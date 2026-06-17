5 điều giúp người Nhật ít tập thể dục vẫn sống thọ, tỷ lệ mắc ung thư thấp

Theo số liệu thống kê nhiều năm của Tổ chức Y tế Thế giới, thời lượng vận động thể thao có chủ đích của người Nhật thuộc nhóm thấp trên thế giới, nhưng họ lại liên tục hơn 20 năm giữ vị trí quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất toàn cầu. Số người sống thọ trên 100 tuổi tăng đều qua từng năm, trong khi tỷ lệ mắc ung thư nhìn chung thấp hơn so với phần lớn các nước phát triển.

Sự "đối lập" này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Không tập luyện một cách chủ động và cường độ cao, vì sao họ vẫn sống thọ hơn và ít mắc ung thư hơn?

Theo các bác sĩ, tuổi thọ không phụ thuộc vào một yếu tố đơn lẻ như vận động, mà là kết quả của nhiều thói quen sinh hoạt hằng ngày, đôi khi nằm trong những chi tiết rất nhỏ. Các khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Quốc gia Nhật Bản cũng cho thấy nền tảng giúp người Nhật sống thọ và ít mắc ung thư nằm ở chế độ ăn uống, giấc ngủ và thói quen sinh hoạt toàn diện. Đây cũng chính là những yếu tố dễ bị bỏ qua nhất, nhưng lại quan trọng hơn việc tập luyện một cách mù quáng.

Các chuyên gia chỉ ra 7 thói quen cốt lõi dưới đây góp phần giúp người Nhật có tuổi thọ cao, ít mắc bệnh mạn tính và ung thư:

Ảnh: kashmirobserver

Giữ nguyên tắc ăn chỉ 'no 7-8 phần'

Người Nhật tuân thủ nguyên tắc "hara hachi bu" (ăn khoảng 80% no), không ăn quá nhiều. Việc duy trì mức ăn vừa phải giúp giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa, hạn chế tích lũy năng lượng dư thừa, từ đó giảm nguy cơ béo phì và rối loạn chuyển hóa. Trong khi đó, béo phì được xem là yếu tố nguy cơ cao của nhiều loại ung thư và bệnh tim mạch.

Ăn đa dạng, khẩu phần nhỏ, dinh dưỡng cân bằng

Bộ Y tế Nhật Bản khuyến nghị tiêu thụ nhiều loại thực phẩm mỗi ngày. Bữa ăn thường có nhiều món nhưng khẩu phần nhỏ, kết hợp hài hòa giữa thực phẩm động vật và thực vật, giữa sản phẩm từ biển và đất liền. Chế độ ăn đa dạng giúp bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất, hạn chế thiếu hụt dinh dưỡng do ăn đơn điệu, đồng thời tăng cường khả năng chống oxy hóa của cơ thể.

Ưu tiên cá biển sâu, hạn chế thịt đỏ và thực phẩm nhiều chất béo

Trong khẩu phần hằng ngày, người Nhật rất ít ăn mỡ động vật và thịt chế biến sẵn, thay vào đó chủ yếu sử dụng các loại cá biển sâu như cá hồi, cá thu đao, cá ngừ. Omega-3 dồi dào trong các loại cá này có tác dụng chống viêm, bảo vệ mạch máu, điều hòa mỡ máu, từ đó giảm nguy cơ viêm mạn tính và các bệnh ung thư, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ.

Thường xuyên sử dụng thực phẩm lên men

Miso, natto, đậu phụ lên men là những thực phẩm gần như không thể thiếu trong bữa ăn gia đình Nhật Bản, giàu lợi khuẩn tự nhiên. Việc tiêu thụ lâu dài giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện tiêu hóa và tăng cường miễn dịch. Sức khỏe đường ruột có mối liên hệ trực tiếp với quá trình trao đổi chất toàn thân và khả năng phòng ngừa ung thư.

Chế biến thanh đạm

Người Nhật hạn chế các phương pháp chiên rán, kho nhiều dầu mỡ hoặc nêm nếm đậm, thay vào đó ưu tiên hấp, luộc, trộn nguội hoặc nướng. Cách chế biến ít dầu, ít muối giúp giảm hấp thụ chất béo, natri và các chất có khả năng gây hại, từ đó hạn chế tổn thương mạch máu và giảm quá trình tổn hại tế bào kéo dài.

Duy trì nếp sống điều độ, tự giác, hiếm khi thức khuya

Người Nhật nhìn chung có nhịp sinh hoạt khá ổn định, tình trạng thức khuya hoặc thức trắng đêm rất hiếm gặp. Việc duy trì giờ giấc đều đặn trong thời gian dài giúp gan, tim và hệ miễn dịch có đủ thời gian phục hồi, hạn chế rối loạn nội tiết và nguy cơ biến đổi tế bào, từ đó giảm các yếu tố tiềm ẩn dẫn đến ung thư ngay từ gốc.

Tâm lý ổn định, ít tiêu hao cảm xúc

Người dân Nhật Bản có xu hướng giữ tâm thế điềm tĩnh, ít nóng vội, ít lo âu khi đối diện vấn đề, trạng thái cảm xúc tương đối ổn định. Căng thẳng kéo dài và cảm xúc tiêu cực có thể ức chế hệ miễn dịch, trong khi trạng thái tinh thần cân bằng giúp duy trì hoạt động ổn định của hệ miễn dịch, từ đó nâng cao khả năng chống bệnh và phòng ngừa ung thư.