tôi là việc tham mưu, soạn thảo, ban hành Thông báo số 5186/TB-BVE về việc họp kỷ luật xử lý lao động đối với tôi có dấu hiệu trái pháp luật, không đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của luật lao động và các quy định pháp luật liên quan. Tuy nhiên, tại Thông báo số 5482/TB-BVE và Thông báo số 169/ TB-BVE, nội dung tố cáo việc ban hành Thông báo kỷ luật lao động trái pháp luật không hề được nhắc đến, phân tích hay kết luận một cách trực tiếp...”, bà T nói.

Bức xúc trước việc này, bà T đã có đơn tố cáo gửi tới Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, tố cáo một số cá nhân nói trên và ông Nguyễn Công Hựu- Giám đốc Bệnh viện E không giải quyết đúng, đầy đủ cá nội dung tố cáo trọng tâm về việc ban hành thông báo và tổ chức họp kỷ luật có dấu hiệu trái pháp luật…

Nhiều nội dung tố cáo Bệnh viện E có cơ sở

Liên quan đến vụ việc nói trên, ngày 6/6/2026 Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã ký Thông báo số 971/TB-BYT kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Công Hựu- Giám đốc Bệnh viện E.

Đối với nội dung tố cáo Tổ hành chính thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp chấm công đi làm nhưng thực tế lại đi du lịch tại biển Hải Hòa, Thanh Hóa vào ngày 28/6/2024, theo Bộ Y tế quá trình làm việc với Bệnh viện E có ghi nhận sự việc Tổ hành chính nói trên chấm công đi làm ngày 28/6/2024, tuy nhiên một số cán bộ đi du lịch tại biển Hải Hòa vào khoảng sau 15h chiều cùng ngày. Tại Kết luận số 128/KL-BVE đã xác định rõ trách nhiệm của cá nhân người chấm công và lãnh đạo phòng Kế hoạch tổng hợp trong công tác quản lý, giám sát chấm công.

Bệnh viện E đã ra thông báo xem xét xử lý trách nhiệm đối với một số cán bộ, cá nhân có liên quan. Bà Lê Thị Thu Hà và bà Nguyễn Thị Kim Loan đã đọc bản tự kiểm điểm cá nhân xin nghiêm túc rút kinh nghiệm trước toàn thể viên chức, người lao động của phòng.

Theo Bộ Y tế, Kết luận số 128/KL-BE của Bệnh viện E về việc này “chưa hoàn toàn đúng”, chưa thật sự chặt chẽ và chưa rõ nội dung nào đúng, nội dung nào không đúng, nội dung nào đúng một phần. Do đó, nội dung tố cáo của bà T là có cơ sở.

Đối với việc “tố” bà Hà chỉ đạo nhân viên Vũ Thị Hằng Nga thu tiền chuyển phát nhanh không có hóa đơn, chứng từ, không gửi hồ sơ bệnh án cho người bệnh và chiếm đoạt tiền chia nhau, Bộ Y tế cho biết, bà Hà không chỉ đạo việc thu tiền chuyển phát nhanh, việc thu tiền chuyển phát nhanh do các cá nhân hỗ trợ người bệnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh không phải quay lại bệnh viện nhận giấy tờ… Về việc này, Kết luận số 128/KL-BE của Bệnh viện E ghi “không có biểu hiện vi phạm pháp luật” là chưa thật sự chặt chẽ, chưa đảm bảo đầy đủ yêu cầu về kết luận tố cáo theo Điều 35 Luật Tố cáo năm 2018… Do đó, nội dung tố cáo này có cơ sở.

Liên quan đến nội dung tố ông Nguyễn Công Hựu- Giám đốc Bệnh viện E không giải quyết đúng, đầy đủ nội dung tố cáo trọng tâm về việc ban hành Thông báo số 5186/TB-BVE ngày 27/11/2025 là có cơ sở. Bộ Y tế chỉ ra, việc Bệnh viện E ban hành Quyết định số 5502/QĐ-BVE thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo. Trong quyết định không có nội dung tố cáo “Bệnh viện E ban hành Thông báo số 5186/TB-BVE ngày 27/11/2025 về việc tổ chứ họp xử lý kỷ luật đối với công dân trái quy định pháp luật”. Thời hạn xác minh 30 ngày kể từ ngày ký là chưa phù hợp… Ngoài ra, Kết luận số 128/KL-BVE về nội dung tố cáo của công dân được ban hành ngày 15/1/2026 chưa đảm bảo thời hạn giải quyết tố cáo, quá thời hạn 2 ngày…

Cũng theo Bộ Y tế, nội dung công dân tố cáo Bệnh viện E ban hành kết luận số 128/KL-BVE đã được công khai nhưng chưa đầy đủ thành phần theo quy định là có cơ sở một phần.

Theo Bộ Y tế, bên cạnh những nội dung tố cáo có cơ sở, còn một số các vấn đề khác tố cáo sai như: Bệnh viện E tổ chức họp kỷ luật có dấu hiệu trái pháp luật; việc tố bản thân có dấu hiệu bị trù dập, điều chuyển công tác là không có cơ sở…