Cẩn trọng khi dấu hiệu này xuất hiện sau quan hệ tình dục

Nhiều người cho rằng cảm giác đau đầu xuất hiện trong lúc hoặc ngay sau khi quan hệ tình dục chỉ là hiện tượng nhất thời do mệt mỏi. Tuy nhiên, các chuyên gia thần kinh cho biết đây là tình trạng có thật trong y học và dù phần lớn trường hợp là lành tính, một số ít lại có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý nguy hiểm như xuất huyết não hoặc đột quỵ.

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Cơn đau xuất hiện đúng lúc “cao trào”

Quan hệ tình dục thường được xem là hoạt động giúp thư giãn, giải tỏa căng thẳng và tăng cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng với một số người, niềm vui ấy lại bị gián đoạn bởi những cơn đau đầu bất ngờ.

Theo các nghiên cứu y học, đau đầu liên quan đến hoạt động tình dục là một hiện tượng hiếm gặp, ước tính chỉ xảy ra ở khoảng 1-6% dân số. Cơn đau có thể xuất hiện ngay trước khi đạt cực khoái, trong lúc đạt cực khoái hoặc vài phút sau khi quan hệ kết thúc.

Đặc điểm chung là cơn đau thường xuất hiện đột ngột, khiến người bệnh lo lắng vì dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thần kinh nghiêm trọng.

Các chuyên gia cho biết nam giới có nguy cơ gặp tình trạng này nhiều hơn phụ nữ khoảng 3-4 lần.

Có những dạng đau đầu nào khi quan hệ tình dục?

Đau đầu tăng dần theo mức độ hưng phấn

Đây là dạng thường gặp nhất. Ban đầu người bệnh cảm thấy đau âm ỉ ở vùng đầu, cổ hoặc sau gáy. Khi mức độ hưng phấn tăng lên, cơn đau cũng tăng dần về cường độ. Đến thời điểm đạt cực khoái, cơn đau có thể trở nên dữ dội hơn. Nhiều người mô tả cảm giác giống như đầu bị siết chặt hoặc căng tức mạnh.

Đau đầu cực khoái

Dạng này thường khiến người bệnh hoảng sợ hơn vì xuất hiện rất đột ngột. Cơn đau bùng phát dữ dội ngay tại thời điểm cực khoái, giống như một “cú nổ” trong đầu. Người bệnh có thể cảm thấy đau nhói toàn bộ vùng đầu, đau như bị đánh mạnh hoặc như sét đánh.

Thông thường cơn đau kéo dài từ vài phút đến vài giờ, nhưng đôi khi có thể tồn tại đến 24 giờ.

Đau đầu lành tính liên quan đến tình dục

Một số trường hợp đau đầu xuất hiện do huyết áp tăng đột ngột trong quá trình quan hệ.

Cơn đau thường tập trung quanh mắt, thái dương hoặc vùng trán, kèm cảm giác buồn nôn, nhạy cảm với ánh sáng giống như đau nửa đầu.

Đây là dạng đau đầu nguyên phát, tức không liên quan đến tổn thương não hay bệnh lý thần kinh nguy hiểm.

Vì sao quan hệ tình dục lại gây đau đầu?

Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa xác định hoàn toàn nguyên nhân chính xác.

Tuy nhiên, nhiều giả thuyết cho rằng trong lúc quan hệ, nhịp tim và huyết áp tăng nhanh, hệ thần kinh hoạt động mạnh hơn bình thường. Sự thay đổi đột ngột này có thể kích hoạt cơn đau đầu ở những người có cơ địa nhạy cảm.

Những người từng bị đau nửa đầu (migraine) có nguy cơ gặp tình trạng này cao hơn.

Tin vui là phần lớn trường hợp đau đầu khi quan hệ tình dục là lành tính và không gây hậu quả lâu dài.

Tuy nhiên, các bác sĩ thần kinh cảnh báo không nên chủ quan nếu cơn đau xuất hiện lần đầu tiên hoặc có những đặc điểm bất thường.

Người bệnh cần đi cấp cứu ngay nếu cơn đau: Xuất hiện đột ngột và dữ dội nhất từ trước đến nay, kèm theo yếu tay chân, méo miệng, nói khó, mất thị lực, co giật, mất ý thức, buồn nôn hoặc nôn dữ dội.

Trong những trường hợp này, đau đầu có thể là dấu hiệu của xuất huyết não, phình mạch não hoặc đột quỵ.

Dù tỷ lệ không cao, đây là những tình trạng đe dọa tính mạng cần được xử trí khẩn cấp.

Làm thế nào để giảm nguy cơ đau đầu khi “yêu”?

Các chuyên gia cho rằng người từng bị đau đầu liên quan đến tình dục nên chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Nhiều người cảm thấy xấu hổ khi phải nói với bác sĩ về việc bị đau đầu trong lúc quan hệ tình dục nên âm thầm chịu đựng. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo đây là triệu chứng y khoa hoàn toàn bình thường và cần được đánh giá nếu xảy ra nhiều lần.

Thông thường, bác sĩ có thể chỉ định chụp CT, MRI não hoặc thực hiện các xét nghiệm cần thiết để loại trừ những nguyên nhân nguy hiểm.

Nếu xác định là đau đầu nguyên phát liên quan đến tình dục, người bệnh thường được hướng dẫn điều chỉnh lối sống hoặc sử dụng thuốc phù hợp để phòng ngừa tái phát.